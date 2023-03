Elemzőket kérdeztünk arról, hogy mekkora baj lehet a jelenlegi bankválságból

A komoly piaci aggodalmak ellenére vélhetően nem fajul a jelenlegi bankválság egy szélesebb körű pénzügyi válsággá – válaszolták a Portfolio által megkérdezett közgazdászok, akik szerint a hatóságok megfelelő és határozott választ adtak a felmerülő problémákra. A bankrendszer sokkal ellenállóbb, mint 2008-ban volt, az Silicon Valley Bank és a Credit Suisse helyzete is egyedi volt, egyelőre nincsenek jelei a rendszerszintű problémáknak. A jegybankoknak az infláció elleni harcra kell fókuszálniuk továbbra is, de figyelembe kell venni a pénzügyi rendszer kockázati mutatóit is, a bankrendszer problémáinak továbbterjedése ugyanis mély gazdasági hatásokkal járna.

Rég nem látott bankbedőlések

Két hete mindenkit sokkolt a Silicon Valley Bank csődje és a Signature bezárása, a Credit Suisse kényszerfelvásárlása az USB által pedig csak fokozta az aggodalmakat. Az egymást érő bankproblémák felébresztették az újabb pénzügyi válsággal kapcsolat aggodalmakat, a 2008-as világgazdasági válság is a bankrendszerből gyűrűzött ki. A banki részvényeket a mélybe ütötték, az európai és amerikai kamatpályára vonatkozó várakozások teljesen megváltoztak, ami komoly mozgásokat hozott a kötvénypiacokon is, a hozamok esni kezdtek.

Az amerikai jegybank és a pénzügyminisztérium gyorsan lépett, és a Credit Suisse-t sem hagyták becsődölni a svájci hatóságok, azaz kifejezetten gyors és hatékony fellépést láttunk az USA-ban és Európában is. A döntéshozók érvelése szerint ezen felül az SVB, a Signature és Credit Suisse helyzete is egyedi volt, a bankrendszer egészét érintő problémákról nem beszélhetünk. Ennek ellenére nem teljes a nyugalom, a bankrészvények árfolyama továbbra is nyomott, a Fed szerint pedig a bankrendszer problémáinak lesz hatása a reálgazdaságra és az inflációra, ennélfogva nem is jeleztek előre további kamatemeléseket. A bizonytalanság még mindig nagy, az elemzők viszont egyelőre nem tartanak egy pénzügyi válságtól.

Lehet újabb pénzügyi válság?

A rendszerszintű pénzügyi válság kockázata nagyon alacsony

- mondta a Portfolio-nak Darvas Zsolt, a Bruegel és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója. Darvas emlékeztet, hogy a néhány bajba került pénzintézet különleges problémákkal küzdött: a Silicon Valley Banknak kockázatos volt az üzleti modellje, a Credit Suisse-en pedig eleve nagy volt a nyomás a pénzmosási, korrupciós és kémkedési botrányok miatt, ráadásul 2022-ben is nagy volt a bank vesztesége, és 2023-ra is veszteség volt várható.

A közgazdász felhívja a figyelmet, hogy amikor a Credit Suisse betétesei elkezdték kivenni a pénzüket, a többi banknál – például az USB-nél és a Deutsche Banknál – rendkívüli mértékben nőttek a betétek, azaz a bizalmatlanság csak néhány intézményt, és nem az egész bankrendszert érintette. Az eurózóna bankjai pedig nem szenvednek olyan problémáktól, mint az SVB vagy a CS, a 2008 utáni bankfelügyeleti szabályok és az ellenőrzés ellenállóbbá tette a bankokat.

Nem tart szélesebb, rendszerszintű problémáktól Padhraic Garvey az ING vezető elemzője sem. „A Federal Reserve az USA-ban különleges intézkedésekről döntött, hogy javítsa a piaci érzületet, az EKB pedig elég bátor volt ahhoz, hogy 50 bázispontos kamatemelésről döntsön múlt héten” – mondta. Az elemző szerint részben már visszatért a nyugalom, de folyamatosan figyelni kell a helyzet alakulását.

Az elemzők tehát nem látják valószínűnek, hogy pénzügyi válság lesz,

azt ugyanakkor mindketten leírták válaszukban, hogy amennyiben mégis pénzügyi válsággá szélesedne a jelenlegi helyzet, akkor a múltbeli tapasztalatok alapján annak súlyos következményei lennének az európai gazdaságra nézve – de fontos elmondani, hogy erre nagyon kicsi az esély.

