A magyar kormány által megmenteni próbált orosz oligarchák enyhítenék a szankciókat egy üzlettel

Mihail Fridman és Pjotr Aven orosz milliárdosok megegyeztek az Alfa-Bankban, az ország legnagyobb magántulajdonban lévő hitelintézetében lévő részesedésük eladásáról, mivel igyekeznek enyhíteni az európai szankciókat. A két büntetőintézkedés alá vont oligarchát állítólag a magyar kormány megpróbálta levetetni az uniós listáról.

Mihail Fridman és Pjotr Aven orosz milliárdosok eladják az oroszországi Alfa-Bankban meglévő tulajdonrészüket. A Bloomberg által ismertetett megállapodás értelmében - amely a szabályozó hatóságok jóváhagyásától függ - 178 milliárd rubelért (842 milliárd forintért) adnák el részesedésüket a szankciókkal nem sújtott Andrej Koszogovnak, régi partnerüknek.

Az egyelőre nem világos, hogy Koszogov, egy kevésbé ismert orosz üzletember miből veheti meg az üzletrészüket. Neki volt a legkisebb részesedése a bankban, mielőtt a többi partnert szankciókkal sújtották a háború közepette.

Az üzletemberek idén év elején kerültek fel az uniós szankciós listára, bár a hírek szerint Magyarország megpróbálta megakadályozni a büntetésüket 7 másik orosz magánszemély mellett. A magyar külügy nem ismerte el sem Fridman, sem Aven esetében, hogy kérték az uniós tagállamokat, hogy mentesítsék őket a szankciók alól, Szijjártó Péter külügyminiszter mindössze annyit közölt, hogy több személy kapcsán a közép-ázsiai partnerországok kérték, hogy segítsen a magyar kormány. Végül mind a kilenc személy felkerült a szankcionáltak közé.

Az Alfa-Bank egyelőre csak annyit erősített meg, hogy egy ügylet folyamatban, de tagadták, hogy az említett három személynek köze lenne ahhoz. "Sem Andrej Koszogov, sem az eladó nem áll szankciók alatt, így van rá esély, hogy nem lesz szükség külföldi hatósági jóváhagyásra" - közölte a bank sajtószolgálata.

Koszogov viszont megerősítette az üzletet a Financial Timesnak, amely csütörtökön késő este elsőként számolt be a hírről.

Fridman és Aven, akik most mindketten Európában élnek, azt remélik, hogy az üzlet segíthet elválasztani őket orosz vagyonuktól, és megnyílhat az út a szankciók enyhítése előtt. Mindkettőjükre uniós és brit korlátozások is érvényesek. Hovatovább az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az EU is szankciókkal sújtotta az Alfa-Bankot.

A javasolt paktum értelmében Fridman és Aven eladják a bankban lévő 45%-os közös részesedésüket, amelyet egy luxemburgi holdingtársaságon keresztül birtokolnak, amely viszont a bank ciprusi székhelyű anyavállalatát ellenőrzi.

Címlapkép: Getty Images.