A német kormány leadta a figyelmeztető lövést a gazdaságban

Christian Lindner német pénzügyminiszter kedden jelezte az ország regionális kormányainak és önkormányzatainak, hogy az ukrajnai háború és az energiaválság hatásainak ellensúlyozására nyújtott nagyvonalú gyorssegélyek ideje lejárt. Pedig korábban Németország 200 milliárd eurót pumpált a gazdaságába, de a recessziót valószínűleg így sem kerülték el.

Christian Lindner pénzügyminiszter bejelentette, hogy lassan vége annak az időszaknak, amikor a szövetségi kormány támogatásokkal ösztönzi a gazdaságot, hamarosan már nem fizetnek gyorssegélyeket, helyette viszont szigorú fiskális politikát várnak el a tartományi kormányoktól és az önkormányzatoktól. A politikus közölte, hogy visszaállítják a hitelfelvételre vonatkozó alkotmányos féket.

Mindennek előzménye, hogy Lindner minisztériuma kedden közzétett legutóbbi havi jelentésében világossá teszi, hogy a berlini kormány már nem hajlandó és nem is képes annyi támogatást nyújtani a 16 tartománynak és a több ezer helyi önkormányzatnak.

Pedig tavaly a német kormány még az Európai Unión belül is konfliktust robbantott ki, mivel egy 200 milliárd eurós ösztönző csomagot jelentett be, amellyel a háztartások és a vállalatok megnövekedett energiakiadásait enyhítették, valamint segítették a nagyobb fejlesztéseket. Továbbá az önkormányzatok, tartományok feladatellátásába szállt be a szövetségi kormány.

"Mindez a tehermegosztás rendkívüli politikai és gazdasági helyzetekben hozott döntéseken alapul" - mondta a jelentésben Luise Hoelscher pénzügyminiszter-helyettes a Bloomberg szerint. Szerinte világos, hogy ez nem lehet a mérce a jövőbeli kihívások kezeléséhez.

A szövetségi kormány pénzügyi helyzete az elmúlt években valójában jelentősen romlott a tartományok pénzügyi helyzetéhez képest

- fogalmazott a politikus.

A pandémiás segélyek és az energiaválság sújtotta vállalkozások és fogyasztók támogatása hozzájárult ahhoz, hogy a szövetségi kormányzat hiánya 129,3 milliárd euró volt 2022-ben, míg a tartományok 12,4 milliárd eurós, az önkormányzatok pedig 8,8 milliárd eurós többletet mutattak ki ugyanebben az időszakban. Ráadásul a szövetségi pénzügyminisztérium szerint úgy látja, hogy a kormány által fizetett 53,7 milliárd euró pénzügyi könnyítés, amelyet a 16 tartománynak adnak, több olyan tételt is tartalmaz, amit megspórolhatnak. Példaként azt a 10,9 milliárd eurót említették, amelyet a helyi tömegközlekedés támogatására fizetnek ki.

"Arra szeretném ösztönözni a tartományokat, hogy még erőteljesebben vállaljanak maguk is vezető szerepet a saját hatáskörükbe tartozó jövőbeli feladatok támogatásában, és ne várják meg, hogy a szövetségi kormány lépjen helyettük" - mondta Hoelscher.

A pénzügyminisztérium jelentése tartalmazta Európa legnagyobb gazdaságának gazdasági kilátásainak értékelését is. A minisztérium szakértői arra számítanak, hogy az infláció az év folyamán mérséklődik, bár a kockázatok továbbra is felfelé mutatnak. A Bundesbank hétfői közlése szerint az év elején is zsugorodhatott a német gazdaság, ami zsinórban a második negyedév lenne, így technikai recessziót jelentene.

Címlapkép: Getty Images.