Hogyan változik a makropálya?

Az SVB csődje után a piaci szereplők jelentős mértékben átárazták a várható kamatpályát. Az esemény előtt egy nappal még 5,75%-os kamatszintet vártak év végére, majd a bankproblémák felszínre kerülése után ez egészen 4%-ig esett, jelenleg is ezen a szinten áll a határidős kamat.

„Amíg a jegybankok úgy gondolják, hogy a pénzügyi rendszer biztonságosan és stabilan működik, az infláció elleni harcra fognak fókuszálni” – mondta Garvey, aki hozzátette: a helyzet azért eléggé kettős.

A pénzügyi rendszer stabilitása mindig elsőbbséget élvez

- mondta, az infláció elleni harc csak akkor kaphat teljes figyelmet, ha a pénzügyi rendszer megkapja a szükséges támogatást.

Az EKB múlt héten 50 bázisponttal emelt, a Fed pedig 25 bázisponttal, az előretekintő iránymutatás viszont kifejezetten bizonytalan volt. Az EKB-tól semmilyen jelzést nem kaptunk, a Fed pedig ugyan a kamatelőrejelzésében az év végére a jelenlegi kamatszint fenntartását ígérte, Jerome Powell elnök sajtótájékoztatóján viszont a további emelések előtt is nyitva hagyta az ajtót. A jegybanki lépésekre is hatással voltak tehát a bankrendszerből érkező hírek, az infláció ugyanis önmagában nem indokolna a kamatemelések leállítását a jövőben.

A monetáris politikán nem kéne változtatni néhány elkülönült bankprobléma miatt. Az infláció még mindig magas, a munkanélküliség közel van a történelmi mélyponthoz

- mondta Darvas Zsolt, aki emlékeztet, hogy az EKB márciusban lefelé módosította a munkanélküliségre vonatkozó előrejelzését a decemberi előrejelzéséhez képest, a maginflációs előrejelzést viszont 4,2%-ról 4,6%-ra módosította 2023-ra. Arra is felhívta a figyelmet, hogy noha az EKB lefelé módosította a 2024-re vonatkozó maginflációs előrejelzését 2,5%-ra a decemberi előrejelzésben várt 2,8%-ról, a hosszabb távra vonatkozó előrejelzések kevésbé megbízhatók. „Az EKB betéti kamatrátája még mindig jóval a 8,5%-os infláció alatt van, és elmarad a következő 12 hónapban várt inflációtól” – mondta a Bruegel közgazdásza,

aki szerint így van tér a további monetáris szigorításra.

Mire figyeljünk a következőkben?

A bankrendszerből a Credit Suisse megingása óta nem érkeztek hasonlóan rossz hírek, a First Republic bankkal kapcsolatban is felmerültek problémák, a vele szembeni bizalmat a riválisok betételhelyezéseivel igyekeztek javítani. Legújabban pedig a Deutsche Bankot övezi némi aggodalom. Amennyiben újabb bankok lesznek érintettek, akkor a piaci reakció is heves lehet, a pszichológiai hatás pedig hamar beindíthat egy szélesebb körű bankválságot.

A kritikus kérdés, hogy a többi bank is szembesül majd a bizalom megingásával, és történik-e nagy betétkivonás. Ezt kell elsődlegesen figyelni.

- mondta Darvas Zsolt arra a kérdésünkre, hogy milyen jelekre kell figyelnünk a közeljövőben. A közgazdász szerint a befektetők heves reakcióit ismerve

a hagyományos piaci indikátorok, mint például a részvény-árfolyamok és a CDS-ek jelenleg kevésbé informatívak.

Padhraic Garvey szerint is elsősorban azt kell figyelni, hogy más bankok is nyomás alá kerülnek-e. Szerinte leginkább az FRA-OIS spreadre kell figyelni - a mutató a bankrendszer kockázati mutatói közül az egyik legfontosabb, mivel a banki finanszírozás felárát mutatja (minél magasabb, annál nagyobb a feszültség a bankközi piacon, és fordítva) -, amely jelenleg csökkenő trendben van. „Lassan, de a megfelelő irányba halad” – tette hozzá.

