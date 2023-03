Jön az eddigi legfontosabb mérföldkő a bankválságban: mire számítsunk a ma esti döntés után?

A két amerikai bankcsőd és az európai bankmentés után az egész világ arra vár, hogy mit mond mai kamatdöntő ülésén az amerikai Federal Reserve. A jegybank gigantikus csomaggal biztosította a bankrendszer likviditását, de a bankszektor híreit a Fed a mai kamatdöntő ülés miatt érvényben levő nyilatkozattételi moratórium miatt nem kommentálta érdemben. Döntő fontosságú lesz a mai ülés: kiderül ugyanis, hogy a Fed szerint a bankszektor helyzete hogyan érintheti a makropályát, ez pedig az általános piaci felfogást is meghatározhatja a kilátásokkal kapcsolatban.

Gyorsan kellett átértékelnie a helyzetet a Fednek

Pont két hete volt, hogy Jerome Powell Fed-elnök a túlhevült munkapiacra és a romló inflációs kilátásokra hivatkozva a vártnál szigorúbb kamatpolitikát ígért, hosszabb ideig emelkedő és magasabban tetőző kamatpályával, potenciálisan visszatérő 50 bázispontos emelésekkel. Nagyot fordult a világ: ma már nem az a kérdés, hogy a jegybank 25 vagy 50 bázisponttal emel, hanem az, hogy emel-e egyáltalán. Az Silicon Valley Bank felől kedvezőtlen hírek jöttek március 10-én, hétvégén pedig el is esett a nagy amerikai kereskedelmi bank, majd pár napra rá bedőlt a Signature is. A múlt hétvégén pedig az európai óriást, a Credit Suisse-t kellett kimenteni.

A pénzügyi válság rémképe drasztikusan átárazta a kamatpályát, és Jerome Powell március 7-i kijelentései azonnal érvényüket veszítették.

Legalábbis a piac szerint: addig a határidős ügyletekben 5,75%-os szintet várt év végére a piac a kamatokban, ami a bankcsődök után rövid időn belül ez 4%-ra esett. A befektetők biztosra vették, hogy a jegybank tekintettel lesz a pénzügyi rendszer stabilitására, és ezért lassítani fog a kamatemelésekkel, majd vágni is fog. Az ülés előtti napon valamelyest rendeződött a várakozás, de még mindig messze vagyunk a bankcsődök előtti kamatpályától: most a kamatpálya 5,25%-on való tetőzését várja a piac, év végére pedig 4,5%-os kamatszintet – azaz a mainál 25 bázisponttal alacsonyabb irányadó kamatot.

A várható kamatpálya meghatározó fontosságú, ez mozgatja ugyanis a legtöbb piaci eszközt, például a kötvényhozamokat. Az amerikai (és ezáltal az európai) kötvényhozamok is meredeken estek az előző két hétben, hiszen a várhatóan alacsonyabb jegybanki kamat alacsonyabb hozamot indukál, emellett a biztonságos eszköz vonzereje is megnőzz a bizonytalan környezetben. Az átárazódás rendkívül gyorsan megtörtént, a jövőre vonatkozó kamatvárakozásoknak ugyanis már a jelenben is komoly piacmozgató hatása van.

A reálgazdasági helyzet nem indokolja a lassítást

Felvetődhet a kérdés, hogy mi indokolná azt, hogy a jegybank a korábban vártnál kisebb mértékben emeljen végül, a reálgazdasági helyzet ugyanis ezt cseppet sem indokolja. Az infláció éves bázison ugyan a vártnál nagyobb mértékben esett februárban, de még mindig bőven a jegybanki cél felett (2%) áll, havi bázison pedig nőtt a maginfláció. Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számolt mutatóban a szolgáltatások drágulása a legaggasztóbb, ez ugyanis azt mutatja, hogy a kereslet hajtotta alapinflációs nyomás erősödik az USA-ban, ez pedig semmi jóval nem kecsegtet a jövőre nézve.

