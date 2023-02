Új napelem-modellt alkalmaznak Magyarországon, ami mindent átírhat

Az időjárásfüggő megújulók termelésének előrejelzését teljesen új alapokra helyezhetik Magyarországon: a BME Nukleáris Technikai Intézete több év meteorológiai adatait felhasználva alkotott meg egy új gépi neurális rendszert. Aszódi Attila volt államtitkár szerint ez az atomenergia mellett szóló eredményeket mutat, miközben az Európai Unió a hidrogén felhasználásra szavaz.

„Több év meteorológiai paraméterei alapján megtanítottuk a mesterséges idegsejt hálózatunkat – egy matematikai eljárást – arra, hogy adott külső körülmények esetén bemutassa, milyen napenergia-, szélenergia-termelésre és milyen villamosenergia-igényre lehet számítani” – mondta Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének oktatója egy közelmúltban publikált kutatásról.

Az új modell egyszerre teszi lehetővé a villamosenergia-rendszer óráról órára történő vizsgálatát, valamint jelzi előre a jövő villamosenergia-igényének órás felbontású alakulását, továbbá az is, hogy az hogyan fedhető le a jövőben tervezett erőművekkel - számolt be az Index.

Ez a korábbi energetikai és Paks II. fejlesztéséért is felelő államtitkár szerint azt is mutatja, hogy mivel a naperőművek egyszerre kezdenek el termelni, 6000-8000 megawatt beépített kapacitás fölött azért is szükség van a megfelelő tárolási kapacitások kiépítésére, mert egymás piacát kezdik el kannibalizálni. Úgy véli, hogy emiatt majd a rendszerirányító a naperőművek termelését időszakosan kénytelen lesz visszafogni, egyes egységeket lekapcsolni.

A modellszámítások alapján ezért szerinte az is látszik, hogy a sötétszélcsendes állapotokban, amikor a szél- és naperőművek is kevesebb áramot táplálnak a hálózatra, akkor más termelőket is be kell vonni majd a rendszerbe. Szerinte sajnos arra sem lehet számítani, hogy majd a környékbeli országokból importált árammal segítik ki az éppen hiányzó hazai forrásokat. Nem meglepő módon az egykori atomenergiáért is felelős korábbi államtitkár szerint a kiegyensúlyozáshoz szükség lesz a nukleáris kapacitások fejlesztésére is.

A kutatás kapcsán arra jutottak, hogy a sötétszélcsendes állapotok éves előfordulási gyakorisága az elmúlt 42 évben többször is volt. Megállapították: „2, 3 vagy 4 órás sötétszélcsendekből – ha 5 százalék vagy az alatti értéken definiáljuk a nap- és a szélerőművek betáplálását ezekben az időszakokban – 20-25-30 darab is előfordul évente. 10 óra hosszúságú sötétszélcsendekből évente 7-8 darab található, de még a 15 órát meghaladó hosszúságú ilyen állapotok is 3-5 alkalommal történnek meg” – összegezte a volt államtitkár, aki szerint az ilyen időszakok gyakoribbak a Kárpát-medencében, mint Németországban vagy Belgiumban.Aszódi szerint más, korábban végzett szimulációik azt mutatják, hogy a hálózathoz csatlakozó akkumulátortelepek jól kihasználhatók rövid távú energiatárolásra, de a hosszabb időszakok áthidalására nem alkalmasak. Magyarországon sok szivattyús tározós vízerőműre fizikailag nincs lehetőség, ugyanakkor az tény, hogy egy-két ilyen erőmű, akár már 500-600 megawatt egységenkénti kapacitással, hatalmas segítség lenne az ingadozások kiegyenlítésében.

A legérdekesebb állítása az a kutatásnak, hogy ha a mostani, közel 3000 megawatt ipari naperőművi kapacitás ötszörösére rúgó, 15 000 megawattos napenergia-kapacitás és a jelenlegi, 320 megawattos szélenergia-kapacitás nagyjából a tízszerese, 3000 megawatt szélerőmű lenne a rendszerben, akkor is csak 42 százalékig emelhető a karbonsemleges villamosenergia-termelés értéke Magyarországon. Ebből Aszódi szintén az atomerőművek szükségességét vezette le.

Az Európai Bizottság nem rég kidolgozott tisztaenergiás stratégiája viszont ebben a helyzetben a hidrogénfelhasználást jelölte ki áthidaló elemként: a megújuló energiás zöldhidrogéntermelés kibocsátásmentes energiaforrás, valamint a jelenlegi földgázinfrastruktúra átalakítását teszi csak szükségessé viszonylag kevés új beruházás mellett. Az atomenergia felhasználásáról a kiegyensúlyozásban jelenleg is komoly viták folynak, Franciaország és Magyarország a nukleáris termelés mellett lobbizik.

Címlapkép: Getty Images.