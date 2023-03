Ahol örülnek a klímaváltozásnak: új korszak jön a borászatokban

A szőlészet-borászat azon ritka területek egyike, ahol a klímaváltozás kedvező hatásokkal is jár, Magyarországon több borvidék esetében is tapasztalható már néhány előny, amely az éghajlat átalakulásával egyre jellemzőbbé vált az elmúlt években. Az összkép így sem egyértelmű: a szélsőségessé váló klíma a régi termesztési és borkészítési gyakorlatok újragondolására kényszeríti a borászokat, egyre problémásabb a szüret megfelelő időzítése, és komoly gondot okozhatnak a különböző borbetegségek is. Ezek a kihívások ugyanakkor egyelőre kezelhetők, cserébe pedig finomabb érés, részletgazdagabb ízvilág és elegánsabb, zamatosabb tételek jelentik az odafigyelő borászok jutalmát.

Alaposan felforgatja az életünket, így a mezőgazdaságot is a klímaváltozás, amelynek katasztrofális hatásai lesznek a kutatók szerint ebben az évszázadban, sőt, már a következő egy-két évtizedben is. Az éghajlat történelmi távlatban nagyon gyors megváltozásának hatásai ma még nem teljesen felmérhetők, de az biztos, hogy

érdemi átalakulásról van szó, amely sok negatív, ám meglepő módon néhány pozitív hatással is jár.

Át kell rajzolni a térképet

A világ és Európa minden részén megfigyelték, hogy a vadonélő és a termesztett növények is érzékenyen reagálnak a változó éghajlatra, különösen klímaszenzitív fajta a borszőlő.

Az elmúlt 3-4 évtized melegedése eddig kedvező hatással volt a termés és a borok minőségére Európában

– áll a Klímapolitikai Intézet egy korábbi anyagában is. A cikket jegyző Kovács Erik éghajlatkutató és agroklimatológus megjegyzi: az emelkedő hőmérsékletnek, a növekvő hőösszegeknek a tenyészidőszak alatt és a nyugalmi időszakban már látható jelei vannak a kontinensen.

A szőlőtermesztésre alkalmas területek északi határa mára 150‒200 kilométerrel eltolódott, mely az egyes klímaszcenáriók eredményei alapján a század második felére elérheti a 350‒400 kilométert.

Bortermelésre alkalmas terület tehát északabbra is lehet ma már találni. Ismert, hogy az ókori rómaiak minden meghódított területre magukkal vitték a szőlőt, minden provinciában sikerrel telepítették is. Így tettek Britannia esetében is, ahol készítettek ugyan bort, bár nem sok sikerrel – egy viszonylag melegebb éghajlatú periódusban. A középkort jellemző hidegebb évszázadokban ez szinte teljesen visszaszorult és csak a huszadik században kezdődött újra.

Manapság a brit idegenforgalom egy kicsi, de növekvő szegmense a borturizmus.

Ez természetesen főleg fehér- és habzóborokra szorítkozik.

A globális felmelegedés az egyre professzionálisabb szőlőnemesítéssel párosulva még ennél is megdöbbentőbb folyamatokat indított be az elmúlt évtizedekben.

Ma már Svédországban is működnek borászatok, amelyek egyelőre ugyan kevéssé ismertek, de jó ütemben fejlődnek.

A svéd bortermelés csaknem megduplázódott az elmúlt öt évben – igaz, a hagyományos bortermő országok produktumához képest ez még most is szerény mennyiség.

Svédország déli részén, Skåne tartományban jobbára az eddig legfeljebb Németországból ismert, a hőösszegre kevésbé igényes fajták fordulnak elő, mint például a rajnai rizling vagy a chardonnay. Van azonban szőlő ennél messzebb is:

a nyári, csaknem 20 órás napsütést használja ki a Blaxsta borászat, amely meglepően északon, szinte Tallin-Stockholm-Oslo vonalában helyezkedik el.

A világ legészakibb borászatának tartott Blaxsta a hosszú nyári nappalok mellett az ásványokban gazdag talajra alapozza borkészítését, és meglepő módon még merlot is szerepel a kínálatában.

Jellemző Svédországra az is, hogy meghatározó a solaris fajta. Ezt a fehérszőlőt a hetvenes években még Dél-Németországban nemesítették ki, a Svájchoz közeli Freiburg Wine Institute szakértelmét dícséri – bár valószínűleg az alkotók nem gondolták, hogy majd Skandináviában indul hódító útjára egy fél évszázaddal később.

