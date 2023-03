Hatalmasat ugorhatnak a balatoni szállásárak

Akár még a 2019-es csúcsszezonnál is jobbat zárhat idén a belföldi turizmus: a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója, Horváth Péter nemrég elmondta, hogy ezt a várakozást erősítik a januári adatok is: jól hajrázott a turisztikai ágazat 2022 végén, és ezt sikerült átmenteni 2023 elejére is. De az is biztos, hogy ismét komolyabb áremelésre kell számítani 2023 nyarára.

Ennek ellenére az érdeklődés nem kifejezetten erősnek mondható: a szállás.hu-hoz eddig beérkező foglalások 40 százalékos növekedést mutatnak a tavaly időarányosan idáig megtett előfoglalásokhoz képest.

A nyári foglalásaink harmada a Balaton térségébe szól: itt átlagosan 13 ezer forint egy éjszaka egy főnek, ez 4,9%-os drágulás tavalyhoz képest. De ez településenként, szállástípusonként és konkrét szálláshelyenként is elég eltérő lehet ez az arány.

- Mondta Horváth.

Meglátásom szerint nem lesz egységes változás a szállás árakban idén nyáron a Balaton partján. Egyes kategóriák esetében várhatóan maradnak a tavalyihoz hasonló árak, például a magán és egyéb szálláshelyek körében korántsem biztos, hogy mindenki fog emelni.

- Tette hozzá az MTÜ vezérigazgatója.

Fekete Tamás fentiekből következően konkrét összeget, mértéket nem tudott előre jelezni, hiszen ez feltehetően mindenkinél más lesz. Abban biztos, hogy lesz változás, és csökkenésre a jelenlegi folyamatokat tekintve nem lehet számítani, hiszen az elmúlt hónapokban semminek nem lefelé ment az ára, hanem növekedett.

Dr. Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnöke szerint nem lesz ritka a 30, de akár a 40 százalékos áremelés sem a magánszállások esetében.

