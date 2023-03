Putyin rettegésben tartotta vele Európát, de Németország hatástalanította az oroszok egyik legfélelmetesebb fegyverét

Németország mostanra gyakorlatilag függetlenné vált az orosz energiahordozó-exporttól, a folyamat az elemzők által vártnál és a kormány terveinél is sebesebben ment végbe. Ezt a bravúrt más európai országok is véghez vitték, ám Németország sikerét felértékeli, hogy mindössze egy évvel ezelőtt még mindenki másnál nagyobb mennyiségben támaszkodott az orosz gázra, és az elkészült, de végül valószínűleg már soha üzembe nem álló Északi Áramlat II. gázvezeték révén még fokozni is tervezte függőségét. A kép csalóka, mert az enyhe időjárással az országnak egész Európával együtt szerencséje volt, energiaellátásában pedig még mindig jelentős, orosz forrásból betárolt földgázra támaszkodik, de Berlin várakozásai szerint a német energiaválság 2024-ig végleg leküzdhető lesz.

Egy évvel azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, úgy tűnik, Németország viszonylag sértetlenül kilábal az energiaválságból. Az energiaválság ugyan lelassította az ország gazdasági növekedését is, és a magas energiaárak az ipari termelés mellett a lakossági fogyasztást is kedvezőtlenül befolyásolták, ezzel együtt az idei év első hónapjaiban a kilátások már jóval kedvezőbben alakultak, mint 2022-ben: a korábban 2023-ra várt visszaesés helyett most már a német GDP stagnálását prognosztizálja az ipari és kereskedelmi kamarák szövetsége (DIHK).

A válság ugyan még nem ért véget, de olyan mértékben menedzselhetővé vált, hogy 2024-ig végleg leküzdhető lesz – mondta januárban Robert Habeck gazdasági és klímaügyi miniszter, aki szerint 2023 elején már ki lehet jelenteni, hogy Németország már csaknem legyőzte 2022 fő kihívását, a nagyrészt az Ukrajna ellen indított orosz háború következtében létrejött gázellátási hiányt.

Az orosz invázió utáni napokban a német kormány az új helyzetnek megfelelőn alapvetően átértékelte korábbi energiapolitikáját, úgy ítélve meg, vállalhatatlan nemzetbiztonsági kockázatot jelentene a gázszállításokat Európával szemben már a háború előtt manipulációs eszközként alkalmazó, Kelet-Közép-Európát orosz érdekövezetnek megjelölő Moszkvához kötni Németország ellátásbiztonságát, majd széles körű és mélyre ható intézkedéseket vezetett be az ország energiafüggetlenségének növelése érdekében.

Herkulesi erőfeszítés

Pedig a háború és következményei az európai átlagnál érzékenyen érintették a kontinens és az Európai Unió legnagyobb gazdaságát, mely az elmúlt évtizedekben súlyos függőségbe került az orosz fosszilis energiahordozóktól. A háború hatásai hosszabb távon továbbra is bizonytalanok, de a gázhiánytól és a helyrehozhatatlan gazdasági, társadalmi károktól való félelmek alaposan csökkentek Németországban, miután Berlin fokozta a megújuló energiaforrásokra való átállást célzó erőfeszítéseit, jelentős energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, sikeresen vont be alternatív földgázforrásokat, és átmenetileg felfüggesztette a szén- és atomenergia kivezetésére irányuló tervei megvalósítását.

A német kormány a háború kitörése után még azzal számolt, hogy az orosz eredetű energiaimporttól való megszabadulás leghamarabb 2024 közepére jöhet össze, ami már eleve herkulesi erőfeszítést kívánt volna az országtól.

Ehhez képest jelenleg úgy tűnik, hogy 2023 első negyedévére máris sikerült leszoktatnia országát az orosz energiaszállítmányoktól való függésről, ezzel egyben felszámolva Moszkva Nyugat-Európa feletti befolyásának nagy részét is.

Igaz, ahogyan Christian Lindner pénzügyminiszter fogalmazott, Németország továbbra is függ az energiaimporttól, de ma már nem az orosz importtól, hanem a globális piacoktól.

Az orosz energiafüggőségből való megszabadulást célzó, sietve megalkotott berlini stratégia tehát egyelőre működőképesnek tűnik, azzal együtt, hogy az enyhe téli időjárás segítsége nélkül most sokkal nehezebb helyzetben lenne az ország. A kép azért is csalóka, mert a mögöttünk hagyott telet a német gazdaság a még részben orosz forrásból feltöltött gáztárolókkal vészelte át, a tavaly elhatározott, klímavédelmet is szolgáló intézkedések nagy része pedig csak 2023 elején lépett hatályba, így az igazi próbát a 2023-as év, különösen a következő tél jelentheti majd az országnak.

Ezzel együtt egész Európa szempontjából jelentős eredmény, hogy a kontinens gazdasági motorja nagyobb megrázkódtatás nélkül viselte el a gázszállítások Moszkva általi 2022. augusztusi leállítását, majd azt, hogy Berlin 2022 végéig az orosz szén-, 2023 elején pedig az orosz olajimportot is felfüggesztette, miután korábban éves földgáz- és szénigényének mintegy felét, olajfelhasználásának pedig több mint harmadát importálta ebből a forrásból. Az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függésüket más európai államok is sikeresen csökkentették nagymértékben vagy szüntették meg teljesen váratlanul gyorsan, de a fordulat különösen nehéz volt Németországnak, amely eredetileg minden más országnál nagyobb mennyiségben támaszkodott az orosz gázra, és az elkészült, de végül valószínűleg már soha üzembe nem álló Északi Áramlat II. gázvezeték révén még fokozni is tervezte függőségét.

Jól spóroltak a gázzal

A fenti tényezőknek köszönhetően a mintegy 23 milliárd köbméter kapacitású - az EU gáztároló kapacitásának negyedét kitevő - németországi földgáztárolók töltöttsége március közepén a várakozásokat meghaladóan még jócskán 60 százalék felett alakult. Ennek a következő, legalább ennyire kritikus télre való felkészülés szempontjából is nagy jelentősége van.

A német szakminiszter szerint több mint megalapozott remény, hogy a következő, 2023/24-es tél kezdetére a német gáztárolók készletszintje eléri a teljes töltöttséget. A tárolókat üzemeltető INES szerint közepes-magas volumenű LNG-import mellett ez már október elejére megvalósítható, és a vezetékes orosz gáz kiesése ellenére egyre valószínűbb, hogy a következő télen sem jelentkeznek ellátási gondok, de más elemzések is hasonló következtetésekre jutottak.

Forrás: Clean Energy Wire via BDEW

A vártnál magasabb készletszint eléréséhez az is hozzájárult, hogy a gáztárolóknak már a mögöttünk hagyott télre való felkészülés jegyében való feltöltése is túlszárnyalta a német kormány céljait, melyek szerint tavaly november 1-ig 95 százalékos töltöttséget kellett volna elérni, aminek 2023. február 1-ig legfeljebb 40 százalékra lett volna szabad csökkennie. A 95 százalékos célt a kitűzött határidő előtt két héttel sikerült elérni, majd november közepére a töltöttség 100 százalékosra emelkedett.

A feltöltési tervnek az egész függetlenedési projekt szempontjából kulcsfontosságú túlteljesítése nagyban köszönhető annak, hogy a zömében a pozitív külső tényezők és a takarékosság hatására az ország 95 százalékban importból fedezett éves földgázfelhasználása megközelítőleg 18 százalékkal 847,5 TWh-ra (80 milliárd köbméter alá) esett 2022-ben az előző évhez képest. A német gázimport 12,3 százalékkal 1449 TWh-ra, míg a gázexport 33 százalékkal 501 TWh-ra csökkent, így az egész év folyamán az országban összességében elérhető földgázmennyiség mintegy 5 százalékkal nőtt 2021-hez viszonyítva, 948 TWh-ra. A legjelentősebb importforrások Norvégia (33%) és Oroszország (22%) volt, de utóbbi nyár végi kiesésével Hollandia és egyéb országok is jelentősen növelni tudták részesedésüket a német piacon, az új források bevonása pedig a piaci gázárakat is lejjebb szorította.

Az energiamegtakarítás fokozása érdekében hozott intézkedések között a kormány és egy cégeket, valamint civil szervezeteket tömörítő széles szövetség tájékoztató kampányt indított, ezen kívül a kabinet kidolgozott egy, a vállalatokat és állami intézményeket célzó energiatakarékossági intézkedési csomagot is. Ennek részeként például a kiskereskedelmi boltoknak nap közben csukva kell tartaniuk az ajtóikat, éjszakára pedig le kell kapcsolniuk fényreklámjaikat.

