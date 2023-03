Rendkívül fontos döntés jelent meg a napelemekről!

A háztartási méretű kiserőművekre bevezetett átmeneti betáplálási korlátozás akár részleges feloldására elsőként a nyár végéig tesz javaslatot az Energiahivatal. Az ideiglenes intézkedés ütemezett kivezetése a kormányrendeletben rögzített menetrend szerint így előreláthatóan októbertől indulhat meg - jelentette be közleményében péntek este az Energiaügyi Minisztérium. A kormánydöntéssel kapcsolatos rendeletet ki is hirdették a Magyar Közlöny friss számában.

Erre a bejelentésre vártak sokan régóta

A későbbiekben háromhavonta ismétlődő felülvizsgálat célja, hogy egyre több, tavaly november óta telepített kiserőmű számára nyíljon meg a lehetőség a hálózati betáplálásra - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A tárca péntek esti közleménye emlékeztet arra, hogy "az állami támogatásoknak köszönhetően nemzetközi összevetésben is kimagasló ütemben bővült a napenergia hazai hasznosítása. A beépített kapacitások csak tavaly újabb 1100 megawattal növekedtek, mára meghaladták a 4200 megawattot Magyarországon. A rendkívüli tempójú felfutást nem tudta azonos gyorsasággal lekövetni a villamosenergia-hálózat korszerűsítése, rugalmasságának fokozása. Ősszel ezért kellett átmeneti korlátozást életbe léptetni a helyben fel nem használt áram közcélú hálózatba betáplálására".

Az ideiglenes felfüggesztés további sorsáról az ellátási és hálózati helyzet alapos elemzése nyomán születhet döntés, ennek menetrendjét egy új kormányrendelet határozza meg. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az elosztók adatszolgáltatása alapján, az átviteli rendszerirányító MAVIR álláspontjának figyelembe vételével készít elő javaslatot első alkalommal 2023 augusztus végéig. A kormány ennek ismeretében dönthet majd arról, hogy hol tartja fenn és hol oldja fel a zárolást - jelezte a minisztérium.

A cégek és szervezetek háromhavonta megismétlik feladataikat mindaddig, míg az ideiglenesen elrendelt betáplálási moratóriumot teljesen fel nem oldják. Ezt követően a hálózati engedélyesek egyedileg dönthetnek egy adott áramkör átmeneti zárolásáról, ha azt feszültségpanaszok indokolják, egyidejűleg tervet kell készíteniük a feloldáshoz szükséges intézkedésekről. A közcélú hálózatba táplálás megnyíló lehetőségéről automatikusan értesítik majd a 2022. november 1. után üzembe helyezett termelő egységek üzemeltetőit - áll a közleményben.

A tárca arra is kitér, hogy "a hazai áramigények kiszolgálásában a nukleáris energia mellett a jövőben is kiemelt szerep hárul a megújuló energiaforrásokra. A kormányzati intézkedések érdemben előmozdítják a tiszta napelemes kapacitások bővítését. Az időjárásfüggő megújulók fokozott hasznosulását szolgálják egyebek mellett az akkumulátoros ipari energiatárolók létesítését tavasztól összesen 120 milliárd forintos keretösszeggel támogató pályázatok. A 2030-ra kitűzött 6000 megawattos célszám már néhány éven belül valóra válhat, az eredeti határidőig akár kétszeresen is túlteljesülhet".

Megjött a rendelet is

A minisztérium bejelentésével párhuzamosan meg is jelent a közlöny friss száma, benne az érintett rendelet a Kormány 112/2023. (III. 31.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet végrehajtásának szabályairól címmel.

Ez többek között kimondja, hogy a 2022. november 1. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra az elosztói szabályzatban rögzített feltételekkel betáplálhatnak.

A közcélú hálózati betáplálást korlátozó műszaki megoldás szabályait az elosztói szabályzat tartalmazza, a korlátozó műszaki megoldás szabályainak meghatározása során a rugalmassági szolgáltatás igénybevételének lehetőségét is figyelembe kell venni.

Lényeges pontja a rendeletnek, hogy a tavaly október 26-i, betáplálás felfüggesztéséről szóló rendelettől eltérően "a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő betáplálásának lehetősége ideiglenes felfüggesztésének – indokolt esetben részleges – megszüntetéséről az egyes áramkörök terhelhetősége figyelembevételével a Kormány a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatára rendeletben dönt".

Az elosztó hálózati engedélyes megvizsgálja, és adatot szolgáltat a Hivatal és az átviteli rendszerirányító számára arról, hogy a háztartási méretű kiserőművek betáplálása szempontjából mely kisfeszültségű transzformátorok mely áramköreinek zárolását indokolt fenntartani - olvasható a rendelet 2. paragrafusában, amelyet fentebb a minisztérium is részletezett.

Az elosztó hálózati engedélyes az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján tervet készít azokról az intézkedésekről, amelyek a kisfeszültségű transzformátor zárolásra javasolt áramköre zárolásának feloldásához szükségesek, és a tervet megküldi a Hivatalnak és az átviteli rendszerirányítónak. A terv tartalmazza az intézkedések leírását és végrehajtásának ütemezését. Az elosztó hálózati engedélyes a terv elkészítése során az infrastrukturális fejlesztések mellett az elosztói rugalmassági szolgáltatások és a rugalmas csatlakozási szerződések igénybevételének lehetőségét is megvizsgálja. Az átviteli rendszerirányító az elosztó hálózati engedélyesek által szolgáltatott adatok és a villamosenergia-rendszer egésze szempontjainak vizsgálata alapján megküldi a zárolás feloldására vonatkozó álláspontját a Hivatal részére - részletezi a várható folyamatot a friss jogszabály.

A Hivatal a hálózati engedélyesek által a megadott adatok alapján jelentést készít, melyet a honlapján közzétesz. A jelentés tartalmazza

a) a zárolt és zárolás alól feloldani javasolt áramköröket és

b) a zárolt áramkörök feloldásához szükséges intézkedések összefoglaló leírását, valamint az intézkedések ütemezését.

Ezt követően a Hivatal a fent részletezett jelentés alapján javaslatot tesz az energiapolitikáért felelős miniszternek a zárolt áramkörök feloldására. A Hivatal indokolt javaslata tartalmazza azokat az áramköröket, amelyek esetén

a) indokolt a zárolás fenntartása, és

b) a zárolás feloldható.

Az energiapolitikáért felelős miniszter a javaslat benyújtását követő harminc napon belül tájékoztatja a Hivatalt a Kormány döntéséről.

Az elosztó hálózati engedélyes, az átviteli rendszerirányító és a Hivatal a fentiekben részletezett feladatát háromhavonta teljesíti addig, ameddig a Kormány nem dönt a betáplálás felfüggesztésének végéről.

A menetrend

A rendelet tartalmazza a betáplálási felfüggesztés megszüntetésének legfontosabb dátumait is.

Az elosztó hálózati engedélyesek az elosztói szabályzat módosítására irányuló javaslatukat 2023. június 30. napjáig benyújtják a Hivatal számára jóváhagyásra. A kisfeszültségű transzformátor zárolásra javasolt áramköre zárolásának feloldásával kapcsolatos vizsgálatot és adatszolgáltatást az elosztó hálózati engedélyes első alkalommal 2023. július 31. napjáig teljesíti. Az átviteli rendszerirányító a zárolás feloldására vonatkozó álláspontját először 2023. augusztus 15. napjáig küldi meg a Hivatal részére. A Hivatal az energiapolitikáért felelős miniszternek szóló, a zárolt áramkörök feloldására tett javaslatát először 2023. augusztus 31. napjáig teszi meg.

