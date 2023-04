Csokoládét hívott vissza a Nébih, rákkeltő anyag kerülhetett bele

Határérték feletti aflatoxin tartalom miatt visszahívják a Cachet márkanevű, 72 százalékos kakaóval készült mandulás étcsokoládét - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn az MTI-vel.

A hivatal kéri a vásárlókat, hogy

a 100 grammos kiszerelésű, L22343 tételszámú, 2024 március 9-ei minőségmegőrzési idővel rendelkező termékeket ne fogyasszák el.

A Belgiumból származó édességek gyártója a Kim's Chocolates (Belgium), forgalmazója pedig a Brand Mix Kft. (Budapest). A termékről Belgiumból érkezett bejelentés az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén (RASFF) keresztül.

A Nébih a honlapján ismerteti, hogy az aflatoxinok már nagyon kis mennyiségben is mérgező, májkárosító, rákkeltő, a sejtek örökítő anyagát és a szervezet védekezőrendszerét károsan befolyásoló vegyületek. Nagy mennyiségben gyors lefolyású, akut mérgezést is okozhatnak, amelyeknél a kialakuló súlyos májelégtelenség akár halálhoz is vezethet. Különösen érzékenyek az aflatoxinokra a gyermekek, valamint azok, akik a hepatitisz B vírus által okozott májgyulladásban szenvednek. A lakosság védelmére számos élelmiszer és takarmány maximálisan megengedhető aflatoxin tartalmát uniós jogszabály írja elő.

Címlapkép: HUIZENG via Getty Images