A szomszédoknak is juthat az LNG-ből

Az új gázforrások bevonása 2022-ben még kizárólag csővezetékeken keresztül valósult meg, mivel Németország lényegében a háború kitöréséig olyan mértékben bízott az orosz gázban, hogy korábban egyetlen cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tankert fogadni képes terminált sem telepített partjaira. Az orosz agresszió hatására azonban a berlini kabinet éles irányváltást hajtott végre, és az LNG felé fordult. Kisebb időigényük miatt gyors megoldásként első körben úszó LNG-terminálok telepítéséről döntött, amelyek tervezett számát a 2022 októberi LNG-törvény 8-ban határozta meg, de a jogszabály 4 végleges, a tengerpartokon, folyótorkolatokban létrehozandó terminál létrehozásának szándékát is rögzítette.

Az első, nyolc hónap alatt felépített németországi - úszó (vagy lebegő) - LNG-terminált 2022 karácsonya előtt egy héttel adták át Wilhelmshavenben, amely 2023 január elején fogadta az első, az Egyesült Államokból származó szállítmányt. Január végéig további két úszó terminál építését fejezték be, az év végéig pedig egy további új egység átadása várható. Azon túl, hogy az LNG-infrastruktúra fejlesztés költségei várhatóan túllépik az előzetesen a kormány által valószínűsített 9,8 milliárd eurós összeget, a kapcsolódó stratégia körül azért is vita alakult ki, mert valamennyi tervezett terminál megvalósulása esetén az ország igényeihez mérten jelentős túlkapacitás jöhet létre.

A kormány ezt maga is elismeri: a gazdasági minisztérium jelentése szerint önmagukban az úszó terminálok 53-67 milliárd köbméteres új importkapacitást hoznak be 2024-ig, míg a várhatóan 2026-ig elkészülő három-négy állandó terminál ezt további 53 milliárd köbméterrel fogja megtoldani.

Vagyis, az úszó terminálok jövőre nagyjából pótolják az Északi Áramlat I., az állandó tárolók pedig 2026-ig az Északi Áramlat II. egyaránt 55-55 milliárd köbméteres importkapacitását, jelentősen meghaladva az ország jelenlegi és jövőbeli fogyasztását.

A kormány a német gázigény érdemi csökkentésével számol a következő években az energiahatékonysági intézkedések és a megújuló energiaforrások térnyerése következtében, így az ország földgáz-felhasználása 2030-ban legfeljebb 70, 2040-ben pedig már csak maximum 20 milliárd köbméter lesz, szemben a háború előtti, 90 milliárd köbméter feletti értékkel. Nem csak a zöldszervezetek kritikája szerint a jócskán túltervezett LNG-kapacitás annak kockázatát hordja magában, hogy az ország bennragad a fosszilis energiahordozó fogyasztásában, ráadásul az LNG ellátási lánc karbonlábnyoma jóval nagyobb a vezetékes gázénál is. A kormány viszont azzal érvel, hogy a többletkapacitás egyfajta biztonsági puffer, amely tervei szerint jelentős mértékben hozzájárulhat majd a környező országok ellátásbiztonságához is.

A földgáz-infrastruktúra bővítésénél is rövidebb távúra tervezett intézkedések között Németország az ellátásbiztonság növelése érdekében hajlandó volt a klíma- és energiapolitikai céljaival – és részben a közvéleménnyel - kifejezetten ellentétes döntéseket is meghozni.

Haladék a szén- és atomerőműveknek

A kabinet összességében 6,9 GW-nyi már leállított szenes, valamint 1,9 GW-nyi lignites erőmű újranyitásáról döntött, az orosz forrás kiváltását, illetve az erőművek működtetéséhez szükséges tüzelőanyag-ellátás biztosítását pedig részben hazai bányák (újra)nyitásával, részben új importforrások becsatornázásával oldotta meg 2022 nyarának végéig. A visszatérő szénerőművek piaci jelenlétét 2024 márciusának végéig tervezik, viszont a szén teljes kivezetésének céldátuma az energiaválság hatására sem változott, ezt továbbra is legkésőbb 2038-ig, ideális esetben 2030-ig tervezi elérni a kabinet. Az orosz olajtól való függésnek szintén az import diverzifikálásával vetettek véget 2022 végéig, amelyben - az LNG-, valamint a szénimporthoz hasonlóan - az ország északi-tengeri kikötői, különösen a rostocki kulcsszerepet játszott.

