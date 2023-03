Mintha háborúra készülne a kormány: kész a védelmi és gazdasági mozgósítás terve

Közzétette a kormány a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági felkészítésének, mozgósításának, valamint a tartalékolás végrehajtásának szabályozásáról szóló rendeletet. Az új jogszabály értelmében tartalékkészleteket kell felhalmozni, tervet kell kidolgozni a lakosság különböző ipari feladatainak ellátásába való bevonásra is.

Hétfő este megjelent a Magyar Közlönyben a kormány különleges helyzetekre kidolgozott védelmi és gazdasági mozgósítási terve. A részletes szabályozás kitér a háborús helyzetekben történő társadalmi feladatmegosztásra, a védelmi ipar felkészülési kötelezettségeire, valamint a civil lakosság ellátására is.

A jogszabály számos különös tételt tartalmaz, így például megjelenik a gazdaságmozgósítási feladat és a gazdaságfelkészítési tervezés fogalma is. Előbbi a kormány döntése alapján elrendelt mozgósítás során a kapacitásfenntartási rendelkezésreállási szerződésben kikötött vagyoni szolgáltatás nyújtása. Ez lényegében azt jelenti, hogy háborús veszélyhelyzet esetén különböző lakossági, katonai ellátási feladatokhoz anyagi erőforrások biztosítását kérheti a kormány.

A gazdaságfelkészítési tervezés technikailag pedig azt jelenti, hogy már a védelmi helyzet előtt védelemgazdasági tervet kell készítenie a kormány által kijelölt szakminisztériumnak.

A gazdaságmozgósítás alapfeladata a szükséges feltétel biztosítása a Magyar Honvédség, a polgári védelmi szervezet, a rendvédelmi szerv és a nemzetbiztonsági szolgálatok mozgósításához és azt követő működéséhez. De része a lakosság alapvető élelmiszerrel, gyógyszerrel, ruházati, ipar- és közszükségleti cikkekkel, valamint alapvető köz- és egészségügyi szolgáltatásokkal történő ellátása is.

Továbbá az is fontos elem, hogy az ország közigazgatási rendszerének zavartalan működését, továbbá a társadalom és a nemzetgazdaság működőképességének fenntartása is feladat.

A tervezés kiterjed arra is, hogy az ország erőforrás- és feladatigényeit felmérjék, megállapítsák mi az a többletszükséglet, ami a békeidőszaki alap feladatellátáshoz képest fennáll. Ehhez össze kell érni a szükséges ágazati és importigényt, valamint a hazai termelői kapacitásokat. Ugyanez nemcsak a védelmi feladatok ellátására igaz, de a lakosság különleges jogrendi időszaki és egyéb gazdaságmozgósítási helyzetben való ellátására is.

Az erőforrások tervezése mellett kell csinálni egy költségvetési tervezést is, amelyet aztán frissítenie kell a megbízott szervezetnek.

Tartalékok készletezése is szükséges

Létre kell hozni tartalékkészleteket is a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági céljainak biztosítására, továbbá ennek minőségmegóvó cseréjére is gondot kell fordítani. A gazdaságmozgósítási helyzetben a szolgáltató feladatának végrehajtásához szükséges erőforrásigény kielégítésének tervezését, valamint a statisztikai tényadat gyűjtését a békeidőszakban is folyamatosan el kell végezni.

A tartalék kapacitástartalmát vagy összes vagyonértékét a kormány határozza meg. Annak összetételét és a törzskészlet szintjét a felelős vezető állapítja meg. A tartalék készletezésével, készletfejlesztésével, átstrukturálásával kapcsolatos kiadást – egyedi kormánydöntés alapján – a központi költségvetés külön jogszabály szerint biztosítja.

A tartalék egyes elemeiből a felelős vezető ideiglenes készletre vételt, illetve ideiglenes felszabadítást engedélyezhet.

A készletszint a törzskészlet szintjéig, maximum 12 hónapos időtartamra csökkenthető - szól a jogszabály.

Különösen indokolt esetben a tartalék – ideértve annak törzskészletét is – meghatározott időpontig történő visszapótlási kötelezettséggel, a belgazdaságért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével felszabadítható" – írja a jogszabály, vagyis akár felhasználhatók a tartalékok veszélyhelyzet nélkül is.

Szerződnek is a mozgósítottakkal

Tisztázza a jogszabály, hogy védelmi és biztonsági szempontból stratégiainak minősül a rögzített védelmi ipari, a védelmi okból hazai termelésből biztosítandó alap- és nyersanyagot, eszközt, felszerelést gyártó, a minősített adatot tartalmazó információt feldolgozó, továbbító, fogadó, valamint a titkos információgyűjtésre szolgáló eszközt gyártó vagy javító kapacitás.

A védelmi és biztonsági szempontból stratégiai érdekű gazdálkodó szervezetet a belgazdaságért felelős miniszter javaslatára a kormány a Védelemgazdasági Alaptervben hagyja jóvá - szól a jogszabály a felkészülés felelőseinek meghatározásáról. A feladatban részt vesznek még az önkormányzatért, területfejlesztésért és a nemzetbiztonsági szerveket felügyelő miniszterek.

Azt is tisztázzák, hogy ellátásbiztonsági szempontból stratégiainak minősül a lakosság alapellátását, különösen alapvető élelmiszerrel, gyógyszerrel, ipar- és közszükségleti cikkel, köz- és egészségügyi szolgáltatással történő kiszolgálását, valamint a társadalom és a nemzetgazdaság működőképességének fenntartását, illetve helyreállítását szolgáló kapacitás.

A gazdaságmozgósítási szerződés kapcsán az fontos szabályozás, hogy az érintett gazdasági szereplőkkel, akiket feladatellátásre kötelezhetnek, azzal akár előzetesen is szerződést köthet a kormány. Ha szükséges a bevonása egy veszélyhelyzet kezelésére, akkor a kormány döntése alapján a gazdaságmozgósítás elrendelését követően a végleges igényspecifikációt is elkészítik. A feladatok teljesítésére egy külön erre létrehozott költségvetési előirányzat terhére szerződnek, ugyanez igaz a kapacitásfenntartási rendelkezésreállás esetében is.

A védelmi ipar szereplőivel az ellátásbiztonsági kapacitás korszerűsítésére, illetve bővítésére szolgáló fejlesztésre az ágazati miniszter jogszabályban meghatározott forrás terhére költségvetési támogatást nyújt.