Anglia és Svédország déli részének adottságai tehát egyre jobbak, és a kontinentális, hagyományos bortermő területek viszonyai is változnak. Mint azt Kovács Erik a cikkében megjegyzi: Franciaország Bordeaux-i borvidékén a borszőlő szürete 6-8 nappal korábban történik, mint 15-20 éve, Burgenlandban 2-8 nappal hamarabb kezdődik a virágzás és Burgundiában már 5-6 nappal később ér véget a vegetációs időszak.

A szőlő jól bírja a strapát

A klímaváltozás persze nem csupán melegedést jelent, hanem kiszámíthatatlanabb, szélsőségesebb időjárást is. A szőlő esetében leginkább a rügyfakadás időszakában érkező, nem várt fagyok és a jégeső jelent veszélyt, ám a professzionális termesztésben ezek – részleges – kivédésére számos technológiai megoldás rendelkezésre áll. Az aszály ellen a szőlő egy pontig jól tud védekezni, hiszen kiterjedt és mélyre nyúló gyökérzete révén kifejezetten strapabíró növényről van szó. A másik jellemző a hőhullámok mind gyakoribb jelenléte – ez azonban sok esetben még előnyöket is hordozhat a borászatnak. Mint az a Klímapolitikai Intézet cikkében is szerepel, a borászok tapasztalata azt mutatja, hogy azokban az években, amikor voltak hőhullámok, általában magasabb lett a must cukorfoka és jó évjáratok születtek. A meleget kedvelő fajták, így a syrah, a zweigelt, a kadarka, a szürkebarát vagy a furmint a jelek szerint meghálálják a forróbb periódusokat.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a klímaváltozás nem lenne komoly fenyegetés a világra nézve, és azt sem, hogy a borászatban egyértelmű előnyöket hozna.

A helyzet összetett, és számos kihívást hordoz magában az éghajlat átalakulása, de tény, hogy az egyes hatások között bőven vannak kedvező faktorok is.

Villányban már egyértelműen érezhető

„A klímaváltozásnak kétségkívül van pozitív és negatív oldala is borászati, illetve szőlészeti szempontból, a napi munka szempontjából mind a kettőt tapasztalom” – mondta el a Portfolio-nak Kövesdi Zsófia, a villányi Jammertal Borbirtok főborásza. Hozzátette:

Pozitívumként megemlíthető, hogy az elmúlt öt évben egyszerűen könnyebben beérik a szőlő, sokkal simábban éri el a fenolos érettséget, mert alapvetően melegebb az időjárás.

Ez a merlot esetében ma már szinte minden évben megtörténik, ahogy a cabernet franc és a cabernet sauvignon esetében is. Erre a legjobb példa, hogy a 2017-es évjárattól kezdve már minden évben készítünk prémium Koh-i-Noor borokat. Mindez azért is fontos, mert ilyet csak olyan tételből csináljuk, amely véletlenül sem hordoz éretlen jegyeket. Ez tehát egyelőre kedvező hatás.”

Az emlékezetesen forró 2022-es év azonban túlságosan meleg volt a szőlőnek, túl magas volt a hőösszeg, ezért a növény fejlődése és érése teljesen megállt. A szőlőtőke nem tudott megfelelő mennyiségű nedvességhez jutni, ennek következményében a szőlő bogyókban töppedés jött létre. A szeptemberi időszak az elmúlt 100 év 9. legcsapadékosabb szeptembere volt, és ezt a hozzávetőleg 200 mm vízmennyiséget a szőlő nagyon hirtelen vette fel a termés kárára. A szőlőbogyók héjai szétrepedtek, utat engedve a szürke penésznek – jegyezte meg a borász.

Azt is meg kell említeni, hogy a később érő fajtáknál, mint például a cabernet sauvignon, a csapadék szépen integrálódott, a bogyók nem vizesedtek fel, hanem magas cukorfok mellett elérték az eredeti formájukat, az évtized legjobb cabernet sauvignon szőlőjét létrehozva.

A borász szerint ugyanakkor a változás hosszabb távon kockázatokat is hordoz magában, hiszen

előfordulhat, hogy a klíma olyan mértékben módosul, hogy idővel nem lesznek megfelelőek a mai fajták, és adott esetben újakat kell telepíteni.

