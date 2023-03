Itt a friss GDP-adat - így zsugorodott a magyar gazdaság

Tavaly a negyedik negyedévben az előzetes adatközléssel megegyező, 0,4%-os visszaesést produkált a magyar gazdaság az előző negyedévhez képest. A (szezonálisan és naptár-hatással igazított) éves alapú növekedés 0,8%-os volt. A magyar gazdaság második egymást követő negyedévében zsugorodott, ezzel technikai recesszióba került. A mai részletes adatokból már tisztább kép rajzolódik ki arról, hogy milyen is volt a gazdasági teljesítmény 2022 végén.

A magyar gazdaság 2022 elején még dinamikus növekedést mutatott fel. Az akkori lendületet az magyarázza, hogy még kitartott a koronavírus-válság utáni helyreállás húzóereje, az energiaválság hatásai még csak mérsékelten voltak érzékelhetők, a költségvetés pedig a választásokra készülve óriási kiköltekezést hajtott végre. Az év során ezek a tényezők kedvezőtlenül változtak. A magas energiaárak egyre inkább begyűrűztek a gazdaságba, az infláció apasztani kezdte a háztartások vásárlóerejét, a költségvetés jelentős kiigazításra kényszerült, ami adóemeléseket és kiadáscsökkentő lépéseket jelentett. Ezek eredményeképpen látványos lassulás indult el, ami tavaly a második fél évben már kifejezetten visszaesést jelentett.

A gazdasági teljesítmény alakulását érdemes hosszabb kitekintésben is vizsgálni. Az alábbi (fix bázisú) ábrán látható, hogy a koronavírus-válság előtti gyors növekedésnek egy éles visszaesés vetett véget, amiből aztán gyors felpattanás történt. Ennek vetett véget a mostani recesszió, ami három éven belül a második, de a mostani visszaesés sokkal kisebb, mint az előző.

A KSH mai részletes adataiból már az is jobban látszik, hogy a gazdaság egyes területei hogyan teljesítettek a recesszióban. A feldolgozóipar hozzájárult a visszaeséshez, hiszen a hozzáadott értéke a negyedik negyedévben 0,5%-kal elmaradt az előzőtől. Ez nem jelent meglepetést, hiszen a havi termelési volumenadatok is gyenge év végi teljesítményt mutattak. A szolgáltatások összességében stagnáltak (0,1%-kal nőttek az előző negyedévhez képest), ezen belül a nagy súlyú kereskedelem, vendéglátás ágazat 0,7%-os visszaesését érdemes kiemelni.

Összességében a termelési oldalról nézve a gazdasági eredményeket, a következő kép rajzolódik ki: az ipar egész jól ellenállt a háború és az energiaválság okozta sokkoknak, bár teljesítménye nem kimagasló, az utolsó negyedévi gyengébb eredménnyel együtt sem mondható rossznak. A GDP bő felét kitevő szolgáltatások lendülete folyamatosan apadt az év folyamán, ahogy a belső vásárlóerőt ette meg az infláció. A mezőgazdaságnak pocsék éve volt, bő 30%-os visszaesése az aszályra vezethető vissza. Ehhez mérhető nagy visszaesést (hasonló okokból) csak 2010-ben és 2012-ben mutatott a szektor ebben az évszázadban, de a tavalyi sokk még ezeknél az éveknél is nagyobb volt. A gazdaság összteljesítményét ez az óriási esés 2022-ben még úgy is 0,8 százalékponttal mérsékelte, hogy az agrárszektor súlya 3% alatti a magyar gazdaságban.

Ha a felhasználási oldalról rakjuk össze a GDP-t, akkor fentiekkel összhangban a háztartások fogyasztásából eltűnő lendület az egyik karakteres tendencia. Az utolsó negyedévben a tényleges fogyasztás már egy hajszállal elmaradt az előző negyedévitől, de kisebb pozitív meglepetés, hogy a reáljövedelmek zsugorodása mellett sem látunk még nagy visszaesést. A tegnap megjelent beruházási adatok megismerése után már nem jelent újdonságot a terület látványos mélyrepülése. 2022 végén a bruttó állóeszköz-felhalmozás 8,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A megelőző negyedévek éves indexe még pozitív volt, a sokkszerű visszaesésben az energiaköltségek emelkedése, a magas kamatszint és a csökkenő nemzetgazdasági jövedelem játszhat főszerepet, de fontos tényező az uniós források akadozása és az állami fejlesztések költségvetési fogyókúra miatti visszafogása is.

Az utolsó negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ez kevesebb, mint az eurózónában (1,9%), vagyis az utóbbi egy évben eltűnt a növekedési előnyünk, ami ritka jelenség egy felzárkózó gazdaságtól. A jelenség még néhány negyedévig kitarthat, amíg a magyar gazdaság nem dinamizálódik újra.

2022-ben az éves átlagos növekedés 4,6%-os volt, ami a statisztikában kevésbé járatos olvasónak meglepően magasnak tűnhet a fentiek alapján. Az éves átlagos növekedés azt fejezi ki, hogy 2022 egészének teljesítménye mennyivel volt magasabb a 2021 egészénél. A mutatót azért nem húzta le látványosabban az, hogy az év második fele recesszióban telt, mert a megelőző negyedévek még lendületesek voltak. Egyrészt 2022 elején már jóval nagyobb volt a GDP, mint 2021 átlagában (ez az áthúzódó hatás), másrészt az első két negyedév még erős konjunktúrát hozott.

Az idei év e szempontból pont fordított lehet: 2023 gyengébb teljesítménnyel indulhat, mint 2022 átlagos teljesítménye, és az első fél évben nem várható még jelentős felpattanás. Ezért az év második felére várt gyorsulás ellenére az éves átlagos GDP-növekedésünk alacsony lehet. Jelenleg a szakértők 1% körüli bővülésre számítanak.

A GDP-mutatókról

A KSH többféle GDP-mutatót közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, anaptári-hatással igazított(wda), illetve aszezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Azelőző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-indextermészetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ugyanakkor ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos. Címlapkép: Getty Images