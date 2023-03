Új koronavírus-variáns terjed Ausztriában

Az új koronavírus-variáns, az XBB.1.5 rohamosan terjed Ausztriában is - számol be az InfoStart . Ez a változat arról ismert, hogy képes az immunrendszer "kijátszására". Meglehetősen nyíltan beszélt minderről egy helyi hírportálnak Norbert Novotny tekintélyes osztrák virológus.

Az XBB.1.5 erősen fertőz, egyben az első olyan rekombináció, amely az ausztriai fertőzések 60 százalékát teszi ki. Egyelőre semmi jele annak, hogy az új omikron-variáns terjedése lassulna. A Heute hírportálnak nyilatkozó virológus szerint jelenleg ez a vírusváltozat okozza a legtöbb fertőzést, miközben a többi variáns terjedése lassulóban van.

Ami az új fertőzések tényleges számát illeti, a bécsi Állatorvosi Egyetem humán- és állatorvosi virológusa ugyanakkor abból indul ki, hogy magas a be nem jelentett esetek száma is. Az országban ugyanis egyre kevesebben végeznek koronavírus-tesztet. Pedig – mint Novotny utalt rá – ez magyarázatot adna a szennyvízadatokban észlelhető eltérésekre is. Ez utóbbi olyan szinten van, mint az egy évvel ezelőtti omikron-variáns idején.

Mindennek ellenére a tekintélyes szakértő nem táplál túlzott aggodalmakat. Annak a nézetnek adott hangot ugyanis, hogy

a tavasz az XBB.1.5 ellen dolgozik.

Ezzel összefüggésben azt feltételezte, hogy az újabb hullám mérsékelt marad, sőt a következő hetekben enyhülni fog.

Utalt arra, hogy az országban a tervek szerint június 30-án megszűnnek a még érvényben lévő korlátozások, és azt a meggyőződését fejezte ki, hogy "mai szemmel tekintve" addigra a vírus kis mennyisége kering majd. Azzal kapcsolatban ugyanakkor nem táplált illúziókat, hogy a járvány ezzel véget ér. Sőt úgy vélekedett, hogy ősztől ismét egy új variáns veszi át a domináló szerepet, ugyanis ezek az omikron típusok a korábbi vírusváltozatokhoz képest sokkal jobban hajlamosak a mutálódásra, illetve ezáltal arra, hogy új variánsokat képezzenek. Ezek kis mértékben fertőzőbbek, és az immunrendszert jobban megkerülhetik. Ebből fakadóan pedig a védőoltások és a korábbi fertőzések a súlyos megbetegedés ellen védelmet nyújthatnak ugyan, az újabb ferzőzés ellen azonban viszonylag csak rövid időre.

Norbert Novotny annak a meggyőződésnek adott hangot, hogy a SARS-Cov-2 vírus a jövőben már nem játszik majd olyan szerepet, mint az elmúlt három évben. Szerinte a koronavírus egyszerűen egy újabb vírusos légúti fertőzés, amelynek súlyossága a közönséges megfázás, illetve a tényleges influenza közé sorolható, és minden valószínűség szerint viszonylag hamar szezonálissá válik.