Klímaberendezés a pincében

A negatívumok ugyanakkor nem csak a távoli jövőben jelentkeznek, van olyan kockázat, amely már most is egyre kifejezettebb minden évben. Az egyik ilyen, a Brettanomyces élesztőgomba jelenléte, amely egy kellemetlen istállószagot okoz, és amit a borászok „brettes” borként emlegetnek. A jelenség nem új, de az éghajlat változásával egyre nagyobb problémát okoz.

A Brettanomyces a villányi pincészeteknél nagyon könnyen elszaporodik, ebben az egyik fő kockázati faktort a hőmérséklet jelenti - minél melegebb az időjárás, annál könnyebben szaporodik

– mondta a főborász.

Mindez a nyári hőségek idején a pincék levegőjére is kihat. „Nálunk például előfordult az, hogy a hordós pincében, ahol ideálisan 15-17 foknak kellene lennie, egyszerűen felmelegedett az elmúlt években a hőmérséklet 20 fokra.

Emiatt néhány éve egy beruházást kellett eszközölnünk: a hőszigetelt pincénkben hőcserélőt és klímaberendezést kellett beépíteni, mert a pince építésekor nem erre a hőmérsékletre készültek.

Át kell írni a szabályokat is?

Az egyre melegebb időjárás tehát megoldandó feladatokat ad a borászoknak, ám vannak jó gyakorlatok, amelyeket el lehet lesni a világ más tájain már alkalmazott megoldásokból. Az ó- és újvilági borászatban egyaránt széleskörű tapasztalatokkal rendelkező, többek között Franciaországban, Portugáliában, Kaliforniában, Ausztráliában és Új-Zélandon is megfordult Kövesdi Zsófia szerint a szabályozás rugalmassága lehet a legfőbb kérdés az elkövetkező évtizedekben. „A szélsőséges éghajlat által okozott problémákat lehet borászati technológiákkal korrigálni, amelyekre az újvilági pincészetekben van lehetőség, Európában viszont szigorú és kissé talán idejétmúlt a törvényi háttér.

Azt gondolom, el kellene gondolkodni azon, hogy annak érdekében, hogy haladjunk a korral, a bortörvény egy-egy szabályozási elemét nem lenne-e érdemes rugalmasabbá tenni

– fogalmazott.

Új kihívások, új megoldások

Szekszárd változatos domborzatú borvidék, amely azt is jelenti, hogy nagyon eltérőek a hatások az egyes dűlőkön. A nyugati dűlőkön már egyre kevésbé terem jó szőlő, durvább tanninok, ebből kevésbé elegáns borok születnek ott. A keleti oldalon szebb egyensúly születik ma már

– mondta el a Portfolio-nak Takler András, az ismert szekszárdi borászcsalád tagja. Hozzátette: egyértelműen a klímaváltozás hatását jelzi, hogy a korábbiakhoz képest manapság korábban kell szüretelni, visszaszorul a levelezés, vagyis a hőségben nem ritkítják a szőlő zöld állományát, hogy a szemek több fényt kapjanak, hanem épp ellenkezőleg: inkább hagyják a szőlőlevelek árnyékában a bogyókat.

A régi időkhöz képest egyre neuralgikusabb ma már a szüretelés idejének megválasztása, sokszor egy fél nap alatt sokat változik a szőlő.

Nem egy alkalommal az fordul elő, hogy egy táblát több menetben szüretelünk, a korábbi zöldes jegyekhez pedig házasítással adjuk a későbbi, érettebb mennyiséget – néha pedig utólag kell pótolni a savakat borkősavval” – tette hozzá.

A mind szélsőségesebb időjárás kirívó különbségeket eredményez az évjáratokban is. „Míg 2019-ben nagyon szép arányok jellemezték a borokat, és 2021-ben is elegáns tételek születtek, 2022-ben, a súlyos nyári aszály idején kiugró alkoholfok jellemezte a bort. A klímaváltozás tehát hordozhat előnyöket, de egyelőre több kihívást látok benne.”

Módosulnak a receptek is

A borász szerint a hagyományos fajtákat kétségkívül felértékeli az időjárás átalakulása. A forróbb nyarak hatására egyre terjedő gyakorlat Szekszárdon, hogy a kékfrankos és a kadarka fokozottabb használatával lehet a világfajtákkal együtt szép cuvée-ket készíteni. „A bikavérhez a korábbi 5 százalék helyett ma 8 százalék kadarkát adunk.

Általában elmondható, hogy a klímaváltozás hatására az elegáns cuveé-k előállításához emelnünk kell a kékfrankos és a kadarka arányát

– említett példát Takler András.

