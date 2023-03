Drasztikus átalakulást okoztak az oroszok a gázválsággal, most az árampiacon jön beavatkozás

Az orosz vezetékes és LNG-import súlya az EU-ban 2021-ben még 45%-os volt, ez tavaly az év átlagában 24%-ra zuhant, ha pedig az idén januári eredményt nézzük, akkor már csak 17%-os súlyról beszélünk, mert a vezetékes gázszállítás visszafogása mellett az orosz LNG-import felpörgött – mutatott rá a drasztikus változásra az Európai Bizottság energiapiaci szakértője a Magyar Energiakereskedők Szövetségének mai konferenciáján. Hujber András, a Bizottság energiaügyi főigazgatóságának illetékese az orosz gázszállítások visszaesése miatti vészhelyzeti megoldások ismertetése mellett azt is felvázolta, hogy mire lehet számítani a készülő árampiaci beavatkozás terén Brüsszel felől.

Hujber András arra mutatott rá előadása során, hogy az orosz szállítások visszafogására adott uniós vészhelyzeti lépések (pl. kötelező fogyasztáscsökkentés, tároló feltöltés, szolidaritási mechanizmus) csak átmeneti időre jöttek létre, így ha azok lejárnak, akkor át kell gondolni, hogy mi legyen helyettük, mert közben

az látszik, hogy drasztikus szerkezeti átalakulás zajlik az uniós gázpiacon.

Ezt azzal is szemléltette:

2021-ben a 340 milliárd köbméternyi uniós gázimportból az orosz vezetékes és LNG-import 151,5 milliárd köbmétert tett ki (45%), a norvég import 79,5 milliárd köbméter volt (23%), az észak-afrikai 45 milliárd köbméter volt (13%), az amerikai 20,5 milliárdot tett ki (6%).

Ez 2022-re a 335 milliárd köbméteres importból úgy alakult át, hogy az orosz teljes import 80 milliárd köbméterre, így a súlyuk 24%-ra zuhant, közben a norvég import 90 milliárd köbméterre ugrott (27%), tehát a norvégok lettek az első számú importpartnerek, az amerikai import pedig 50 milliárd köbméterre ugrott (15%).

Mindez 2023 januárjára oda jutott, hogy a 26,6 milliárd köbméternyi uniós importból a norvég 7,4 milliárd köbméter volt (28%), az amerikai 4,7 milliárd (18%), az orosz 4,4 milliárd (17%). A nagyfokú átalakulás kapcsán rámutatott, hogy a tényadatok alapján az látszik: az oroszok a vezetékes útvonalakon visszafogják a szállítást (ahol nem lehet igazán kiváltani őket), és közben az LNG szállításokat felpörgetik, mert ott más szereplők is vannak és versenyre kényszerülnek.

Ezt egyébként az is alátámasztja, hogy míg 2021-ben a teljes uniós LNG-importon (80 milliárd köbméter) belül az amerikaiak 22,3 milliárdot teljesítettek (28%), a katariak 16,4 milliárdot (20%), az oroszok 15,9 milliárdot (20%), és ez 2022-re úgy alakult át, hogy az amerikaiak a teljes 135 milliárd köbméteres uniós LNG-importból 56,4 milliárdot értek el (42%), az oroszok 22 milliárd köbméterre növelték a szállításukat (16%), a katariak pedig 19 milliárd köbmétert értek el (14%).

Rámutatott, hogy az EU-ban folyamatban lévő LNG-projekteknek az a célja, hogy ha le is állnak teljesen az orosz szállítások, akkor se szálljanak el újra az árak és ne nyíljon szét az olló a különböző gázpiaci termékek ára (se földrajzi, se futamidő tekintetében). Az árak kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy „ha minden jól megy és a tél sem fordul keményre, akkor a tárolási szezon kezdetén relatív magas szintről indulhat a feltöltés”, így ez az adottság „az idegességet lejjebb húzza és ez az árakat is kordában tarthatja”.

A tiszta energiára átállás kapcsán megjegyezte, hogy ez nagy és gyorsuló ütemben zajlik, mert tavaly 57 GW-nyi kapacitás épült be, amivel kb. 10 milliárd köbméternyi gázt lehet éves szinten kiváltani, és idén további 69 GW-nyi kapacitás épülhet be, amivel további 15 milliárd köbméternyi gázt lehet kiváltani, így rámutatott, hogy az oroszok által indukált gázválság igencsak felgyorsította a zöld átállást.

Az átállást a Bizottság által javasolt REPowerEU program is támogatja (az orosz fosszilis energiahordozókról való leválást segítő program), és most készülnek a tagállami REPowerEU tervek, amelyek a helyreállítási programok (RRF) külön fejezetei lesznek. Ezek a programok azt segítik, hogy a megújuló technológiák terjedése gyorsuljon, emellett az energiafelhasználás csökkentése is meg tudjon valósulni, illetve arra is lehet beadni projekteket, hogy az orosz fosszilis energiahordozókról való leváláshoz szükséges szintén fosszilis energiapiaci beruházások is megvalósuljanak. A magyar REPowerEU támogatási kerete 702 millió euró, emellett a hitelalapú helyreállítási keret 9,7 milliárd euró, a támogatási alapú keret pedig 5,8 milliárd euró és a hitelprogramot a REPowerEU-val együtt legkésőbb augusztusig kell minden tagállamnak leadnia.

Az árampiaci árképzési modellbe való esetleges uniós beavatkozás kapcsán Hujber András azt jelezte: az lesz a középpontban, hogy hogyan kell államilag támogatott (fix áras átvételi formában működő) megújuló projekteket úgy megalkotni, hogy amikor felmennek az áramárak, és nagy bevétel van, akkor hogyan osztják vissza ezt a többlet bevételt a fogyasztók között, illetve ha lemennek az árak, akkor hogyan és milyen támogatáshoz tudnak hozzájutni az üzemeltetők. Jelezte, hogy a Bizottság a január-februári nyilvános konzultációs folyamat után már most márciusban előáll a hivatalos javaslatával, és az fontos, hogy ezt nem vészhelyzeti (sürgősségi), hanem normál jogalkotási folyamatban fog végig menni a reformtervezet, így a tervek szerint év végéig fogják majd a tagállamok és a Parlament elfogadni a kialkudott új kereteket.

Az árampiaci árképzési modell átalakításának kérdését, illetve a magyar szempontokat előadásában Steiner Attila energiaügyi államtitkát is érintette, ezeket ebben a cikkünkben írtuk meg:

