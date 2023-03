Bemutatta Biden, mire készül a gazdaságban, de nagy baj lehet belőle

Bemutatta a Fehér Ház költségvetési javaslatait, hogy az Egyesült Államok túllépjen az adósságplafon okozta problémákat. Az egészségügyi és egyéb szociális kiadásokból nem enged Joe Biden elnök, de kérdés, hogy a republikánusok kezén lévő képviselőháznak ez mennyire felel meg.

Miután januárban bejelentették, hogy az Egyesült Államok elérte a 31 400 milliárd dolláros adósságplafont, a pénzügyminisztérium különleges számviteli intézkedésekkel kezdte el fenntartani a kifizetéseket. Az, hogy ezek az intézkedések meddig tartanak majd, részben attól függ, hogy a jövő hónapban, amikor a 2022-es jövedelmekre vonatkozó szövetségi adóbevallások esedékessé válnak, mennyi bevétele lesz az államkincstárnak. Költségvetési elemzők nyárra vagy kora őszre teszik az elméleti fizetésképtelenségi dátumot.

Az adósságlimit emelését nehézzé teszi, hogy a tavaly őszi félidős választásokon a Republikánus Párt került többsége az alsóházban, így a Fehér Háznak egyezségre kell jutnia a Kevin McCarthy vezette ellenzékkel. Ebben pedig már látszódnak éles konfliktusok, amit jól mutat, hogy Joe Biden elnök state of the union beszédében már a múlt hónapban jelezte, hogy semmi az egészségügyi ellátást fedező Medicare kiadásokat, sem a társadalombiztosítási tételeket nem hajlandó visszavágni, ami viszont a republikánusoknak kulcsfontosságú."

A csütörtökön közzétett költségvetési tervezetben látszik, hogy a Fehér Ház nem enged a két programból. Ennek eredményeképpen a költségeik folyamatosan emelkednek majd a következő években: 2033-ra a bruttó hazai termék 10,5%-át emésztik fel, ami 2,7 százalékponttal több, mint tavaly.

Ha ehhez a két programhoz hozzáadjuk az államadósság kamatát, akkor ez a három "érinthetetlen" kiadás 2023-ban a GDP 4,1 százalékponttal nagyobb részét emészti fel, mint tavaly - ez a növekedés nagyobb, mint a jelenlegi védelmi költségvetés - teszi hozzá a Wall Street Journal.

Az, hogy Biden a nagyobb kormányzatban hisz, nem újdonság. Bár a költségvetése a következő évtizedben a GDP nagyjából stabilan 25%-át teszi ki, ez részben azért van, mert a világjárvány-korszak programjai most fejeződnek be. A Republikánus Pártnak szívügye a védelmi kiadások emelése, ahol nominálisan növekedés van, mert a GDP erőteljesen nő a válság ellenére is.

Hivatalban töltött első két éve alatt Biden olyan törvényeket írt alá, amelyek többet költenek az infrastruktúrára, a tudományra, a félvezetők hazai ellátásának biztosítására és a veteránok ellátására. Végrehajtási intézkedéseket hozott a diákhitelek leírására (a korábbi kölcsönöket kiadásokká alakítva) és az Obamacare-ellátások kiterjesztésére.

A társadalombiztosítást és a Medicare-t az különbözteti meg, hogy növekedésüknek semmi köze a programváltozásokhoz. Valójában Biden feltételez némi költségmegtakarítást a Medicare által a gyógyszerekért fizetett összegekről folytatott további tárgyalásokból. A növekedésük a számtani valóságot tükrözi: Ahogy az amerikaiak öregszenek és tovább élnek, egyre többen veszik fel az ellátásokat; a Medicare esetében pedig az új kezelések és az infláció növeli az egy betegre jutó kiadásokat.

Két tételből fedezné most az elnök, hogy legyen pénz a szociális kiadásokra: Biden terve szerint az amerikaiak leggazdagabb 0,01 százalékának legalább 25 százalékos adókulcsot kellene fizetnie. Emellett a 400 000 dollárt kereső amerikaiak legfelső adókulcsát 37 százalékról 39,6 emelné emelné, amellyel Trump egyik adócsökkentését vonná vissza. A javaslat továbbá előírná, hogy a legalább 1 millió dollárt kereső befektetők 39,6 százalékos adókulcsot fizessenek a hosszú távú befektetéseik után, a jelenlegi 20 százalék helyett. Továbbá a leggazdagabbak Medicare-adóját is növelné.

A WSJ szerint viszont ez is kevés lehet: a Medicare-költségekkel ellentétben a Medicare adóbevételei nem emelkednek az idősek számával és az egészségügyi inflációval, és így még Biden úr javaslata is nagy és növekvő űrt hagy maga után.

Ez egyszerűen rávilágít egy nagyobb költségvetési problémára. Még Biden ígérete ellenére is, miszerint a következő évtizedben 3000 milliárd dollárral csökkenti a hiányt az adóemelésekkel, az éves hiány továbbra is a GDP 5 százaléka körül ragadna. Ennek eredményeképpen az USA adóssága tovább nőne, és 2033-ban elérné a GDP 110 százalékát, szemben a jelenlegi 97 százalékkal.

Valójában az adósságpálya még ennél is rosszabb lehet a lap elemzése szerint. Biden rövid távú gazdasági feltételezései közel állnak más ügynökségek és a Wall Street idei és jövő évi feltételezéseihez, de a gazdaság hosszú távú potenciális növekedési ütemét 2,2 százalékosnak feltételezi - sokkal gyorsabbnak, mint a Kongresszusi Költségvetési Hivatal és a Federal Reserve, amelyek egyaránt 1,8 százalék körülire becsülik azt. A különbség egyik lehetséges oka az, hogy a kormányzat a bevándorlás növekedésével számol. Alacsonyabb kamatlábakat is feltételez: a 10 éves kincstárjegy egy évtized múlva 3,5%-os hozamot várják, szemben a CBO 3,7%-os hozamával.

A hozamok általában alacsonyabbak voltak a pénzügyi válságot követő évtizedben, ami sok megfigyelőt arra engedett következtetni, hogy ez a lassan növekvő, alacsony inflációjú gazdaság strukturális jellemzője. Ezen a héten azonban Jerome Powell, a Fed elnöke megjegyezte, hogy a 10 éves hozam most 4%-on áll. Szerinte hosszabb ideig maradhatnak a magas hozamok a mostani válságban.

Ha a növekedés alacsonyabb és a kamatlábak magasabbak lesznek, mint azt a kormány feltételezi, akkor a hiány és az adósság is magasabb lesz. Ez az a forgatókönyv, amelyre különösen alkalmatlannak tűnik a kétpárti megállapodás, hogy az idősek jogosultságaihoz ne nyúljanak.