A borász egyetértett azzal a felvetéssel, hogy az új helyzetben, a klímaváltozás és a globális kereskedelem együttes hatására át kell gondolni a szigorú európai bortörvények egyes elemeit. „Ahhoz, hogy versenyezni tudjunk az újvilági borokkal, fontos lenne az alsó- és középkategóriás boroknál a szigor enyhítése, amely magában foglalhatná a pH-csökkentés és az alkoholkivétel eszközét is. A prémium, terroir-jellegű nagy vörösöknél, a kisebb borvidékek egyedi borainál erre nincs szükség, talán Szekszárdon sem.

A hipermarketek kínálatában szereplő középkategóriás boroknál azonban nehéz versenyezni az újvilági tételekkel úgy, hogy az európai borászoknak sok szempontból meg van kötve a kezük

– szögezte le Takler András.

Északon még kedvezőbb a hatás

A Villányhoz és Szekszárdhoz képest nem csupán földrajzilag, hanem mikroklímájában is északabbra elhelyezkedő Egri borvidéken egyértelműen pozitív az elmúlt évek éghajlatváltozásának hozadéka – mondta el a Portfolio-nak Lőrincz György, a St. Andrea Szőlőbirtok borásza. „A térségben nem volt töretlen a bortermelés fejlődése, a KGST éveiben alapvetően nem a szőlő érettségét tartották szem előtt, hanem inkább a mennyiségi szempontokat és a termelésbiztonságot, ezért sok esetben idejekorán, az optimális érettség előtt szüreteltek, emiatt nem születtek olyan részletgazdag borok.

Manapság azt látjuk, hogy könnyebben és hamarabb érnek be a bogyók. Ennek eredményeképp az egyre melegebb nyarak, a nagyobb hőösszeg hatására Egerben is mélyebb, zamatosabb borok születnek, egyszerűen finomabbak lettek az alapborok.

A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás azonban kihívást is jelent. A 2022-es súlyos aszály a keleti országrészt, így Eger térségét is érintette, amelynek hatására magasabb pH-értékek voltak jellemzőek a mustban.

Ilyen körülmények között máshogy kell bort termelni

– fogalmazott Lőrincz György, aki szerint a pH-menedzsment komolyan felértékelődik a borászok munkájában ezekben az években. A magas pH ugyanis kedvezhet bizonyos mikroorganizmusoknak, amelyek elszaporodva ecetsavas, illetve tejsavas borokat eredményezhetnek. „Megfelelő odafigyeléssel ez megelőzhető, de megvan a kockázata annak, hogy egész tételek mehetnek tönkre, amely komoly gazdasági kárt jelenthet” – jegyezte meg Lőrincz György, aki szerint ugyanakkor Eger alapvetően így is nyertese az éghajlat átalakulásának, amely zamatosabb borokat jelent a borvidéknek.

A gombászás szabályait is átírja az éghajlatváltozás



A klímaváltozás számos ponton érinti a mezőgazdaságot, és összetett, főleg negatív hatással jár. Van ugyanakkor egy másik olyan terület is, ahol némi pozitívum is megfigyelhető – ilyen például a gombászás. Az erdei gombáknak nem tett jót az elmúlt évtizedekben az intenzív mezőgazdaság és az erdőművelés terjedése, és például a rókagomba elterjedését is csökkentette a lakott területek terjedése, a beépítés. Emellett a klímaváltozásnak is számos negatív hatása van, ám némi pozitívumot is meg lehet említeni – mondta el a Portfolio-nak Priksz Gábor biológus, a gombagyűjtéssel és feldolgozással foglalkozó szociális kezdeményezés, a Banyaerdő projekt alapítója. „Tény, hogy a gombák nem szeretik a fagyot, és az egyre enyhébb telek így meghosszabbítják a gombák tenyészidejét. Régen például a decemberi gombászás szinte ismeretlen volt, tavaly karácsonykor ugyanakkor lehetett téli fülőkét szedni, ami száz évvel ezelőtt elő sem fordulhatott volna.”



A szakértő szerint az enyhe telek által hozott kevés pozitívum mellett ugyanakkor a kiszámíthatatlan csapadékeloszlás és a szélsőséges forróság sokat ront a gombászás helyzetén is. A kirívó 2022-es aszály idején például jónéhány gombafajt egyáltalán nem lehetett gyűjteni Magyarországon. A melegedés hatására visszaszoruló fenyőerdők pedig az ilyen társulásokhoz kötődő gombafajok, például a rizike visszaszorulásával fenyegetnek – mondta el a szakértő.

