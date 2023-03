Mi folyik itt? Kevesebb, mint felére esett a Paksi Atomerőmű termelése

Névleges teljesítménye kevesebb, mint felére csökkent hétfőn a Paksi Atomerőmű termelése, miután a 2. blokk közel egy hónapja tartó főjavítása miatt alacsonyabb termelést egy műszaki hiba és a villamosenergia-rendszer szabályozását szolgáló leterhelés tovább csökkentette. Utóbbi intézkedés hatálya délután véget ért, majd a meghibásodás miatt kiesett blokkot is elkezdték visszaterhelni a szakemberek, de az atomerőmű így is csak nem sokkal több mint fél gőzzel termelt kedd reggel.

Bezuhant a termelés

Több órára 900 megawatt (MW) alá csökkent a 2026,6 MW elektromos összteljesítményű Paksi Atomerőmű termelése március 13-án hétfőn délelőtt 11 órakor azt követően, hogy az erőmű 1. blokkját 50 MW-tal leterhelték az erőmű úgynevezett tercier rendszerszabályozásban való részvétele következtében. A rendszerszabályozás érdekében végrehajtott termeléscsökkenés aznap délután 4 óra előtt véget ért, és azóta az 1. blokk ismét névleges teljesítményen üzemel. Az erőmű termelésének visszaeséséhez ugyanakkor jóval nagyobb mértékben járult hozzá az, hogy a fenti (úgynevezett üzemi) eseményt megelőzően ugyanezen a napon reggel 6 óra után pár perccel a 3. blokk termelése teljesen leállt védelmi működés következtében, ami több mint 500 MW-tal csökkentette az erőmű termelését.

Az atomerőmű tájékoztatása és a Mavir adatai alapján délután a berendezés meghibásodását a szakemberek még mindig vizsgálták, és dolgoztak a hiba elhárításán. A rendszerirányító adatainak tanúsága szerint a szakemberek délután-este elkezdték fokozatosan növelni a kiesett 3. blokk termelését, de

kedd reggel 8 órakor még mindig névleges teljesítménye kevesebb mint 50 százalékán termelt.

A fenti üzemi események eleve csökkentett üzemmódban érték az erőművet, mivel a 2. blokkot már február 16-án éjfélkor leállították a blokk március 13-án is tartó tervezett főjavítása miatt, ezáltal ugyancsak több, mint 500 MW-tal mérsékelve a hazai nukleáris energia termelést.

Hasonlóan alacsonyan, 900 MW alatti termelés legutóbb 2022 augusztus 11-12-én fordult elő Pakson az 1. és a 2. blokk tervezett főjavítása, illetve karbantartása, valamint kisebb részben a Duna felmelegedése miatt, akkor azonban több mint egy napig tartott ez az időszak. Ugyanazon hónap 11. és 22. napja között pedig 1000 MW alatt alakult a termelés az atomerőműben, melynek átlagos éves kihasználtsága ezzel együtt megközelítőleg 90 százalék, ami a hazai erőművek között a legmagasabb érték.

Így alakult az atomerőmű termelése az elmúlt egy évben a Mavir nettó üzemirányítási mérései alapján (a grafikon alsó, kék tartománya jelöli a Paksi Atomerőmű termelését):

Forrás: Mavir

Jól időzített csökkenés

Az ellátás biztosítása szempontjából kedvező, hogy a halmozott hétfői paksi termeléscsökkenés olyan időszakban állt elő, amikor az országos áramfogyasztás a hétköznapokon megszokottnál jóval alacsonyabban alakult. Hétfőn 14 óra előtt a villamosenergia-rendszer rendszerterhelése (lényegében a pillanatnyi áramfogyasztás a háztartási napelemes rendszerek - hmke-k - adatait nem számítva) 4500 MW körül tartózkodott, amely érték inkább a hétvégékre jellemző. A gyenge áramigény vélhetően azzal függ össze, hogy a március 15-i nemzeti ünnep ezúttal a hét közepére esik, így sokan a megelőző és/vagy azt követő napokra szabadságot vettek ki.

