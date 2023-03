Bejelentette Szijjártó Péter: Magyarország nemmel szavazott a gázspórolási rendelet meghosszabbítására

Szuverenitási okok miatt Lengyelországgal együtt nemmel szavazott ma Magyarország arra az Európai Bizottság által megfogalmazott javaslatra, hogy a 15%-os gázspórolási rendelet hatályát egy évvel jövő tavaszig ki kell nyújtani – jelentette be az Energia Tanács mai brüsszeli ülésének szünetében Szijjártó Péter, miután kiderült, hogy megvan a megállapodás a témában.

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közvetített sajtótájékoztatón emlékeztetett rá, hogy az energiamix meghatározása tagállami hatáskör és a rendelet ebbe beavatkozik, ráadásul nemcsak a téli hónapokra ír elő spórolást, hanem mostantól folyamatosan a következő egy évben is, ami további gazdasági nehézségeket okoz. Szavai szerint "ha az ipar földgázfelhasználását mesterségesen csökkenteni kell, akkor az azt jelenti, hogy a gazdaság visszaesésének a kockázata áll elő", egyúttal ellátásbiztonsági problémákra figyelmeztetve.

Emiatt

bejelentése szerint 25 ország támogató szavazata mellett Lengyelországgal együtt Magyarország nemmel szavazott ma a rendelet hatályának kinyújtására.

Emlékeztetett rá, hogy a két ország már ugyanígy tett tavaly nyáron is, az eredeti rendelet megalkotásakor. Azt is bejelentette ma Szijjártó, hogy Magyarország is becsatlakozott abba a perbe Lengyelország oldalán, amit a lengyelek indítottak az Európai Bíróságon a rendelettel szemben, mivel a lengyel álláspont szerint egyhangúsággal kellett volna a Tanácsban olyan döntést hozni, ami a tagállami energiafelhasználásba jelentősen beavatkozik.

Most is nemmel szavaztunk erre a javaslatra, amelyet sajnos a lengyeleken és rajtunk kívül mindenki támogatott. Tehát előírtak egy újabb 15 százalékos földgázcsökkentést a korábbi rendelet meghosszabbításaként. Ez, még egyszer mondom, rendkívül veszélyes, észszerűtlen és nem oldja meg a problémát

- hangsúlyozta.

Fontos - bár Szijjártó Péter nem emelte ki, hogy - mivel a gázspórolási rendeletet és annak meghosszabbítását is vészhelyzeti intézkedésként terjesztette be a tagállami szakminisztereket tömörítő Tanács elé a Bizottság, így elég volt a minősített többség, tehát az együttes magyar-lengyel vétó nem tudta megakadályozni a rendelet tavaly nyári megalkotását, és most se tudta blokkolni a rendelet hatályának meghosszabbítását.

A 15%-os spórolást (önkéntes módon, de komoly következmények mentén) előíró rendeletet annak ellenére bírálta Szijjártó, hogy közben a sajtótájékoztatón maga is azt mondta nemzetközi szakértői előrejelzésére hivatkozva, hogy az idei ősszel-télen még gázhiány lehet az európai piacon, és éppen ennek a kockázatát igyekszik csökkenteni a gázspórolási rendelet. A potenciális gázhiány azzal indokolta a tárcavezető, hogy az orosz vezetékes szállításokból jelentős rész, akár 60 milliárd köbméter hiányozhat, miközben a kínai gazdaság fellendülése több LNG-t szívhat el a világpiacról, illetve az európai LNG-fogadó kapacitások bővülése sem lesz idén jelentős. Ezen három tényező miatt „földgázhiány léphet fel Európában, és senki se tudja azt garantálni, hogy olyan enyhe lesz a tél”, mint a mostani télen - fogalmazott.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy emellett a gázárak tekintetében is lehetnek problémák, hiszen az amerikai földgázárhoz képest hétszeres, a kínai áramárhoz képest pedig háromszoros az ár jelenleg Európában, ami jelentősen rontja az európai versenyképességet. Hangsúlyozta, hogy növelni kell a földgázszállításokat Európa irányába az ellátásbiztonság növelése és az árak csökkentése érdekében, amihez egyrészt minél több földgázforrásra van szükség, másrészt minél több szállítási kapacitásra. Ehhez képest szerinte a gázspórolási rendelet csökkentheti az Európába érkező gáz mennyiségét is, elijeszthet szállításokat, így összességében azt mondta a gázspórolási rendeletről, hogy

Ez a javaslat az áremelkedés veszélyét hozza magával, ellátásbiztonsági veszélyt rejt és gazdasági visszaesést okozhat

- szögezte le.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala