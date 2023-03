Kiderült: többen kapták rezsiáron a gázt és áramot az időjárás miatt, ez is lehúzta kicsit az inflációt

A szokatlanul enyhe decemberi időjárás lefelé húzta kicsit a ma közzétett februári inflációs adatot – derül ki a KSH adataiból. Az összefüggés abból adódik, hogy mivel kevesebbet kellett fűteni az év utolsó hónapjában, így a gáz- és áramfogyasztás egyre nagyobb részével fértek be a családok a rezsicsökkentett díjszabás alá, ami lehúzta a háztartások által vett energia KSH által kalkulált átlagos árát, az pedig így az inflációs mutatót is.

Egy korábbi Portfolio-kérdésre a KSH már jelezte, hogy az aktuális inflációs adathoz (tehát a februárihoz is) mindig a két hónappal korábbi (tehát most a decemberi) energiahivatali gáz- és áramfogyasztási adatokat használja fel, hiszen egyszerűen nincs frissebb. Ezen országos fogyasztási adatból a KSH a saját háztartási fogyasztási adatbázisa alapján kalkulálja ki, hogy átlagosan milyen áron juthattak hozzá a magyar háztartások a gázhoz és az áramhoz. A háztartási fogyasztói adatbázisáról és a rezsicsökkentési rendszerbeli tapasztalatokról nemrég megjelent egy KSH tanulmány is, amelyet itt foglaltunk össze:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 16. Meglepő dolgok derültek ki a lakossági rezsiemelésről, a kormány is törheti a fejét

Amint az alábbi első ábrán látszik: a KSH kalkulációja szerint az átlagár a vezetékes gáz egy köbmétere esetén februárban 191 forintra csökkent a januári 202 forintról, illetve a decemberi 212 forintról, azaz

az enyhe őszi-téli időjárás miatt még amellett is egyre alacsonyabb átlagár mellett jutottak a gázhoz a háztartások, hogy bármi változott volna a gáz árában, vagy az elszámolási szabályokban.

A rezsicsökkentett gázár augusztust követően is 102 forint maradt köbméterenként, az átlagfogyasztás feletti volumenre pedig akkortól 732 forintot, októbertől pedig 752 forintot kellett elszámolni, és ez a rendszer legalább idén április végéig így marad. Mivel a háztartási vezetékes gáz árának súlya a fogyasztói kosárban 2,4%-os, így ez a csökkenés egy picit segített lefelé húzni a februári inflációs adatot is.

A villamos energia esetén a 36,6 forintos kWh-nkénti rezsicsökkentett ár augusztustól kezdve az átlagfogyasztás feletti részre 70,1 forintra ugrott, és ezek mellett a KSH kalkulációi szerint tavaly nyár végétől az átlagár 47 forintra ugrott, majd az utóbbi két hónapban 46 forint körül maradt (az alábbi grafikon nem 1, hanem 10 kWh-ra mutatja a KSH kalkulációját).

A KSH adataiból további érdekességek is kimutathatók, miszerint hiába az elvileg hatósági ár a tűzifa piacon: a mázsánkénti ár már 8870 forintra emelkedett februárban a januári 8700 forintról, illetve előtte a decemberi 8630 forintról. A februári árszint éves alapon 80%-os drágulást jelent.

A PB gázpalack ára is egyre csak nő: a februári országos átlagos ár a KSH felmérése szerint már 7990 forint volt a januári 7810 forint, és a decemberi 7700 forint után, így február kapcsán éves szinten 48%-os drágulásról beszélhetünk.

A brikettnél is volt februárban egy újabb kis emelkedés 21190 forintra, a januári és decemberi 20920 forintról, és itt éves szinten 102%-os árugrásról van szó.

A fenti nominális változások érhetők tetten az alábbi ábráinkon is, amelyek év/év, illetve hó/hó alapon mutatják be a különböző háztartási energiahordozók árváltozását.