A viszonylag alacsony felhasználást az említett időszakban mintegy 85 százalékban hazai erőművek fedezték: a napsütéses időnek köszönhetően a legnagyobb arányban a hmke-knél nagyobb naperőművek (~35%), a Paksi Atomerőmű (~20%), a gázerőművek (~17%), a barnakőszén-/ligniterőművek (~4%), valamint a szélerőművek (~4%). Tehát, bár a napelemparkok említett időszakban 1600 MW-ot közelítő termelése jelentősen elmarad a március elején felállított új, 2192 MW-os rekordtól, nap közben így is órákig a legnagyobb forrást biztosították a hazai áramigény fedezéséhez.

Hétfő estére aztán megugrott az áramigény, a rendszerterhelés 19 óra körül 6000 MW körül alakult, és mivel ekkor már nem termeltek a naperőművek, Paks pedig még mindig csak fél gőzzel termelt, az importarány 50 százalék fölé emelkedett, és csak éjfél után csökkent e szint alá, de kedd reggel 8 órakor még mindig mintegy 40 százalék körül alakult a lassan emelkedő paksi termelés (~1150 MW) és a naperőművek belépése (400-500 MW) mellett is.

Forrás: Mavir

A megelőző napon, március 12-én vasárnap reggel 6 órakor egyébként történt még egy üzemi esemény Pakson, az ezzel járó termeléscsökkenés azonban még aznap megszűnt. Ezt egy villamos berendezés meghibásodása okozta, ami miatt a 4. blokkot tervezetten leterhelték, vagyis körülbelül két óra alatt több mint 250 MW-tal csökkentették a blokk termelését a szakemberek, mielőtt nem sokkal éjfél előtt ismét a valamivel több mint 500 MW-os névleges teljesítményre emelték vissza.

Érdekes módon, annak ellenére, hogy a Paksi Atomerőmű termelése a lehetséges közel 2000 MW helyett vasárnap dél körül is csak 1200 MW körül alakult,

az egyébként éves fogyasztása 25-30 százalékát importból fedező Magyarország ekkor ismét nettó áramexportőri pozícióba került,

nagyrészt a viszonylag alacsony hazai fogyasztásnak és a jelentős napenergia-termelés hatására. Az országból kivitt villamos energia mennyisége délelőtt 11 óra előtt haladta meg a behozottét, és ez az állapot körülbelül 13:30 óráig tartott, a volumen pedig rövid időre megközelítette a 280 MW-ot.

Az export kialakulásához az is kellett, hogy a rendszerterhelés vasárnap 10 óra után 4000 MW alá csökkent, és 15 óráig nem is haladta meg ezt, ami a jó idő és a szabadidős programok hatásán kívül valószínűleg a hmke-k termelésével függhet össze. A hmke-k termelésére vonatkozóan jelenleg nincsenek pontos mérések, de a napelemparkok termelése alapján ez óvatos becsléssel is jócskán meghaladhatta az 500 MW-ot. A nagyobb naperőművek termelése vasárnap dél körül 2000 MW felett alakult, vagyis a pár nappal korábbi rekordhoz hasonlóan ebben a rövid időszakban már

a teljes hazai áramfogyasztás több, mint 50 százalékát, a hmke-k becsült termelését is figyelembe véve pedig több, mint 60 százalékát a napenergia fedezhette.

Forrás: Mavir

A rendszerterhelés vasárnap délelőtt 10 óra után 4000 MW alá csökkent, és körülbelül délután 3 óráig nem is haladta meg e szintet, ami a szabadidős programok hatásán kívül valószínűleg a hmke-k szintén jelentős termelésével függhet össze, amelyek érdemben mérsékelhették a háztartások hálózati áramvételezési igényét. A hmke-k termelésére vonatkozóan jelenleg nincsenek pontos mérések, de a napelemparkok termelése alapján ez óvatos becsléssel is meghaladhatta az 500 MW-ot. A nagyobb naperőművek termelése vasárnap dél körül 2000 MW felett alakult, vagyis a pár nappal korábbi rekordhoz hasonlóan ebben a rövid időszakban már a teljes hazai áramfogyasztás több, mint 50 százalékát, a hmke-k becsült termelését is figyelembe véve pedig több, mint 60 százalékát a napenergia fedezte.

Címlapkép: Shutterstock