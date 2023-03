Szép lassan hatalmas terhet vesz a nyakába Magyarország az extrém magas kamatokkal

A magyar állampapírpiaci hozamok emelkedése a finanszírozás azonnali megnehezedése mellett még egy, sokkal komolyabb kockázattal fenyeget: minél tovább tart az extrém magas kamatok kora, annál hosszabb időre „égeti be” a költségvetés a jelenlegi terhet, hiszen fokozatosan árazódnak át az állampapírok. Vagyis lassan készülhetünk arra, hogy évekig alig lesz mozgástere a költségvetésnek. Részben emiatt kongatta meg a vészharangot nemrég a parlamentben Matolcsy György is, bár a jegybankelnök előrejelzése meglehetősen pesszimistának tűnik.

Csúnya hozamemelkedésen vagyunk túl

Az utóbbi évek egyértelműen a hozamemelkedésről szóltak itthon és a nemzetközi piacon is, a jegybankok az infláció elleni harc jegyében jelentősen emelték a kamatokat, ami az állampapírpiacra is begyűrűzött. Ez pedig évek óta nem látott hozamokat hozott magával a magyar piacon is.

Ha hosszabb távon nézzük a hozamemelkedést, akkor az látszik, hogy főleg az utóbbi két évben volt jelentős az ugrás, mióta az infláció globálisan éledezni kezdett. Ennek oka egyrészt az, hogy a befektetők magasabb infláció mellett is szeretnének reálhozamot zsebre tenni, vagyis eleve magasabbra árazzák az állampapírok hozamát. Másrészt pedig az infláció elleni harc jegyében a világ jegybankjai folyamatosan emelték a kamatot, ami begyűrűzött a piacra is emelkedő hozamok képében.

Egy erőteljesen emelkedő hozamkörnyezet általában két dolgot szokott jelenteni: