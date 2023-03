Kétségbeesetten nyomta Putyin az orosz gázt Hszinek, de nem biztos, hogy Kína lesz a nagy megmentő

Furcsa kettősség jellemezte az elmúlt három napot a kínai elnök moszkvai látogatása során, mert míg Vlagyimir Putyin orosz elnök minden megszólalásában konkrétan vázolta az oroszok nagyratörő kínai gázeladási terveit, addig Hszi Csin-Ping kínai elnök inkább távolságtartóan és konkrétumok említése nélkül letudta az egész témát. Ez is rávilágít arra, hogy az EU-s gázpiacot szinte teljesen elveszítő Oroszország mennyire rá van szorulva arra, hogy Kína minél hamarabb, minél nagyobb mennyiségben vegye meg az orosz gázt akár vezetékes, akár cseppfolyósított formában, mert különben az orosz gázkitermelés és az exportbevételek nagyon megsínylik az ukrajnai háború következményeit. Egy kínai gázpiacra szakosodott elemző emiatt úgy látja, hogy "Oroszország jelenleg valószínűleg kétségbeesettebben akar gázt eladni, mint amennyire Kínának szüksége van".

Az „évszázad üzelete” vs. az említés szintje

A kínai elnök látogatására időzítve egy kínai lapba írt cikket Vlagyimir Putyin, amelyben „az évszázad üzletének” nevezte a 2019 végén átadott Szibéria Ereje gázvezeték projektet annak mérete miatt. A mintegy 3000 km-es vezeték az észak-nyugat oroszországi Jamál-félszigetről (ahonnan a fő gázvezetékek indulnak Európa felé is) az észak-kelet-kínai Hejlungcsiang tartományba érkezik, és amely kapcsán 30 évre szóló gázszerződést kötött egymással Oroszország és Kína. A vezetéken keresztül tavaly mintegy 50%-kal felpörgették az oroszok a gázszállítást és idén ez várhatóan tovább fokozódik, így eléri az évi 22 milliárd köbmétert, ami 2027-re várhatóan 38 milliárd köbméterre növekszik tovább.

Ezek mellett Putyin tegnap azt vázolta, hogy ez a mennyiség 2030-ra évi 98 milliárd köbméterre ugrik fel, ami nagyon durva növekedést jelentene néhány év leforgása alatt úgy, hogy közben az orosz elnök azt is vázolta: ezen felül további 100 millió tonna LNG-t is szállítani akar Oroszország Kínának. Utóbbi kapcsán érdemes tudni, hogy tavaly összesen 63,4 millió tonnányi LNG-t vett minden irányból együttesen Kína, beleértve az Egyesült Államokat, és Katart is.

Mindez jól érzékelteti, hogy mennyire ambiciózus gázeladási tervet szorgalmazott az orosz elnök a kínai elnök látogatása során.

Ahhoz, hogy a 98 milliárd köbméteres terv megvalósuljon 2030-ra, az kell, hogy a Mongóliát is átszelő Szibéria Ereje-2 nevű új gázvezeték addigra elkészüljön, és az első vezeték évi 38 milliárd köbméteres kapacitásán felül évi 50 milliárd köbméternyi gázt ténylegesen is megvegyenek ezen az új vezetéken keresztül a kínaiak, mint ahogy azt most az oroszok tervezik.

Ez az 50 milliárdos plusz mennyiség egyébként majdnem akkora lenne, mint a tavaly leállított, majd felrobbantott Északi Áramlat 1 volt, amely a Jamál-félszigetről közvetlenül Németországba szállította a gázt a tenger alatt. Azóta a friss német gázpiaci stratégia már világosan vázolta, hogy lényegében végleges és teljes szakításra készülnek a németek az oroszokkal, így tehát emiatt is érthető, hogy az oroszoknak nagyon fontos a kínai gázexport.

Az, hogy a Szibéria Ereje-2 tényleg évi 50 milliárd köbméternyi gázt továbbítson majd Kína felé 2030-ban, több ok miatt is kérdéses egyelőre.

