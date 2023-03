Megvan a fontos brüsszeli döntés: még egy évig spórolni kell a gázzal

A tavaly augusztusban hatályba lépett közös uniós gázspórolási rendelet az orosz vezetékes gázról való leválás megrázkódtatásait volt hivatott tompítani, és idén március végéig írta elő (önkéntes jelleggel), hogy legalább 15%-ot spóroljanak a tagállamok a gázfelhasználásban a megelőző 5 évi átlaghoz képest, így tehát a mai az utolsó szakminiszteri ülés, amikor ennek kinyújtásáról dönteni kellett. Az augusztustól idén januárig elért 19% feletti spórolást, benne a 21%-os magyar eredményt részletesen ebben a cikkben írtuk meg.

Az Európai Bizottság illetékese már a hónap elején jelezte, hogy a kinyújtásra javaslatot fog tenni, amit március 20-án hivatalosan is bejelentett, és ezt ebben a cikkben részletesen megírtuk. Amint összefoglaltuk: az orosz vezetékes szállítások drasztikus visszafogása, illetve az LNG-import mennyiségi korlátai, valamint az időjárási tényezők és az ipari igények együtt még kockázatokat vázolnak az idén őszi-téli szezon gázellátására. Sőt, a Bizottság szakmai elemzése arra is rámutatott, hogy spórolás nélkül több forgatókönyv esetén is kiürülhetnek a gáztárolók jövő év elejére, és éppen ezért kellett kinyújtani a rendelet hatályát. Amint megírtuk, a Bizottság egyúttal arra is javaslatot tett, hogy iparági-ágazati szinten legyen jobban átlátható, hogy hol értek el a tagállamok spórolást a gázfelhasználás terén, ezért több adatot is bekért.

A mai energiaügyi miniszteri tanácsülésen tehát megszületett a gázspórolási rendelet hatályának további egy évvel való kinyújtásáról a döntés a Reuters tudósítása szerint. Így jövő március végéig továbbra is spórolni kell Európa-szerte a gázzal amellett is, hogy az eddigi spórolás és az enyhe időjárás együtteseként az európai gáztárolók töltöttsége rendkívül magas, 56%-os, így ez könnyíti a tárolók újbóli feltöltését az őszi-téli szezonra.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára a 2023. március 28-i Energy Council ülésről