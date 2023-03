Módosulhat az orosz-magyar gázszerződés az ársapka miatt

Az orosz nagykövet felőli fontos üzenet azután érkezett, hogy hosszas viták után tavaly év végén az uniós tagállamok eldöntötték az uniós gázársapka szabályait, ami februárban hatályba is lépett. Ennek lényege, hogy a holland TTF gáztőzsdén a meghatározott paraméterek fennállása esetén 180 euró/MWh felett lépne hatályba az árspaka, és mivel az itt kialakuló árakhoz igazodik az orosz-magyar szerződés pénzügyi rendezése is, így ez kockázatot jelent az orosz szállítások folytonosságára is, így ennek a technikai-pénzügyi kérdésnek a szerződésben kezelése akár szükséges lehet. Fontos adalék még az esetleges szerződésmódosításhoz az, hogy az orosz Gazprom a tavaly ősszel egekbe szállt gázárak miatt fél éves időtávra megengedte azt (most tavasszal jár le ez a kedvezmény), hogy ha kb. 140-150 euró fölé nő a TTF gázár, akkor az efeletti részt 3 évre elosztva kell kifizetnie a magyar állami MVM CEEnergynek.

A mai orosz nagyköveti jelzés azután érkezett, hogy tavaly év végén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Alexander Novak orosz miniszterelnök-helyettes, energetiáért felelős miniszter egyeztettek az uniós gázársapka ügyében és az orosz fél már akkor tett jelzést arra, hogy engedélyezik az esetleges szerződésmódosítást.

Mindezek után tehát a mai interjúban azt jelezte az orosz nagykövet, Jevgenyij Sztanyiszlavov, hogy

Ha az orosz gáz árplafonja valóban "fejfájást" okoz a magyar félnek, és annak "kezeléséhez" szükség lesz az orosz "kék üzemanyag" Magyarországra történő szállításának feltételeinek kiigazítására, nem látom okát annak, hogy ezt a kereskedelmi kérdést miért ne lehetne a Gazprom Export és a magyar állami MVM energetikai konszern közötti munkakapcsolatok keretében tanulmányozni.

A nagykövet azt is hozzátette: "Budapest - a legtöbb uniós partnerével ellentétben - racionálisan és saját érdekeitől vezérelve jár el az Oroszországból származó gázszállítások ügyében". Utalt arra is, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy minapi interjúban arra emlékeztetett: "az orosz partnerek mindig teljesítették kötelezettségeiket", és " a Moszkvával kötött hosszú távú gázimport-szerződések Magyarország energiabiztonságának kulcsa".

Mindenesetre az orosz RIA Novosztyi hírügynökség a cikk végén emlékeztet Vlagyimir Putyin azon kijelentésére, amit az orosz elnök azon nyugati erőfeszítések kapcsán mondott, hogy korlátozni akarják az orosz energiahordozók árát az ársapkával is, miszerint Oroszország nem szállít semmit külföldre, ha az ellentétes lenne saját érdekeivel. Éppen ez, pontosabban az uniós ársapka szállításokra gyakorolt kockázatai lehetnek azok a mozgatórugók, amelyek miatt az orosz-magyar gázszerződés módosulhat.

A 2021 nyarán kötött 15 éves szerződés egyébként évi 4,5 milliárd köbméter gáz szállítását rögzítette két útvonalon, de az Északi Áramlat felrobbantása miatt az évi 1 milliárd köbméteres szállítás tavaly ősz óta már nem teljesül, csak a Török Áramlaton keresztül kapunk napi közel 10 millió köbmétert, ami éves szinten kiadja a 3,5 milliárd köbméteres szerződést. A Török Áramlat júniusi karbantartása pedig további kockázatokat jelent a szállításra, igaz Szijjártó Péter és Alexander Novak minapi egyeztetése alapján el fogják végezni rendben az oroszok a karbantartást és nem lesz gond a szállítással a továbbiakban sem.