Egyrészt számos műszaki ok miatt: még sok részletet tisztázniuk kell egymással az oroszoknak, a mongoloknak és a kínaiaknak, így most az a cél, hogy a megvalósíthatósági tanulmány idén elkészüljön és az alapján megkössék a tényleges megállapodásokat az országok. Így valószínűleg a szükséges egyeztetések időigénye miatt sem jelentették még be a konkrét részleteket a felek. Emellett az is kérdéses, hogy egyáltalán szükségük van-e ekkora gázimport növelésre az oroszok felől a kínaiaknak, hogy aztán hasonló függőségi helyzet felé araszoljanak, mint amiből épp most ocsúdott fel az Európai Unió. Az uniós közösség ugyanis pár éve még évi 160-180 milliárd köbméternyi gázt vett az oroszoktól, tavaly viszont ez már csak 80 milliárd köbméterre zuhant, idén pedig valószínűleg már csak 20 milliárd köbméter körüli lesz a leszállított volumen.

Azt, hogy a kínaiak távolságtartóak a nagyratörő orosz gázexport tervek láttán, két tényező jól mutatja:

egyrészt az, hogy a Szibéria Ereje 2 projektet az oroszok már évek óta szorgalmazták, aztán az ukrajnai háború kirobbantása után vált számukra igazán sürgetővé, amikor elkezdett összeomlani az uniós gázexportjuk.

másrészt az, hogy mennyire általánosan és érintőlegesen tett csak említést a kínai elnök az egész gázkérdésről az elmúlt napok moszkvai tárgyalásai során.

Utóbbira jó példa adódott még a két elnök találkozója előtt: azzal a fenti cikkel párhuzamosan, amelyben Putyin az évszázad üzletének nevezte az eddigi gázvezeték projektet, Hszi Csin-ping kínai elnök is publikált egy cikket egy orosz lapba, amelyben viszont csupán egyszer említette az energia területét, a vezetékről pedig egyáltalán nem ejtett szót.

Végig megmaradt a látványos kettősség

Ez a kettősség aztán a fizikai tárgyalások során, illetve az azokról kiadott hivatalos összefoglalók tartalmában is végig megmaradt, hiszen a keddi kibővített tárgyalások után kiadott összefoglaló szöveg szerint Putyin azt emelte ki, hogy

A Kínába irányuló orosz gázszállítások 2030-ig legalább 98 milliárd köbmétert tesznek ki, és ezen felül 100 millió tonna cseppfolyósított földgázt is szállítanak. Éppen most tárgyaltunk egy jó projektről, a Mongólián átívelő új Sibéria Ereje-2 gázvezetékről. Megállapodtunk az üzlet legtöbb paraméterében. Oroszország 50 milliárd köbméter gázt fog exportálni megbízható, stabil forrásokból.

Erre reagálva Hszi Csin-Ping mindössze annyival elintézte a dolgot az összefoglaló szerint, hogy Vlagyimir Putyin már említette azokat a területeket, amelyeken a két ország szorosabbra fűzi az együttműködését. Emellett azt is kiemelte, hogy tudja: Oroszország a 2030-ig szóló nemzeti fejlesztési célokat gyorsan el akarja érni és ennek kapcsán arra tesz javaslatot, hogy a koordináció segítségével „a gyakorlati együttműködésből további előnyök származzanak”.

Mindezek után a két elnök közös sajtótájékoztatója elején elmondott összefoglaló üzenetekben szintén jól kiütköztek a különbségek, hogy kinek mennyire fontos az energiapiaci együttműködés.

Vlagyimir Putyin ugyanis hangsúlyosan beszélt a Kínát célzó olaj- és gázexportról, illetve azok növelési terveiről, míg Hszi-Csin Ping csak érintőlegesen beszélt az energia területéről sok más fejlesztendő terület mellett.

Putyin azt emelte ki, hogy „A megbeszéléseken természetesen részletesen áttekintették a jó ütemben haladó energetikai együttműködést. Kína az orosz kőolaj vezető importőre, Oroszország pedig kész a kínai gazdaság számára a folyamatos kőolajszállítások növelésére. A gázágazat széleskörű kilátásokat kínál az orosz-kínai együttműködésre. Oroszország 2022-ben 50 százalékkal növelte a Kínába irányuló gázszállításokat a Szibéria Ereje fővezetéken keresztül, a Gazprom pedig eleget tett kínai kollégáinak, és a szerződéses kötelezettségeken felül további szállításokat teljesített, ami természetesen arról szól, hogy vállalatunk mennyire megbízható szállító és megbízható partner.”

