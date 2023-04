Jól jöhetnek ki a cégek a válságból – Rengeteg a lehetőség, csak élni kell vele

Nem kezdte túl jól az idei évet a magyar gazdaság: a hazai kiskereskedelmi forgalom folytatta a lejtmenetet. Januárban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 4,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 1,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,7%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. Januárban az építőipari termelés volumene (szezonálisan igazítva) is 5%-kal elmaradt a decemberitől . Mindeközben a foglalkoztatás is csökkent a megelőző hónapokhoz képest, ami azt jelzi, hogy a munkaerőpiacot is elérte a gazdasági recesszió. Érzékelhető tehát a folyamatok romlása, amely nehéz helyzetbe hozza a hazai vállalkozásokat is.