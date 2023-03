Kijött a hét legfontosabb adata: nincs enyhülés, jöhetnek a durva kamatemelések

Kijött az amerikai foglalkoztatottsági adat, amelyre a befektetők világszerte egész héten vártak. Februárban a vártnál sokkal nagyobb mértékben nőtt a foglalkoztatottak száma, és a januári adatot is megerősítette a munkastatisztikai hivatal. A friss közlés azt jelenti, hogy a munkaerőpiaci nyomás nem enyhül, a jegybanknak így vélhetően az eddig jelzettnél magasabb szintre kell majd emelnie a kamatokat.

Februárban 311 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban, ami jócskán meghaladja az elemzők által várt 205 ezres számot. Januárban 517 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma az első közlés szerint, és ezt a számot most 504 ezerre módosította a munkastatisztikai hivatal, azaz valóban jelentős bővülés látszott az év első hónapjában.

2022 utolsó hónapjaiban is 200 ezer körüli számokat láttunk havonta, és az elemzők azt várták, hogy most is ehhez tér vissza a foglalkoztatottsági dinamika. Ennél végül jóval magasabb lett ez a szám, ami összességében kedvezőtlen fejleménynek tűnik inflációs szempontból.

Eközben a munkanélküliségi ráta váratlanul 3,6%-ra nőtt februárban az előző havi 3,4%-ról, ami meglepő emelkedést jelent, ugyanis az elemzők a ráta 3,4%-os stagnálását várták. Mindez azt mutatja, hogy fogy az inaktívak tábora, egyre többen keresnek munkát, ez táplálhatta a foglalkoztatottság gyors bővülését februárban. Az aktivitási ráta 62,4%-ról 62,5%-ra nőtt.

További részletek hamarosan.

