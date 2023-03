Internetfelhasználók millióira hozzák a frászt egy új törvénnyel, de van egy csavar

Riadalmat keltett egy, az amerikai kongresszus elé beterjesztett törvényjavaslat, amely bizonyos esetekben súlyos következményekkel járhat a VPN-felhasználókra nézve az Egyesült Államokban. A törvénnyel az ellenséges országokhoz kapcsolódó technológiával kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatokat akarják vizsgálni, tiltani vagy más módon enyhíteni. Erre pedig drasztikus elrettentéssel készülnek: a tervezett jogszabály szerint akár egymillió dolláros bírság, 20 év börtön, vagy akár mindkettő kiszabható lesz. A törvényt támogató egyik szenátor csapata azonban nyugtat: a javaslat egyenesen a kockázatokat jelentő vállalatokra irányul, nem az egyes felhasználókra.

A VPN-ezőkre is lesújt a TikTok-tiltás?

Az amerikai kongresszus elé már beterjesztett, kétpárti támogatottságú “Az információs és kommunikációs technológiákat veszélyeztető biztonsági fenyegetések megjelenésének korlátozásáról (RESTRICT – Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology)” szóló törvényt március elején mutatták be - írta meg a bitcoinbazis.hu.

Eredetileg “TikTok-tilalmi törvényjavaslatnak” nevezték el, de a most bemutatott javaslatnak sokkal szélesebb körű hatásai vannak.

Az új törvényjavaslat értelmében a VPN-felhasználók is súlyos pénzbírságra vagy akár börtönbüntetésre is számíthatnak.

Ahogyan nemrég összefoglaltuk, a VPN-kapcsolat hasznos többek között olyan esetekben, amikor védelmünk érdekében elrejtenénk valós IP-címünket, illetve olyan oldalakat szeretnénk felkeresni, amelyeket blokkolnak vagy cenzúráznak.

Ha elfogadják a törvényjavaslatot, annak értelmében beazonosíthatják “az indokolatlan vagy elfogadhatatlan kockázatot jelentő információs és kommunikációs technológiai termékeket és szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat”.

Ide tartozhatnak a VPN-ek is, ha azokat tiltott weboldalak, például a TikTok elérésére használják.

A törvényjavaslat kifejezetten utasítja a kereskedelmi minisztert, hogy “beazonosítsa, megzavarja, megelőzze, betiltsa, kivizsgálja vagy más módon enyhítse az USA-val ellenséges országokhoz kapcsolódó technológiával kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatokat.”

A törvényjavaslat hosszú listát tartalmaz azokról a kommunikációs technológiákról, amelyeket vizsgálni kíván. Ezek közé tartoznak a webtárhelyek, a felhőszolgáltatások, a tartalomszolgáltatások, a drónok, a fizetési alkalmazások, a játékalkalmazások, a mesterséges intelligencia és az e-kereskedelem - szemlézte a bitcoinbazis.hu.

Ha elfogadják, az új jogszabály széleskörű jogköröket biztosít az amerikai kormánynak, hogy lecsapjon minden olyan technológiára és szolgáltatásra, amelyet fenyegetésnek tekint, és ez a VPN-technológiát is magában foglalja - jegyezték meg.

Kinek fog fájni?

A tiltás büntetőjogi szankciói, amelyek egymillió dollárig terjedő pénzbírságot és/vagy 20 évig terjedő börtönbüntetést tartalmaznak,

némi riadalmat keltettek a törvényjavaslat megfigyelői körében, akik számára nem egyértelmű, hogy egyes TikTok-fanatikusok börtönbüntetésre számíthatnak-e azért, mert virtuális magánhálózatot (VPN) használnak a tiltás megkerülésére és az alkalmazás elérésére.

Mark Warner szenátor, a törvény egyik ötletgazdájának szóvivője azonban azt mondta a Newsweek-nek, hogy ez nem vonatkozik az egyéni felhasználókra.

A törvényjavaslat értelmében ahhoz, hogy büntetőjogi szankciókat lehessen alkalmazni, valakinek "szabotázst vagy felforgatást" kell elkövetnie az Egyesült Államokban a kommunikációs technológia ellen, "katasztrofális hatást" kell gyakorolnia az amerikai kritikus infrastruktúrára, vagy "egy szövetségi választásba kell beavatkoznia, vagy meg kell változtatnia annak eredményét

- mondta Warner kommunikációs igazgatója, Rachel Cohen.

A törvényjavaslat egyenesen az olyan vállalatokra irányul, mint a Kaspersky, a Huawei és a TikTok, amelyek rendszerszintű kockázatot jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, nem pedig az egyes felhasználókra

- pontosította Cohen.