Berlin az eredetileg 2022 végén bezárni tervezett, 4,2 GW-nyi kapacitást képviselő utolsó három atomerőmű üzemidejét is meghosszabbította 2023. április 15-éig. Az energiaválság hatására az országban vita alakult ki a 2011-es fukusimai nukleáris katasztrófát követően a Merkel-kabinet által elhatározott, az atomerőművek termelési mixből való teljes kivezetését célzó stratégia helyességéről is, de végül a helyzet elemzését követően a kabinet nem módosított a terveken.

Ebben az is megerősíthette, hogy a hálózati infrastruktúrákat felügyelő szövetségi ügynökség (BnetzA) elemzése szerint a német gazdaságnak akkor sem kell hosszabb távon villamosenergia-hiánytól tartania, ha 2023 tavaszán a maradék 3 német atomerőművet, majd 2030-ig a szenes erőműveket is kivonják a termelésből. Ennek azonban a 2025-2031-es időszakra vonatkozó jelentés szerint feltétele, hogy a megújulós kapacitás telepítését a tervezett tempóra gyorsítsák. Az elemzésben a BnetzA a kormányzati tervekkel összhangban egyebek mellett azzal kalkulált, hogy 2021-hez képest 2030-ra megháromszorozódik a megújulóenergia-termelő kapacitása (123 GW-ről 360 GW-ra), 2031-ig pedig 17-21 GW-nyi új gázerőmű-kapacitás jön létre az országban.

A szénerőművi kapacitás kiváltásához, illetve a növekvő időjárásfüggő megújulós kapacitás miatt szükséges rendszerrugalmasság biztosításához ugyanis a német kormány jelentős új gázerőmű-kapacitás telepítését is tervezi.

A 2030-ig előirányzott 25 GW új gázerőmű-kapacitást eleinte földgáz, majd később, amint lehetséges, hidrogén tüzelőanyaggal üzemeltetnék – jelentette be a német gazdasági és klímaügyi miniszter szinte egy időben azzal, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megerősítette a magyar állami gázerőmű-építési terveket.

A hosszú távú energiafüggetlenedési és klímacélok elérésének legfontosabb feltételének azonban az energiahatékonyság növelése mellett egyértelműen és egyöntetűen a megújulóenergia-termelő kapacitások telepítéseinek felgyorsítását tekintik Németországban. Bár a világ negyedik legnagyobb gazdasága egykor a zöldtechnológiák fejlesztésének úttörője volt, az utóbbi években bővülési ütem különféle okok miatt messze elmaradt a kormányzati tervektől. Miután a folyamat a 2010-es évek közepén a kezdeti fellendülést követően lelassult, a 2021-ben megválasztott új berlini kormány már jóval az energiaválság és a háború előtt a zöld átmenet sebességének felpörgetését jelölte meg egyik fő céljának.

Szabadság-energiák és a Tesla-sebesség

Ahogyan a gazdasági és klímaügyi miniszter fogalmazott, a megújulók terjedésének „Tesla-sebességgel” kell történnie, utalva az amerikai elektromosautó-gyártó Berlin melletti üzemének építési tempójára. Ehhez elsősorban a folyamatot az elmúlt években akadályozó számos tényezőt kell kezelni, mindenekelőtt a bürokráciát, illetve a projektengedélyezési nehézségeket, a politikai ellentéteket, a költségek emelkedését, a képzett munkaerő hiányát, a nyersanyag ellátási lánc problémákat, az új létesítmények olykor alacsony helyi elfogadottságát, különösen a szárazföldi szélturbinákkal kapcsolatos pereskedést, valamint a gyenge befektetői bizalmat.

Forrás Clean Energy Wire

Ennek érdekében 2022-ben a német kormány egy sor célzott reformintézkedést hozott, amelyektől az Energiewende tempójának fokozását várja.

A megújuló erőművek létesítésének teljes folyamatát, így a tervezést, engedélyeztetést és finanszírozást is egyszerűsítő intézkedések között például az e célra felhasználható földterület növeléséről is döntöttek. Ennek értelmében az ország területének legalább 2 százalékát szélerőművek telepítésére jelölték ki, ami Olaf Scholz kancellár szerint a többi új jogszabállyal együtt jelentősen meggyorsíthatja a szárazföldi szélfarmok fejlesztését, így akár napi 4-5 új turbina is települhet az országban 2030-ig. Az új szabályok jelentős része 2023. január elsején lépett hatályba, így hatásaik csak hosszabb távon érvényesülhetnek, de a várakozások szerint 2023-ban érezhetően fokozhatja a most már az energiafüggetlenedést is szolgáló német energiaátmenet sebességét.

