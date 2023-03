Von der Leyen a német renitenskedést próbálja letörni

Olaf Scholz kancellár mellett, a német kabinet kétnapos ülésének kezdetén Berlin közelében tett látogatásán Ursula von der Leyen elmondta, hogy az amerikai inflációcsökkentő törvény (IRA) ellenében az EU hatékony válaszlépéseket tesz. Az Európai Bizottság elnöke azt is elmondta, hogy Joe Biden elnökkel tárgyalni fog az európai cégek mentességeiről is. Berlint pedig az uniós klímacélok mögé próbálta vissza rántani a politikus.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap kijelentette, hogy eltökélt szándéka, hogy az Európai Bizottság hatékonyan szembe szálljon a zöld technológiák amerikai támogatási programjéval, és hogy az EU felgyorsítsa a belső égésű motorok 2035-től történő fokozatos kivonásáról szóló, jelenleg blokkolt törvényt.

Mint elmondta, az álláspontja az, hogy tovább tárgyalnak az Egyesült Államokkal az inflációcsökkentő törvény kapcsán az európai cégeket érintő kérdésekről, vámmentességet és egyéb kedvezményeket próbálnak a számukra kijárni. Ursula von der Leyen viszont ígéretet tett arra is, hogy az EU saját támogatási programot indít, amelyben a bürokratikus terheket is csökkentik - írja a Reuters.

Arról már korábban megállapodott Brüsszel és Washington, hogy az európai elektromosautó-gyártók hozzáférhetnek az amerikai adókedvezményekhez, de von der Leyen szerint az EU-nak azt is el kell érnie, hogy az akkumulátorok és az akkumulátor-alkatrészek szegmensében is érvényesíthetők legyenek ezek az engedmények. A héten az unió végrehajtó testületének elnöke Joe Biden elnökkel is találkozik, hogy folytassák a tárgyalásokat.

Közben azt is jelezte, hogy az Európai Bizottság még a héten közzéteszi a támogatási forrásokra vonatkozó uniós javaslatot. Hozzátette, hogy a versenyképességről szóló, ugyanekkor esedékes bizottsági jelentés segítene feltárni az EU belső piacán belüli problémákat, és kezelné a szakképzett munkaerő hiányát, amelyet von der Leyen a növekedés "fékjének" nevezett.

A bizottsági elnök asszony elmondta, hogy az Új-Zélanddal és Chilével kötött kereskedelmi megállapodások után az EU 2023 végéig Ausztráliával, Mexikóval és a latin-amerikai Mercosur-csoporttal is szeretne megállapodni a kritikus nyersanyagokra vonatkozó kereskedelemről.

Scholz és von der Leyen elmondta, hogy Indonéziával és Indiával is terveznek kereskedelmi megállapodásokat.

Az új, CO2-kibocsátó gépkocsik értékesítésének 2035-ben történő megszüntetésével kapcsolatos késedelemmel kapcsolatban - miután Németország a múlt héten belengette az uniós irányelv megvétózását -, von der Leyen azt mondta, hogy a kérdéseket könnyen tisztázhatják.

Von der Leyen azt is elmondta, hogy az EU szoros figyelemmel kíséri, hogy Kína tartja-e magát ahhoz a kötelezettségvállaláshoz, hogy nem segíti Oroszország fegyverkezését az ukrajnai háborúban.

Címlapkép: Olaf Scholz és Ursula von der Leyen februári egyeztetése. Forrás: Christophe Licoppe/EU.