Az egyéb fontos makroadatok sem abba az irányba mutatnak, hogy az infláció mérséklődni fog rövid távon. A munkaerőpiac bivalyerős, a januári 500 ezer fő után februárban további 300 ezerrel nőtt a foglalkoztatottság, a szokatlanul nagy bérnövekedés mellett ez óriási bérkiáramlás-növekedést jelent, ami pedig értelemszerűen a kereslet növekedését vetíti előre. Ráadásul a kamatemelések azonnali leállítási az inflációs várakozások (amelyek egyébként kedvező irányba mutatnak) elszállást hozná, ez pedig a gazdasági szereplők magatartásváltozásával maguk is hozzájárulnának az infláció emelkedéséhez.

Ezekre az adatokra reflektálva mondta azt Jerome Powell, hogy a korábban jelzettnél magasabb kamatok kellenek – és ezek a tényezők még ma is érvényben vannak.

A piac viszont azzal számol, hogy a pénzügyi stabilitási szempontok felülírják az inflációs szempontokat. Másképpen fogalmazva: ha a reálgazdasági helyzet részének tekintjük, hogy a pénzügyi stabilitási kockázatok élesedhetnek, és az kihat a gazdaságra, akkor már bizony van reálgazdasági ok a leállásra: a hitelezési lefagyás úgy leülteti a gazdaságot, hogy annak aztán semmilyen szigorítás nem kell, sem inflációs, sem munkaerő-piaci szempontból. A bedőlt amerikai bankok megingásához hozzájárult, hogy a kamatemelések hatására a felhalmozott kötvény-portfólió leértékelődött, és ezért eladásukkor a bankok nem tudták kielégíteni a betétesek igényeit. Ha tovább emelik a kamatokat, akkor ez az eszközállomány további leértékelődésével járhat, ez pedig fokozná a bankrendszerre helyeződő nyomást. Mindeközben a bankok óvatosabbá váltak, azaz a pénzügyi feltételek a bizalom megingása hatására automatikusan szigorodtak, ami érződhet majd a hitelkihelyezéseken – ez pedig segíti a Fed célját, vagyis kamatemelések nélkül is lassulna a gazdaság, leesne az infláció.

Mi várható ma, és milyen jelzést kapunk a kamatpálya jövőjéről?

Hogy mi lesz a közeljövőben, azaz hova fut ki a mai bankpiaci feszültség, megjósolhatatlan. Az amerikai Fednek viszont ma kell döntenie a kamatokról, és ami ennél is fontosabb,

azt is el kell árulniuk, hogy milyen kamatpályát várnak a következő évekre.

Ahogy fent írtuk, az eszközárazásokat elsősorban a kamatemelések potenciális alakulása mozgatja, vagyis a Fed kamatdöntő testületének kamatelőrejelzése rendkívül fontos lesz – főleg ma, amikor a jövőbeli kamatokra vonatkozó árazás ilyen gyorsan mozog. A kamatokra vonatkozó prognózis sokkal fontosabb lesz, mint a mai döntés, amellyel kapcsolatban kevesebb a kérdés: a határidős piac szereplőinek 88%-a 25 bázispontos emelést vár mára, és a legtöbb nagybank is ekkora emelést vár ma.

A mai emelés mellett szól többek között az, hogy amennyiben a Fed a bankpiaci kilengésekre reagálva azonnal leállna a kamatemelésekkel, akkor azzal akár tovább is gerjeszthetné a pánikot, hiszen azt az üzenetet hordozná, hogy a jegybanknak azonnal el kell engednie az infláció elleni harcot – úgy, hogy a beérkező adatok épp annak erőteljesebbé válását tennék szükségessé – a pénzügyi stabilitás érdekében. Ez azt üzenné a befektetőknek, hogy a jegybank által érzékelt baj komoly. (Ebből a szempontból az EKB múltheti döntése példaértékű volt: a jegybank nem lassított a kamatemelési tempón, és az infláció elleni harc fontosságát hangsúlyozta, miközben minden lehetőséget nyitva hagyott az előretekintő iránymutatás teljes elhagyásával. Ezt a Fed nem teheti meg, a kamatelőrejelzés közlése számukra kötelező.)

