A világ TOP100 legjobb vezetőképzője közé kerülne a SEED

Portfolio 2023. március 28. 10:50

A SEED Executive School 9 évvel az alapítása után, egyedüli magyar intézményként kerülne fel a Financial Times, a világ legjobb vezetőképzőit értékelő rangsorába. A régió elhúzott Magyarország mellett: cseh, szlovén, lengyel és török intézmények is szerepelnek azon a listán, amelyet a párizsi központú HEC Paris vezet. A Mol és az OTP által alapított business school a Corvinus Egyetemmel közösen nyújt regionális programokat, és do-how alapú oktatási filozófiájával, stratégiai szemlélettel különbözteti meg magát a versenytársaitól. A kurzusokon 120 cégtől már több mint 1000 vezető vett részt, és külön program segíti az alumni közösség megtartását is.