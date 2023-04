Még bent lehet az alagútban Magyarország, de lassan kiérhet a fényre

Az év első negyedévben még folytatódhatott a magyar GDP visszaesése, viszont a harmadik negyedévtől erőteljes visszapattanás jöhet – vélik friss elemzésükben az ING Bank szakemberei. Szerintük elérhető az egyszámjegyű infláció az év végére, a forint pedig az utóbbi hetek kisebb megingása után újra rátalálhat az erősödés útjára.

Még tart a recesszió, de látszik a fény az alagút végén

A magyar gazdaság ugyan jelenleg technikai recesszióban van, de azt gondoljuk, hogy ez rövidéletű lesz, a harmadik negyedévtől érezhető visszapattanás indulhat el – olvasható az ING Bank friss elemzésében. A GDP visszaesésének oka az utóbbi hónapokban részben a lakossági fogyasztás lassulása volt, viszont a bank szakemberei szerint az év második felében a reálbérek is újra emelkedésnek indulhatnak, így a javuló jövedelmi viszonyok a fogyasztást is pörgethetik.

Már a harmadik negyedévén lehet túl a magyar recesszió, hiszen a tavalyi harmadik és negyedik negyedév után az idei év első három hónapjában is folytatódhatott a GDP visszaesése. Az ING szerint ez jórészt az extrém magas inflációnak tudható ne, ami jelentősen lassította a fogyasztást, miközben az ipar, az építőipar és a szolgáltatások növekedése lassult. Az elemzők hangsúlyozzák, hogy a tavalyi negyedik negyedévben még viszonylag ellenálló volt a magyar gazdaság, azonban a reálbérek 2008-2009 óta nem látott mértékben csökkennek, ez pedig az első félévben még negatív hatással lehet a gazdaságra a fogyasztáson keresztül.

Az egész éves előrejelzés szerint a GDP-növekedés 0,7 százalékos lehet a második féléves erőteljes visszapattanás következtében – emeli ki az elemzés.

Az ING szakértői szerint a magyar ipar továbbra is alulteljesítő lehet, a háztartási fogyasztás pedig a romló jövedelmi kilátások miatt továbbra is zsugorodhat. Elsősorban ez a két tényező gyengítheti a gazdasági teljesítményét.

Tényleg tetőzhetett az infláció

A bank elemzői szerint a januári 25,7%-os infláció lehetett a csúcs, onnan februárban már kis mérséklődés jött 25,4%-ra, ami várhatóan a következő hónapokban is folytatódik. Várakozásaik szerint az élelmiszerek, a tartós fogyasztási cikkek és az energia ára csökkenhet a következő időszakban, amiben a világpiaci energiaárak zuhanása mellett szerepe lehet az erősebb forintárfolyamnak és az élesedő kiskereskedelmi versenynek is.

Éves átlagban az ING szerint 19 százalékos lehet az áremelkedés idén, decemberre teljesülhet a kormány által többször szorgalmazott egyszámjegyű érték.

Az infláció tetőzése ellenére az MNB továbbra is óvatos és türelmes lehet a belső és külső tényezők miatt a kamat csökkentését illetően, erre utalt a legutóbbi ülést követő kommunikáció is. Ez pedig ráerősített arra a véleményünkre, hogy legalább júniusig nem várható változás – írják az ING Bank elemzői. Ők arra számítanak, hogy a jegybank 50 vagy 100 bázispontos ütemmel kezdhet lazítani, az év végére pedig az alapkamat 11,5%-ig csökkenhet, egyben az lehet az irányadó ráta is.

A bank nyersanyagpiaci szakemberei szerint a földgáz holland TTF tőzsdei jegyzése idén 52-62 euró között lehet éves átlagban. A magyar import pedig ezt követi kéthónapos csúszással, a tavalyi második félévhez képest felére-harmadára eső árak tehát fokozatosan javíthatják a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg egyenlegét.

A költségvetés az év első két hónapjában majdnem 1400 milliárd forintos hiányt halmozott fel, azonban a következő időszakban az elemzők szerint javulhat az egyenleg. Az év eleji jelentős hiány ugyanis a nyugdíjcélú kiadásoknak és a rezsicsökkentés fenntartásának volt köszönhető, előbbi azonban márciustól jelentősen csökken, hiszen a 13. havi nyugdíj egyszeri kifizetés volt, miközben az energiaárak zuhanása könnyebben fenntarthatóvá teszi a rezsicsökkentést.

Az ING szerint a gyenge évkezdés ellenére teljesülhet a kormány által kitűzött 3,9 százalékos hiánycél, ami kulcsfontosságú lenne ahhoz is, hogy elkerüljük a negatív hitelminősítői lépéseket.

Mi lesz a forinttal és a magyar állampapírokkal?

A forint továbbra is a legmagasabb bétájú deviza a nemzetközi piaci hangulatváltozással szemben, ami azt jelenti, hogy a globális befektetői hangulat javulása ismét az erősödés felé terelte az utóbbi napokban. A jelenlegi környezetben az ING „kedvence” a régióban továbbra is a forint a cseh korona mellett.

A következő hetekben az MNB kivárása és a javuló nemzetközi környezet, illetve várható dollárgyengülés ideális környezetet teremthet a forint további erősödéséhez

- vélik az elemzők.

Az ING szerint az év végére 375-ig kapaszkodhat a forint, majd jövőre is folytatódhat az erősödés, 2024-ben a 370 alatti tartomány is reális lehet az euróval szemben.

350 vagy 450? Mi lesz veled, forint? A forint kilátásai lesznek terítéken a jövő heti Portfolio Signature Klubon, elemzőkkel beszélgetünk arról, milyen irányba mozoghat a magyar deviza és mik a fő kockázatok. Tartson velünk, ha első kézből szeretne információt kapni!

Az állampapírpiacon a szakértők szerint az első negyedéves finanszírozás időarányosan megfelel az éves terveknek. A fő kockázat ezen a téren az uniós források sorsa, illetve a régiós országokhoz képest a magyar kötvénypiac alacsonyabb likviditása. A jelenlegi hozamfelárakat elnézve azonban olcsónak tűnnek a magyar állampapírok, komoly hozamcsökkenés is jöhet, ha nem valósulnak meg a kockázatok.

