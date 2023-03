MNB: a kockázatok nem lettek kisebbek, de az infláció tetőzött

A makrogazdasági kockázatok nem lettek kisebbek az előző negyedévhez képest, komoly kihívás ebben a környezetben robosztus előrejelzéssel előállni – mondta a friss inflációs jelentés bemutatásakor Balatoni András, az MNB igazgatója.

A jegybank megítélése szerint az infláció egyértelműen tetőzött, a külső és a belső tényezők is a dezinfláció irányába mutatnak. Balatoni András kiemelte, hogy a februári inflációs adat megfelelt a korábbi várakozásaiknak, illetve az élelmiszerek inflációja is a várakozásoknak megfelelően alakult.

A jegybank igazgatója kiemeli, hogy a feldolgozott élelmiszerek esetében jelentősen emelkedett az árrés, vagyis az MNB továbbra is azt gondolja, hogy

részben a vállalati profitok felelősek a kimagasló drágulásért.



A jegybank várakozásai szerint az infláció 2024-ben tér vissza a 2-4 százalékos jegybanki toleranciasávba, ugyanakkor az idei átlegos inflációra vonatkozó előrejelzésükön nem változtattak annak ellenére sem, hogy december óta beérkezett két friss adat.

Az MNB arra számít, hogy a jelenlegi negyedévben tovább zsugorodik a GDP, majd az év második felétől élénkülhet a magyar gazdaság a kedvező fundamentumok és az erős munkaerőpiac eredményeként.

A munkaerőpiac kapcsán Balatoni András kiemeli, hogy talán meglepően erős a magyar gazdaságban. A munkaerő-kereslet továbbra is nagyon erős, sőt talán még emelkedik is. Ez társul egy historikusan továbbra is magas foglalkoztatási szinttel, vagyis a munkaerőpiac feszes. Ennek eredményeként a béremelkedés továbbra is erős maradhat, talán erősebb, mint amire decemberben számítottak. Várakozásaik szerint az idén 14 százalék körül lehet a béremelkedés a versenyszférában, majd ez 2024-ben 10 százalék környékére lassulhat. A jegybank szerint a vállalati profitok emelkedése lehetővé teszi, hogy ezt a béremelkedési ütemet a cégek kigazdálkodják.

Az energiaárak visszaesése sokat segített a költségvetésen, de továbbra is fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a hiánycélok teljesüljenek - mondta Balatoni András.

Előrejelzésünkben nem számoltunk az élelmiszer-árstopok kivezetésével, azzal számoltunk, hogy ezek tartósan velünk maradnak. Ha megtörténik a kivezetés, akkor az a teljes inflációs egy százalékponttal emelheti, de sok múlik a kereskedői viselkedésen

- emeli ki a jegybank igazgatója.

Az alábbiakban láthatók a jegybank friss előrejelzései és azok változása decemberhez képest:

Címlapkép: Getty Images