Stabil forintot szeretnének a magyar vállalatok

Az elmúlt fél évben nagy utat járt be a forint. A 430 feletti, tavaly októberi történelmi mélypont után közel 60 egységet erősödött március elejére, majd az elmúlt napokban újra a gyengülés felé vette az irányt. A vállalati vezetők azt mondják: nem erős vagy gyenge árfolyamot szeretnének, hanem stabilitást. A forint árfolyamát a magas kamat segítette, ám a vállalati szervezetek szerint a piaci hitelezést meg is állította.

A tavalyi év elején még 350 forint körül mozgott az euró ára, majd a háború közepette a hazai deviza egészen 430-ig gyengült, ami mutatja, hogy milyen sérülékeny a forint. Nemcsak régiós szinten, hanem világviszonylatban is bekerült a legrosszabbul teljesítő devizák közé. Innen azonban fordulat következett, amit részben az EU-forrásokkal kapcsolatos bizonytalanság csökkenése, részben a rekordmagas magyar kamatszint (18%) okozott. Idén márciusra megközelítette a 370-es szintet is a forint, ám az ereje nem tartott sokáig, az amerikai bankrendszerrel kapcsolatos bizonytalanság újra 400 közelébe repítette. Azonban még ez is sokkal erősebb árfolyam, mint amit tavaly ősszel láthattunk, miközben a vállalkozások még a tavalyinál is rosszabb árfolyammal kalkuláltak az elmúlt évek trendjei alapján.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint az elmúlt évek folyamatos forint gyengülése, valamint a tavaly őszi sokkszerű leértékelődés után természetes, hogy

a vállalatok várakozása a tartós leértékelődés irányába tolódott, el és ennek megfelelően fedezik árfolyamkitettségüket.

„Mivel a várakozások a gyengülő forint irányába alakultak az elmúlt években, ezért idén év elején egy pozitív meglepetés érhette a kis- és középvállalkozásokat. Az exportra termelő cégeknél pont fordított a helyzet, de ott az árfolyam csak egy kisebb kitettség, valójában a felvevőpiacok alakulása fontosabb kérdés” – részletezte Perlusz László.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára úgy látja, hogy a folyamatosan beérkező EU-s gazdasági adatok azt mutatják, hogy jobban alakulnak a folyamatok, mint amire tavaly lehetett számítani, így ha tavaly az exportáló cégek a külpiacok várható lassulása miatt tartalékokat képeztek, ezt a tartalékot most az árfolyamveszteségeik fedezésére tudják fordítani. Perlusz László úgy látja, hogy

összességében a stabil árfolyam tudná a leginkább szolgálni a gazdasági növekedést.

Lakatos Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnöke is úgy látja, hogy alapjában a kiszámítható, kevéssé volatilis deviza a gazdaság szereplői számára a kedvező.

„Természetesen egy folyamatosan, kiszámíthatóan gyengülő árfolyam az exportálóknak segít, az erősödő pedig a belföldi fogyasztóknak. Az árfolyamhullámzást, vagyis a volatilitást a nagy cégek jól tudják kezelni, mert a határidős ügyletekkel fedezni tudják a pozícióik jelentős részét” – hangsúlyozta Lakatos Péter.

Perlusz László úgy látja, hogy elsősorban a kereslet alakulása határozza meg az árazási potenciált. Így volt ez a nagy leértékelődés időszakában is. „Ameddig a belföldi kereslet árelfogadó, addig át tudják hárítani az importáló cégek az árfolyamhatást. A tavalyi évben egyértelműen ezt láthattuk, főleg az élelmiszerek terén” – hangsúlyozta. Az idei évben már más a helyzet, mert az infláció meghaladja a bérek emelkedését, csökkent a megtakarítási ráta, illetve a kormányzat felől érkező háztartási transzferek sem tudják ellensúlyozni az árfolyamatokat.

Lakatos Péter arról beszélt, hogy rövidtávon az importőrök emelik az áraikat, így az árrésüket tartani tudják. „Sajnos a legtöbb importált ipari termék és alapanyag esetén nincs hazai alternatíva, ahol a leértékelés egy pontján a hazai termék versenyképes lenne. A hazai termékeknek viszont általában van import alternatívájuk, így ha a belföldi infláció még devizában kifejezve is emelkedő árakat eredményez, a hazai beszállítók kiárazódhatnak” – adott egy másik megvilágítást a gazdasági folyamatoknak Lakatos Péter.

A gyáriparosok szövetségi társelnöke szerint napi árú termékeknél meg lehet határozni egy olyan euró-forint árfolyamsávot, amiből ha kilép a magyar deviza, akkor plusz elszámolás lép életbe. Ez például az alumínium, a mobiltelefon vagy búza esetében életképes, a feldolgozóipari exporttermékeknél, hosszútávú szerződéseknél viszont szinte lehetetlen. Emiatt a nagy szereplők, ahogy eddig is, így most is igyekeztek lefedezni a devizakockázataikat.

Perlusz László is úgy látja, hogy

az árfolyamingadozásoknak jobban kitett vállalatok jobban járnak, ha pénzügyi szolgáltatójuknál fedezeti ügyletek után érdeklődnek.

„Az általános tapasztalat az, hogy az év eleji üzleti tervek egy visszatekintő árfolyamvárakozással készülnek el, alapvetően gyengülő irányba bebiztosítva magukat. Emiatt egy erősödő árfolyam nem okoz alkalmazkodási kényszert a vállalatoknak” – hangsúlyozta Perlusz László.

A gyengülést ugyanakkor jobban érvényesítik belföldi áraikban a vállalatok, mint az erősödést. „Ennek következtében a jelenlegi erősödésnek annyiban lehet dezinflációs hatása, hogy nincsen az árfolyammozgások oldaláról jelentkező inflációs hatás, de dezinfláció, vagyis árcsökkentés emiatt nem várható” – hűtötte le a kedélyeket a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára.

Az erősebb forintárfolyam ellenére tehát még magas, 25 százalék feletti az inflációs ütem. Mindezek tükrében vélhetően hosszabb ideig lesznek magas szinten a hitelkamatok, amelyek kétszámjegyűek az államilag nem támogatott hitelek esetében. Lakatos Péter szerint egy beruházást ilyen forintkamatok mellett nem könnyű kitermelni. Perlusz László szerint

kétszámjegyű kamatoknál felelős cégvezetés gyakorlatilag nem vesz fel hitelt, vagy ha igen, abban nagyon biztosnak kell lennie.

„A jellemzőbb az, hogy a támogatott hiteleken kívül gyakorlatilag megállt a hitelezés itthon, ezt erősítik meg a jegybank legutóbbi adatai is, főleg forint alapon. A hitelezési felmérésre kapott válaszok alapján a hitelfelvevők és a bankok is óvatosabbá váltak a hitelpiacon a negyedik negyedévben. A bankok szigoríthatták és előretekintve tovább szigorítják a fedezeti követelményeiket, ami mögött elsősorban a bizonytalanabbá váló gazdasági környezet hatása áll, miközben a bankok hitelezési kapacitása jellemzően nem gátja a hitelezésnek” – mondta el Perlusz László. Majd úgy zárta gondolatait, hogy „a devizahitelezés erősödik, ami árfolyamkitettebbé teszi a vállalatokat, ugyanakkor feltehetően ezen kitettségek nagyobb része fedezett.”

