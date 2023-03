Digitális megoldás a korrupció elleni küzdelemre

A korrupció óriási globális kihívást jelent, amely évente több mint ezer milliárd dollárba kerülhet, amit úgy is le lehet írni, hogy a világ minden egyes lakosára 120 dolláros költség jut. A világ politikai vezetői már régóta megígérték, hogy visszaszorítják a korrupciót, de sajnos, ez eddig nem sikerült. Most egy új kutatás meglepően egyszerű és olcsó módját azonosította a korrupció visszaszorításának, amellyel az országok több százmillió vagy akár több milliárd dollárt is nyerhetnek.