„A Kínába irányuló orosz gázexportnak lendületet ad a távol-keleti gázútvonal lefektetéséről januárban kötött kormányközi megállapodás végrehajtása, valamint a Szibéria Ereje-2 gázvezeték Mongólián keresztül történő megépítésére irányuló kezdeményezés megvalósítása. Ezt részletesen megvitattuk, és Mongóliával megfelelő megállapodásokat kötöttünk. Ez évente mintegy 50 milliárd köbméter gázt jelent. Oroszország emellett a negyedik legnagyobb LNG-szállítója Kínának, és az LNG-szállítások belátható időn belül bővülni fognak.”

Ahogy említettük, az összefoglaló szerint minderre „reagálva” Hszi-Csin Ping csak érintőlegesen beszélt az energetikáról sok más fejlesztendő terület mellett. Úgy fogalmazott: „Putyin elnök és én megállapodtunk abban, hogy legfelsőbb szinten fokozzuk átfogó tervezési erőfeszítéseinket, növeljük az energia, az erőforrások és az elektronika kereskedelmét, ellenállóbbá tesszük értékláncainkat, miközben bővítjük az együttműködést az informatika, a digitális gazdaság, a mezőgazdaság és a szolgáltatások kereskedelme terén.”

Aztán a tárgyalások után kiadták az ukrajnai rendezésről szóló, általánosságok szintjén maradó dokumentumot, illetve a 2030-ig szóló stratégiai gazdasági együttműködési dokumentumot. Utóbbi mindössze azt rögzíti, hogy a két államfő kifejezte „A két ország közötti áru- és szolgáltatáskereskedelem dinamikus növekedési tendenciájának fenntartására irányuló szándékot, valamint az a törekvést, hogy 2030-ig jelentős növekedést biztosítson a kereskedelem volumenében”. Aztán maga a stratégiai dokumentum nyolc pontja között csak a negyedikben kapott helyett az energia kérdése és abban is csak általánosságban említik az energia területén a szorosabb együttműködést, a stratégiai projektek támogatását, de konkrét, számszerű célokat nem fektettek le.

Kell egyáltalán ennyi gáz Kínának?

Amint fent már vázoltuk: a Szibéria Ereje idén várhatóan 22 milliárd köbméternyi orosz gázt szállít Kínába, majd ez várhatóan 2027-re emelkedik 38 milliárd köbméterre a Reuters összefoglalója szerint. Erre jönne még rá a Szibéria Ereje-2 vezeték, amelyen évi 50 milliárd köbméternyi gázt szeretnének eladni az oroszok 2030-tól, illetve idén februárban állapodtak meg az oroszok és a kínaiak, hogy a távol-keleti Szahalin-félszigetről egy új vezetéken keresztül évi 10 milliárd köbméternyi gázt szállítanának. Ezeken felül pedig ahogy fent idéztük: Putyin azt is említette, hogy évi 100 millió tonna LNG-t is eladnának a kínaiaknak, akik tavaly 63,4 millió tonnát importáltak összesen. Mindezek mellett pedig Kína jelenleg is tárgyal arról, hogy egy évi 25 milliárd köbméteres kapacitású vezetéket építsen, amelyen keresztül Türkmenisztánból is venne gázt.

A fentiek érthetően vetik fel azt a két kérdést, hogy

egyáltalán szüksége van-e a kínaiaknak ennyi gázra Oroszország felől a saját gazdaságuk növekedése és növekvő gázigénye mellett, illetve

akarják-e egyáltalán a kínaiak, hogy ennyire egyetlen országtól függjenek az eladások terén, amely ország (Oroszország) a gázfegyverét tavaly már kijátszotta az EU ellen a háborús céljai elérése érdekében.

Erre célzott a hírügynökségnek nyilatkozva Wang Yuanda, az ICIS adatelemző cég kínai gázpiacra szakosodott elemzője is, aki úgy fogalmazott:

Oroszország jelenleg valószínűleg kétségbeesettebben akar gázt eladni, mint amennyire Kínának szüksége van. Az eredeti cél az volt, hogy Kína 2025-ig 38 milliárd köbméter orosz gázt importáljon. Most Oroszország azt mondja, hogy ez 2030-ra eléri a 98 milliárd köbmétert. Ez egy nagyon nagy ugrás, ezért érdemes kissé óvatosnak lenni ezzel kapcsolatban.

Azt is hozzátette: Kína óvakodni fog attól, hogy Európához hasonló helyzetbe kerüljön, ha még inkább függővé válik Oroszországtól a gázellátás terén.