Emellett a jegybank azért is megteheti, hogy kamatot emel, mert közben két hét leforgása alatt jelentős többletlikviditást nyújtott a bankrendszer számára, ez pedig rövid távon lehetővé teszi számára, hogy a különböző célokra (árstabilitás versus pénzügyi stabilitást) különböző eszközöket vessen be, azaz egyszerre védje a pénzügyi stabilitást és harcoljon az infláció ellen.

Legalábbis rövid távon.

Hosszú távon ugyanis a kamatpálya attól függ majd, hogy a mai bankpiaci repedések kiszélesednek-e, és akár az egész rendszeren végigfutnak. Ha igen, akkor a jegybank számára az infláció nem kell, hogy több aggodalmat okozzon, mert a bankszektor megroggyanása a hitelezés drasztikus visszaesését, és potenciálisan több éves visszaesést hozna a gazdaságban (ami pedig deflációs hatású).

Szerencsére itt még nem tartunk – és nem is ez tekinthető alapforgatókönyvnek -, de a jegybank kamatpálya előrejelzése azért is kulcsfontosságú, mert kiderülhet belőle, hogy a Fed a jelenlegi helyzettel kapcsolatban milyen kimenettel számol. Persze ahogy az azonnali kamatdöntésnél, a kamatelőrejelzéseknél is fontos szerepet játszik a várakozásmenedzsment: a döntéshozóknak nemcsak azt kell figyelembe venniük, hogy szerintük milyen kamatpályára lesz szükség, hanem azt is, hogy ennek az előrejelzésnek milyen azonnali hatása van. Ennélfogva meglepő lenne, ha a kamatpálya-előrejelzés korrelálna a piaci várakozásokkal, és a legtöbb elemzőház is úgy kalkulál, hogy a decemberben közölt 5,1%-os év végéi kamatpálya-csúcshoz képest a mai előrejelzés valahová 5,4-5,6% közé teheti a kamatpálya decemberi alakulását – azaz jóval a piac által várt 4,5% fölé, de nem is 6% környékére, ahova a bankcsődök nélkül belőtte volna azt a Fed.

Ha ez valóban így lesz ma este, annak is kettős üzenete lesz: egyrészt a Fed tovább tervez emelni a bankcsődök ellenére, másrészt mégsem olyan mértékben, mint ahogy azt bankcsődök nélkül tenné. A nagy kérdés az, hogy ebből a kettős üzenetértékű közlésből a piac melyik értelmezést kapná fel inkább.

Merre tovább a tőzsdéken?

Az elmúlt napok egyértelműen az amerikai és az európai bankválságról szóltak, és mivel ott a 2008-ashoz képest jóval gyorsabban léptek a szabályozó hatóságok, jegybankok és kormányok, az megnyugtatta a piacokat, ezért emelkedtek a vezető amerikai és európai részvényindexek.

Miközben az S&P 500 múlt hét elején egészen 3809 pontig esett, most már újra 4000 pont felett áll az értéke,

a német DAX 14458 pontig esett tegnap, onnan pattant fel újra 15 ezer pont fölé.

Nagy kérdés, hogy folytatódik-e a rali a tőzsdéken, ehhez nem csak az kell, hogy a várakozásoknak megfelelő mértékű kamatdöntést hozzon a Fed, de az is, hogy a jegybankelnök a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón meg tudja-e nyugtatni a befektetőket az inflációval, a várható további kamatemelésekkel és a bankválsággal kapcsolatban.

A technikai elemzők körében az egyik forró téma az volt az elmúlt hetekben, hogy 1973-hoz és 2008-hoz hasonlóan most is egy újabb bull trap-et vagyis bika csapdát láthatunk kirajzolódni a világ egyik legfontosabb részvényindexének, az S&P 500-nak a grafikonján. Az elmúlt napok árfolyammozgásai alapján most nem arról van szó, és minden adott ahhoz, hogy folytatódjon a részvénypiaci emelkedés.

A Fed döntésére ma szokatlan időben, magyar idő szerint este 7-kor kerül sor. Ekkor érkezik a kamatelőrejelzés is, valamint inflációs és GDP-előrejelzéseket is közöl a jegybank. Jerome Powell elnök 19:30-kor tart sajtótájékoztatót. Az eseményről élőben tudósítunk, követjük a részvény- és devizapiaci hatásokat is.

Címlapkép: Getty Images