Új tv-csatorna indul Magyarországon

A Magyar Mozi TV a Tematic Media Group legújabb kábeltelevíziós csatornája, amely március 1-jén szerdán 13 órakor kezdi meg adását A bolondok grófja című tévéjátékkal - harangozta be az új magyar televíziós csatorna indulását annak hivatalos Facebook-oldala szerda délután.

A Magyar Mozi TV magyar gyártású műsorokat sugároz majd. Kínálata a népszerű tévésorozatoktól a klasszikusokon keresztül a legújabb filmekig terjed. A játékfilmeken kívül magyar rövidfilmek, dokumentumfilmek, animációk bemutatását is tervezi a csatorna. A színházrajongók is találnak majd kedvükre való műsorokat, hiszen színházi közvetítések is lesznek az Magyar Mozi TV-n.

A Magyar Mozi TV bekerült a Digi és a Vodafone kínálatába, de a többi szolgáltatóval is tárgyal a cég vezetése, hogy minél több nézőt érjen el a magyar filmeket sugárzó csatorna.

