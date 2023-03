Újabb kellemetlen meglepetés: baj van az európai inflációval?

A vártnál magasabb lett a német infláció februárban, és nem látunk csökkenést az árdinamikában. Ez vártnál rosszabb francia és a spanyol adat után azt jelenti, hogy az infláció csökkenése megakadhatott az eurózónában februárban. Az eurózóna adatát holnap közlik, és az EKB monetáris politikája szempontjából meghatározó jelentőségű lesz.

A februári német infláció éves szinten 8,7% volt, ami megegyezett a januári éves inflációval - derül ki a német statisztikai hivatal friss közléséből. Az elemzők 85%-ra, tehát az infláció csökkenésére számítottak.

Az EU-s módszertan szerint mért infláció ennél csúnyább képet fest, abban a mutatóban egyenesen az infláció gyorsulása látszik: 9,2%-ról 9,3%-ra nőtt az éves infláció januárról februárra, az elemzők csökkenésre számítottak, a konszenzus 9% volt.

A francia és a spanyol infláció után a mai német adat is arra utal, hogy az infláció eddigi csökkenése megakadhatott Európában.

Az eurózóna inflációs adatát az Eurostat holnap közli, de mind a spanyol, mind a francia, mind a német infláció a várt felett alakult. A nagy gazdaságok eddig megismert inflációs adatai (egyedül az olaszt nem ismerjük) nem sok jót sejtetnek a holnapi uniós szintű inflációs adatközlés előtt. Az olasznak - és a többi ország adatának - a vártnál jóval kisebbnek kell lennie, hogy az eurózóna inflációja mérséklődjön, de elég csekély az esély rá, hogy a tagállamok között ennyire eltérő legyen az árdinamika, amikor az infláció oka a legtöbb esetben mindenhol ugyanaz - az energiaárak emelkedése.

Az eurózóna inflációja az előző hónapokban mérséklődött, de az EKB a maginflációra hivatkozva egyelőre nem biztos benne, hogy ez a mérséklődés tartós lesz. A jegybank kamatemelési ciklusba kezdett tavaly nyáron, azóta 3%-ponttal emelte az irányadó kamatot, márciusban újabb 50 bázispontos emelés várható. A március utáni üléseken viszont minden attól függ, hogy miképp alakul az inflációs nyomás a kontinensen, ebből a szempontból a februári folyamatok eddig nem túl kedvezőek.

Persze azt is ki kell hangsúlyozni, hogy egyetlen hónap adatából még nem vonhatunk le tartós következtetést, az év eleji átárazódásoknak is szerepe lehetett abban, hogy a februárban a vártnál magasabb lehetett az eurózóna inflációja. Már ha így volt, hiszen az eurózóna átlag pontos alakulását csak holnap délelőtt 11-kor ismerjük meg. A befektetők egyelőre nem izgulják túl a dolgot, a mai adat nem hozott további euróerősödést - bár azt tegyük hozzá, hogy a mai napon eddig is szépet ralizott a közös deviza.

Címlapkép: Getty Images