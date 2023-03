Tisztázta Szijjártó Péter: marad a Roszatom a Paks II.-ben, csak az irányítástechnikában nőhet a franciák szerepe

Miután a Financial Times azt írta Orbán Balázs nyilatkozata mellett, hogy a Paks II. újragondolása elvezethet akár az orosz Roszatom lecseréléséhez is, határozottan cáfolta ezt a sejtetést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szavai szerint „színtiszta hazugság”, hogy a magyar kormány elállna az orosz Roszatommal való együttműködéstől, és tisztázta, hogy a franciák szerepe csak az erőmű irányítástechnikai rendszerében nőne meg. Ez a francia kormány számára is fontos tisztázás lehet, mert egyik képviselőjük a brit lapnak azt mondta: nekik se világos, hogy a Paks II.-ben nőne meg a szerepük, vagy egy új erőmű kapcsán jutnának szerephez. Szijjártó az Energia Tanács mai brüsszeli ülése utáni sajtótájékoztatón egyúttal azt is jelezte, hogy a nukleáris koalíció tagjaként azt szorgalmazza Magyarország is: változzanak meg a banki hitelezési szabályok a nukleáris projektek kapcsán. A miniszter azt is bejelentette, hogy a lengyelekkel együtt csak a magyar kormány vétózta meg az uniós gázspórolási rendelet meghosszabbítását , amelyről itt írtunk külön.

Amint megírtuk: múlt csütörtökön olyan cikket közölt a Financial Times, hogy nőhet a franciák szerepe a Paks II.-ben, de már a cikk elején jelezték, hogy a projekt újragondolása elvezethet akár az orosz Roszatom, mint fővállalkozó lecseréléséhez is. A cikkben megszólaltatták Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját is (noha Szijjártó Péter viszi az erőmű kommunikációját, illetve ő tárgyalt aznap is a Roszatom vezérigazgatójával), aki elismerte, hogy viták vannak a kormányban a Paks II. újragondolása kapcsán, mert a kormány is látja a nehézségeket. Egyúttal azt is mondta, hogy ha teljesen kidobnák a paksi projekt szerződéses kereteit, és valami újba fognának, akkor 2030-ra bajba kerülne a kormány az áramellátás terén az addigra felfutó igények miatt. Az FT egy francia illetékest is megszólaltatott, aki név nélkül azt mondta: nekik sem világos, hogy a franciák szerepe a Paks II-ben nőne meg, vagy esetleg egy új konstrukcióban.

Mindezek után a Portfolio-nak küldött állásfoglalást szombaton a Roszatom, miszerint ők továbbra is elkötelezettek a Paks II. iránt és bíznak abban, hogy a magyar megrendelővel együtt fogják végrehajtani az orosz reaktorok leszállítását, azaz minden halad a maga útján tovább. Ezután hétfőn az orosz TASZSZ hírügynökségnek azt hangsúlyozta a Roszatom képviselője, hogy az ő lecserélésükről nem volt szó a magyar kormánnyal folytatott egyeztetéseken, és így jutottunk el Szijjártó Péter keddi sajtótájékoztatójáig. Ezen szó szerint az alábbiakat mondta a témában (dőlt részek kiemelés céljából tőlünk):

"Folyamatosan adagolják az álhíreket a nemzetközi liberális sajtóban. Legutóbb azt olvashattuk, hogy a magyar kormány elállna a Roszatommal való együttműködéstől, ami színtiszta hazugság. Mi elkötelezettek vagyunk a Roszatommal kilenc évvel ezelőtt megkötött szerződés végrehajtása mellett. Elkötelezettek vagyunk a Paks II. megépítése mellett a Roszatommal. A Roszatommal való együttműködésünk eddig pozitív tapasztalatokat hozott. Semmi okunk nincsen arra, hogy elálljunk ettől az együttműködéstől. Amikor arról beszélünk, hogy a franciák, azon belül is a Framatome vállalat szerepe növekedni fog a beruházásban, az arra vonatkozik, hogy az irányítási rendszert, azt a Framatome és a német Siemens Energy közösen szállította volna, de mivel a német kormány politikai okok miatt blokkolja a Siemens Energy szerződéses részvételét ebben a projektben, ezért mi a Framatome-ra, tehát a franciákra kívánunk nagyobb mértékben támaszkodni az irányítástechnikai rendszer leszállítása tekintetében. Tehát szeretném világossá tenni, hogy a Roszatommal való együttműködésünk kapcsán a tapasztalatok pozitívak, a Roszatommal akarjuk és fogjuk is megépíteni az új paksi blokkokat" - szögezte le.

A miniszter a tájékoztatón arról is beszélt, hogy egyértelműen létezik egy negatív diszkrimináció az atomenergiával szemben, amit szerinte jól mutat, hogy a paksi bővítést itt Európában "folyamatosan gáncsolják", és "próbálják szankciók alá venni a nukleáris beruházásokat, amelyeket mi rendszeresen kivédünk".

A mai Energiaügyi Tanács ülése előtt több téma miatt külön egyeztetést folytattak az atomenergiapárti tábort képviselő tagállamok, 12 ország, illetve az azt ellenzők, és erről is beszélt a miniszter a tájékoztatón. Rámutatott, hogy hét ország tervez vagy már épít is jelenleg új atomerőműveket, a következő években így "nagy nukleáris újjászületés" várható Európában az észszerűtlen és extrém áringadozások kivédése érdekében. A miniszter aláhúzta: a felek megállapodtak, hogy szorosan együtt fognak működni az atomenergiával szembeni mesterséges, ideológiaalapú negatív diszkrimináció ellen. Emlékeztett arra is, hogy európai bank legutóbb 1987-ben finanszírozott nukleáris fejlesztést, és vannak világos jogi diszkriminációk is, így minden engedélyezés nagyon hosszúra nyúlik.

Ezt úgy fogalmazott:

azt szorgalmazzuk, hogy a hitelezési feltételek változzanak meg úgy, hogy a nukleáris beruházásokra is sportszerű, fair módon igénybe vehetőek legyenek.

Úgy folytatta: "azt is szorgalmazzuk, hogy a jogi és engedélyezési eljárások kerüljenek felülvizsgálatra, alapozva arra a most már több évtizedes tapasztalatra, amelyet Európa gyűjtött a nukleáris energia felhasználása során". Hozzátette: „annak érdekében, hogy legyen elég szakember és legyen elég kapacitás, közös képzési programok kidolgozását javasoltuk”. Azt is jelezte, hogy a nukleáris koalíció tagjai támogatták: zöld hidrogénnek kell elismerni azt, amit nukleáris energiával állított áramból termelnek meg. Erről is írtunk a reggeli beharangozó cikkünkben:

