Zúgolódnak cégek a drágán beragadt energiaszerződések miatt – Fontos jelzés jött a kormánytól

Miután egyre több cég panaszkodik a tavaly ősszel drágán fixált energiabeszerzése miatt és már a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára is hangot adott ennek, azt mondta egy hétfői interjúban a gazdaságfejlesztési miniszter, hogy megvizsgálják a helyzetet és ha kell, akkor akár be is avatkozhat a kormány vis maior helyzetre hivatkozva. Mindez kifejezetten fontos jelzés a Portfolio április 18-i Vállalati Energiabeszerzés című konferenciája előtt, amelyen azt járjuk körbe, hogy az energiaár környezet alapján milyen beszerzési stratégiában érdemes gondolkodni, illetve milyen szerződéses keretek kínálkoznak mostanában az energiahatékonysági megoldások mellett. Még nem késő jelentkezni az eseményre, amelyen többek között az MVM képviselői is részt vesznek, további részletek itt , jelentkezni itt lehet.