Micsoda? 100 milliós hitelösszeg, három lakás egyszerre? – Ez is lehetséges az Otthon Start Programban

Palkó István 2025. július 22. 16:35

Bár a program nem válogat családi állapotok között, úgy tűnik, hogy egy pár duplán is igénybe veheti az Otthon Start lakáshitelt, így akár 100 milliós hitelösszeget is felvehet legfeljebb 3%-os kamattal szeptembertől. Annak dacára pedig, hogy az első lakástulajdon megszerzésére lett kitalálva a program, bizonyos esetekben egy harmadik, egyidejűleg tulajdonolt lakásra is felvehető lesz a gyermekvállaláshoz nem kötött, kedvező lakáshitel, hiszen életvitelszerű bentlakást nem írnak elő. Mutatjuk a lehetőségeket, amelyek közül egyik-másik működőképessége most még nyelvtani értelmezés kérdése, de az általunk megkérdezett banki jogászok egyértelműen a pozitív olvasat mellett teszik le a voksot.