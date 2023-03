Kiderült, oda-vissza három sávos lesz az M7-es autópálya

A portál beszámolója szerint a legutóbbi közutas napon került szóba az M7-es autópálya bővítésének témája. Mint kiemelték, Molnár István, a Magyar Közút Zrt. Fejér vármegyei területi igazgatója, egyben a Közlekedéstudományi Egyesület megyei elnöke tartott előadásában tett utalást erre.

Eszerint az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldala az M0-ás és a Balatonvilágosi csomópont között teljes hosszban három sávosra bővül.

A bal pályán pedig Balatonvilágos és Székesfehérvár között építik három sávosra az autópályát.

Molnár előadásából az is kiderült, hogy már elkészültek a kiviteli tervek az M1-es autópálya M0-s és Bicske közötti szakaszának 2x3 sávosra bővítése kapcsán. Az autópálya Bicske és az országhatár közötti szakaszának bővítését pedig ezt követően, további ütemekben végzi majd el az MKIF Zrt. A Bicske és Tatabánya közötti szakasz építési engedéllyel is rendelkezik és a közeljövőben meg is kezdődik a bővítés – írta a feol.hu.

A portál megkereste az MKIF Zrt-t, arról érdeklődve, van-e már konkrét dátuma az építkezésnek, bővítésnek, választ ugyanakkor még nem kaptak.

