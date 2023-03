Ismét kemény kritikát fogalmazott meg a kormány gazdaságpolitikájával szemben Matolcsy György

Magyarország valódi erősségeire kell építeni a sikeres gazdaságpolitikát, ilyen az egészségipar, a tudás, az oktatás, a tehetség, a víz, a gyógyítási ipar és az élelmiszeripar – mondta, majd hozzátette: mindenki hibázhat, sosem késő korrigálni

Beszédében Matolcsy György kiemelte: volt egy magyar gazdasági siker, és 2000 körül egy széles autópálya nyílt a felzárkózáshoz, amely bezárult, és következett - Demján Sándor szavaival élve - egy elvesztegetett évtized. Szerinte a felzárkózási pályát újranyitották 2010-ben, és az Új Széchenyi Tervtől kezdve a Széll Kálmán Terven át az otthonteremtő programokig számtalan sikerre került sor.

Azonban 2021-22-23-ban mintha bezárulna a magyar gazdasági felzárkózás útja, de ezt nem hagyjuk

- fogalmazott.

Szerinte a siker receptje mindig is az egyensúlyi politika volt, most azonban megint letért Magyarország az egyensúlyi növekedés útjáról. Öt év reformja hozott öt év felzárkózást, de elmaradt az új reform, és az fenyeget, hogy lassul a felzárkózás - tette hozzá. Elmondta: elakadt a felzárkózás 2021-ben: az uniós átlag 76 százalékáról visszaestünk a 75 százalékra. A rendszerváltás óta eltelt 32 év legsikeresebb éve 2001 volt, ha az akkori felzárkózás folytatódott volna, most Olaszországot előzhetnénk - mondta.

2021-ben gazdaságpolitikai hibák következtek be, egy ködbe burkolódzó gazdaságpolitikát találunk - fogalmazott az elnök. Mint mondta ,jövőkép nélkül eddig még senkinek nem sikerült a felzárkózás, ezért mérhető célokból és az azokhoz rendelt időpontokból álló jövőképre van szükség.

A korábbi közös célok között említette 1990 után a Nyugathoz tartozást, majd a nyugati életszínvonal elérését, később a felzárkózás lett az újabb cél. 2010-ben pedig az egymillió munkahely és a munkaerőpiaci fordulat vált közös célkitűzéssé. Szerinte az a cél, hogy Európa első öt országba bekerüjünk, nem mérhető cél, márpedig csak az a célkitűzés teljesülhet, ami mérhető. Mint mondta, bezáródni látszik az az út, hogy 2030-a utolérhessük az uniós átlagot.

A jó célok között említette például az energiafüggetlenséget, amelyet már a 2009-es programban is szerepeltettek. Továbbá Magyarország Európa vezető egészségügyi központja lehet, és a gyógyászati iparban a vízre is lehet építeni.

Kiemelte: az az ország nyer, amely az erősségeire támaszkodik, és nem hagyja, hogy mások mondják meg, mi a jó neki.Az energiaigényes fejlesztési program nem a hazai erősségekre épít. Ehelyett a hazai tehetségre, a tudásra, az egyetemekre, a gyógyító Magyarországra, az élelmiszeriparra és a Kárpát-medencére kell építeni.

Matolcsy György hangsúlyozta: bátor reformok kellenek a sikerhez. - 2015-ig bátor reformokat hajtottunk végre, amit az MNB folytatott, és volt még jó húzás, babakötvény, a 9 százalékos társasági adó, de elmaradtak a reformok - fűzte hozzá. Kiemelte, hogy a mennyiségi fejlődésről a minőségi fejlődésre kell áttérni, mindenben minőséget kell teremteni,márpedig a reform minőséget teremt, idézve Kopátsy Sándor közgazdász gondolatait.

Mint mondta, sok kormányzati döntés többet visz, mint hoz, de lehet korrigálni.

Ma mennyiségi szemlélettel, nagy veszteséggel működünk.Lehet tévedni és hibázni, de mindig van új kiút, egy új esély, újraindulhat a reformpolitika - összegezte a jegybank elnöke.

Címlapkép: MTI/Kovács Attila