A Németországban az energiafüggetlenedésben játszott kulcsszerepük miatt „szabadság energiáknak” is nevezett megújulók beépített teljesítőképesség tekintetében már több mint 58 százalékát tették ki a helyi villamosenergia-rendszernek (223,9 GW): a naperőművek 64,9, a szárazföldi szélerőművek 57,9, míg a tengeri szélerőművek 8 GW-nyi kapacitást képviseltek 2022 végén (Összevetésül, a magyar villamosenergia-rendszer teljes beépített teljesítőképessége ugyanekkor megközelítőleg 11 GW volt, amelyből a fotovoltaikus erőművek mintegy 2,5 GW-tal részesültek, ezen kívül hozzávetőleg 1,5 GW háztartási méretű naperőmű, illetve 0,3 GW szélerőmű működött az országban.)

Ezzel együtt a megújulós kapacitások telepítését tekintve 2022-ben csak a naperőmű-telepítések volumene érte el a német kormány célját.

A terv szerint a német naperőmű-kapacitást 64,9 GW-ról 2030-ig 215 GW-ra kell növelni, a szárazföldi szélerőmű kapacitást 57,9 GW-ról 115 GW-ra, a tengeri (offshore) szélturbinákét pedig 8-ról minimum 30 GW-ra kellene emelni 2030-ig. Mindez azt jelenti, hogy 2026-ig fokozatosan több mint háromszorosára szükséges gyorsítani a 2022-es telepítési tempót annak érdekében, hogy a megújulók részaránya a villamosenergia-felhasználásban a 2022-es közel 50 százalékról 2030-ig 80, majd 2035-ig 100 százalékra emelkedhessen.

Németország azon országok maroknyi csoportjába tartozik, amely már 2050 előtt – 2045-ben - elérné a karbon- vagy klímasemlegesség állapotát; vagyis amikor az év során kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét teljes egészében képesek lesznek megkötni a természetesen és mesterséges karbonnyelők. Ehhez a terv szerint 2030-ra legalább 65, 2040-re pedig minimum 88 százalékkal kell mérsékelni az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Miközben végső energiafelhasználása 4,7 százalékkal az újraegyesítés óta a legalacsonyabb szintre esett, Németország emissziója stagnált 2022-ben. Az ambiciózus klímacélok teljesíthetősége szempontjából ez ugyan egyértelműen kedvezőtlen fejlemény, de jobb eredmény, mint az elemzők által a szénhasználat átmeneti fokozására tekintettel várt növekedés.

Hamis biztonságérzetet kelthet a részsiker

Az orosz nyersanyagoktól való teljes német függetlenedés azonban jelen állás szerint még egy teljesen dekarbonizált energiarendszer elérése esetén is valószínűtlennek tűnik, már csak az új, tiszta technológiák kívánt nagyságrendben történő telepítéséhez kapcsolódó nyersanyagigényre tekintettel is.

A vártnál kedvezőbb helyzet ellenére sokan óvatosságra intik a politikai vezetést és a közvéleményt. Ahogyan például Leonhard Birnbaum, az egyik legnagyobb európai energiavállalat, az E.On vezérigazgatója is figyelmeztetett, az előttünk álló év még egyértelműen válságév lesz az energiaszektor számára, egyben óva intett attól, hogy bárki hamis biztonságérzetbe ringassa magát. Az energiaátmenet megvalósításához szükséges egyéb feladatok nagyságát érzékeltetendő a vállalat azt is közölte, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéseinek teljesítése érdekében Németországnak 2030-ig nem mellékesen meg kell dupláznia meglévő 800 000 kilométeres elosztóhálózatát.

Az elemzések egyöntetűen úgy vélik, hogy a következő tél még keményebb próba elé állíthatja az energiaválsággal küzdő európai országokat, így Németországot is.

A feladat abszolválásához elengedhetetlen az európai, köztük a német gáztárolók 2023/24-es fűtési szezon kezdetére történő közel teljes feltöltése, amit azonban olyan külső tényezők nehezíthetnek, mint például az utóbbi időszakban Európa szempontjából szerencsésen gyenge kínai LNG-kereslet várható fellendülése.

Akárhogy is, 2023 döntő jelentőségű lesz annak eldöntésében, hogy Európa és benne Németország valóban jó úton halad-e 2022-ben még magasabbra emelt energiapolitikai célok elérése felé.

Címlapkép: Getty Images