Bedurrantja a chipgyártást az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok vállalkozásai számára 52 milliárd dollár (csaknem 20 ezermilliárd forint) forrás vált elérhetővé kedden a hazai chipgyártás támogatására és bővítésére egy kétpárti támogatással korábban elfogadott törvény alapján.

Gina Raimondo kereskedelmi miniszter még hétfőn egy interjúban a "Chipet Amerikának" (Chips for America) programról elmondta, hogy a félvezetőiparban működő cégek pályázhatnak a keretre, amelyet a Kongresszus szavazott meg a kereskedelmi minisztérium (Department of Commerce) számára, hogy abból befektetéseket generáljon új üzemek létesítésére és a termelés bővítésére, az elektronikai ipar egyik legalapvetőbb alkatrésze belföldi gyártási bázisának megteremtésére.

A miniszter a FoxNews adásában hangsúlyozta, hogy nemzetbiztonsági kérdésről, valamint érdekről van szó, és hozzátette, hogy jelenleg az Egyesült Államok a felhasznált chipek 90 százalékát Tajvanból importálja.

Az Egyesült Államok egyébként a másik irányból is igyekszik óvni technológiai fölényét: súlyos korlátozásokat vezet be saját technológiai exportjára, Kína irányába. Az Egyesült Államok még októberben új szankciókat vezetett be, amely megtiltja az amerikai vállalatoknak, hogy a legerősebb AI-algoritmusok betanításához vagy futtatásához szükséges fejlett chipeket Kínába exportálják. Az átfogó kiviteli szabályozás célja, hogy az ország mesterséges intelligencia ipara ne tudjon felzárkózni, miközben az USA és más nyugati országok fejlődnek. A korlátozás másik célja, hogy attól is elvágják Kínát, hogy saját chipgyártó kapacitásokat építsen ki. E törekvéségében január végén az USA együttműködésre bírta Hollandiát és Japánt is.

