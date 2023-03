Varga Mihály a rekordmagas inflációról és a forint árfolyamáról is beszélt

Márciusban kezdjük a jövő évi költségvetés előkészítését, amelyet júliusra a parlament is elfogadhat. Ezzel fennmaradna az elmúlt nyolc év gyakorlata, ami bevált és működik, hiszen a háztartásoknak és a vállalkozásoknak is van fél évük felkészülni a következő évre – mondta az Indexnek adott interjúban Varga Mihály pénzügyminiszter. Szavai alapján a rezsiárak változatlanságára lehet számítani, de a büdzsé fontos láncszeme lesz a "családtámogatás és a honvédelem", mint ahogy az "extraprofitadók fokozatos kivezetéséről" sem feledkezünk meg - tette hozzá.

A jövő évi költségvetés tervezésének tavaszi kezdete már csak azért is különösen érdekes, mert az elemzői közösség szerint nagy a bizonytalanság a várható gazdasági helyzet kapcsán: a szakértők nemhogy a jövő évi, de még a néhány hónap múlva várható helyzet kapcsán sem látnak tisztán. Varga Mihály fontos megjegyzése, hogy a külöadókat csak fokozatosan vezetik ki. Vagyis a korábban közöltekkel ellentétben, még tovább fennmaradhatnak ezek a terhek egyes szektorokban.

Varga Mihály úgy fogalmazott:

AZ EXTRAPROFITADÓT IS FOKOZATOSAN KIVEZETJÜK, HISZEN MEGÍGÉRTÜK, AZ EBBEN A FORMÁJÁBAN CSAK KÉT ÉVIG MARAD FENN. A BANKRENDSZER ÉS A GYÓGYSZERIPAR ADÓTERHÉT MINDENKÉPPEN CSÖKKENTENI FOGJUK.

Van, ahol gyors, van, ahol lassabb kivezetésre van kilátás - emelte ki Varga. Szavai arra utalnak, hogy több szektor továbbra is magas terhekkel nézhet szembe.

Varga Mihály beszélt a rekordmagas inflációról is. "Ilyen energiaár-robbanásnál a nemzetközi hatások a meghatározók. Az tény, hogy elszoktunk az ekkora mértékű inflációtól, amely Európa-szerte negyvenéves rekordokat döntöget. Egy energiaszegény, importkitett országban a magas energiaárak számos csatornán keresztül fűtik az inflációt. Befolyásolják az üzemanyagárakat, ezen keresztül a szállítási díjakat, a vállalkozások működését, nem véletlen, hogy nemcsak a fogyasztói, hanem a termelői árak is nagyon megugrottak" - monda a miniszter. Kiemelte:

AZ ELMÚLT HÓNAPOK DÖNTÉSEI, FŐKÉNT AZOK, AMELYEK RÖGTÖN BEFOLYÁSOLTÁK AZ ÁRFOLYAMOT, NEM VOLTAK KEDVEZŐK AZ INFLÁCIÓRA NÉZVE.

"Az árfolyam kérdése alapvetően a monetáris politika hatásköre. A térséghez képest kiugróan magas az alapkamat, új, likviditást szűkítő jegybanki eszközök jelentek meg. Ezekkel a jegybanki lépésekkel együtt az elmúlt két év olyan hozamkörnyezetet szült, amelyben jóval többet költünk adósságfinanszírozásra, mint korábban. Természetesen az, hogy az öt- vagy tízéves állampapírjaink hozama miként változott meg, nemcsak rajtunk múlik, hanem az amerikai Fed és az Európai Központi Bank lépésein is. De ne csak kifelé nézzünk: ha 13 százalék az alapkamat egy országban, az beárazódik a szerződésekbe, a hitelekbe, a gazdaságnak ezzel kell együtt élnie. A költségvetés nem versenyezhet a 18 százalékos egynapos betét kamatával, de látjuk a diszkont kincstárjegyek hozamemelkedését" - mondta Varga Mihály.

"A kormány, amit tehetett az infláció ellen, megtette, gondoljunk az árstopokra, a kamatsapkára, a rezsivédelem fenntartására, amely csökkentette a háztartások költségeit, ez a vállalkozások egy részére is kiterjedt" - mondta Varga.

Érdemes megjegyezni, hogy a kormányzati lépések is fűtötték az inflációt. Egyrészt a forint tavalyi esése azzal is összefüggött, hogy zajlott a vita az EU és a kormány között az uniós pénzekről. Másrészt az árstopokon elszenvedett veszteséget a cégek - összehangban a piaci várakozásokkal - szétosztották a nem árstopos termékekre. Harmadrészt a kabinet megemelte a kiskereskedelmi cégek különadóját, amit szintén beépítettek az árakba, ahogy a népegészségügyi termékadó emelését is.

A miniszter beszélt a forint árfolyamáról is. "A historikus adatokból kiindulva a nyár közeledtével most is erősödhet a hazai fizetőeszköz, hiszen az ide érkező külföldi turisták forintra váltják a valutájukat. Jelentősen befolyásolja az árfolyamot a háború elhúzódása, illetve az újabb brüsszeli szankciók hatása, ugyanígy az infláció és az alapkamat változása. Stabilizálódásra számítok, az erre való törekvés a legutóbbi MNB-kommunikációban is megjelent. A forint árfolyama olyan szinten van, ami jó az exportálóknak, rekordév van mögöttünk, a külföldi működőtőke-befektetéseket se fékezte, hiszen a tavalyi hétmilliárd euró után idén összejöhet a tízmilliárd eurós befektetési nagyság" - mondta Varga.