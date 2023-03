Súlyos járványidőszak tépázza a magyarokat - A szakértők elmondták, meddig kell kitartanunk

A hivatalos adatok alapján idén januárban meredeken emelkedni kezdett az orvoshoz fordulók száma Magyarországon. Az emelkedő trendben megtorpanást a múlt hét hozott először. A fertőzöttek továbbra is nagy arányban a 14 év alatti gyermekek, illetve a fiatal felnőttek korcsoportjából kerülnek ki. A Pénzcentrum szakértők bevonásával most olyan kérdésekre is kereste a választ, hogy súlyosabb lehet-e az idei járvány az eddigieknél, vagy éppen mikor tetőzhet és meddig tarthat még az elmúlt év tapasztalatai alapján az idei járványszezon.

A Pénzcentrum anyagában kiemeli, Nemzeti Népegészségügyi Központ légúti megbetegedés figyelőszolgálatának legfrissebb adatai szerint 2023. február 27. és március 5. között az országban 295 400 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 65 700 influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak. Bár az előző heti betegszámokhoz képest az emelkedés megtorpant, a betegszámok továbbra is nagyon magasak.

Már most is annyira magas a betegek száma, hogy ez akár tetőzés is lehet, de az a tapasztalat, hogy a járvány gyengülése megvárja az időjárás változását. Vagy a kemény fagyokat, vagy a tavaszi enyhülést. Most már inkább az utóbbiban bízunk

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére a Házi Gyermekorvosok Egyesülete elnöke, Havasi Katalin.

A szakértő szerint március közepétől meg szokott érkezni az enyhülés, így azt remélik, hogy ez elhozza a járvány végét is.

Hasonlóan látja a Háziorvosok Online Szervezetének alapító elnöke, Békássy Szabolcs is. A szakember a Pénzcentrumnak azt mondta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján pár hét nehéz időszakot kell még átvészelnünk, hiszen a tavasz, a jó idő beköszöntével az influenza járvány intenzitásának jelentős mérséklődésére is számíthatunk.

Ne feledjük azonban, hogy itt, az északi féltekén, influenzajárvány tekintetében gyakorta követjük az előző félévben a déli-féltekén tapasztaltakat, ahol is az idén a megszokottnál sokkal elhúzódóbb volt a járvány. Ez akár azt is jelentheti, hogy még március vége sem biztos, hogy véget vet a járványnak

- hívta fel a figyelmet Havasi Katalin.

Hozzátette, hogy mivel biztosak nem lehetünk a gyors kilábalásban, ezért továbbra is mindenkinek javasolják az egyéni védelmet, a higiénés szabályok fokozott betartását, és tünetek esetén a környezet védelmét.

Békássy Szabolcs is megerősítette, hogy a légúti megbetegedéssel háziorvosi rendelőkbe forduló betegek aránya rendkívül magasnak mondható március elején is. Hozzátette, hogy szerencsére az esetek döntő többségében kórházi kezelést nem igényel, azonban markáns, hosszan elhúzódó influenza szerű tünetekkel keresik fel a páciensek a családorvosi rendelőket.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által üzemeltetett légúti figyelőszolgálat adatait meg tudjuk erősíteni, miszerint a panaszok leginkább a 14 év alatti gyermekeket, illetve az aktív korú felnőtteket érinti. A légúti megbetegedések döntő többségéért továbbra is az influenza vírus különböző szerotípusai tehetők felelőssé, a koronavírus okozta megbetegedés 10 százalék alá tehető

– emelte ki a szakember.

Havasi Katalin beszélt arról is, nagyon nehéz az idei és az elmúlt évek járványszezonjának összehasonlítása, hiszen nem minden szezon egyforma erősségű.

Sokszor éveken keresztül el sem ér bennünket igazi influenzajárvány, de kb. 10 évente egy nagyobb erősségű járványra számíthatunk. Ezek erősségét is befolyásolják a megelőző intézkedések, mint pl. lezárások vagy az oltottak aránya

- magyarázta a szakértő, aki szerint az összképet erősen befolyásolja az is, hogy a korábbi influenzajárványokhoz képest változást jelent a telemedicina megjelenése.

