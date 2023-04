Nagyon rossz hírt közöltek a meteorológusok

Az időjárásunkat alakító légörvény kelet felé távolodik, helyét átmenetileg egy anticiklon veszi át. A fagyveszély egyre nagyobb területere terjed ki.

Szerdára virradó éjszaka szakadozik, csökken a felhőzet, de az Alföld legnagyobb részén erősen felhős marad az ég. A délkeleti határvidéken is fokozatosan megszűnik a csapadék. Másutt jellemzően fátyolfelhős lehet az éjszaka. Az északi szél mérséklődik ugyan, de a keleti megyékben még hajnalban is lehetnek erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között várható, de a szélcsendes, derült északi völgyekben ennél hidegebb is lehet.

Szerdán a Dunántúlon, Budapest körül és az Északi-középhegység nagyobb részén közepesen felhős idő valószínű többórás napsütéssel. Az Alföldön és Borsodban azonban erősebben felhős idő valószínű. Csapadékra nem kell számítani. Az északi, északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és a keleti harmadban napközben ismét nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.

Csütörtökön északkelet, kelet felől vastagszik a felhőzet, de a Dunántúlon végig naposabb idő várható. Az északkelet felől érkező csapadékból főleg hazánk kelet kétharmadában fordulhat elő elszórtan eső, havas eső, hószállingózás. Az északi, északnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérik, a Dunántúlon és a Bodrogköz területén viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalban általában -6, -1 fok lesz a jellemző, de a szélvédett, kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. Délután 4, 12 fok várható, az északkeleti harmadban mérhetjük az alacsonyabb, nyugaton a magasabb értékeket.

Pénteken az ország keleti felében vastagabb, zártabb, a Dunántúlon vékonyabb, szakadozottabb felhőzet valószínű többórás napsütéssel. Főleg keleten eső, havas eső előfordulhat. Helyenként megerősödik az északnyugati szél. A hajnali -3, +3 fokról délutánra 4 és 14 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Címlapkép: Getty Images