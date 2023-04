Hogyan változnak a víz- és csatornadíjak a kormány bejelentése után?

A kormány hálózatfejlesztésre készül a víziközmű-hálózat esetében, valamint országszerte összehangolja a díjszabást. Az indoklás szerint a sok esetben három-négyszeres árazáson belüli különbséget akarják megszüntetni, mindez pedig a vízdíjak és a csatornaköltségek emelkedésével járhat. A gazdaságban egyre dominánsabbá váló akkumulátorgyártás miatt is fontos lehet akár a rezsicsökkentés részleges kivezetése. Logikus lenne az egész ágazat központosítása.

Tavaly nyáron országszerte több helyen is gondok akadtak a vízellátással, mivel a víziközműhálózatok fejlesztése elmaradt, a hiányosságokat pedig felszínre hozta az aszályos időjárás. A probléma forrását még a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) is a rezsicsökkentés miatt előállt forráshiánnyal magyarázta legutóbbi, tavaly nyáron megjelent éves jelentésében.

Ebben részletezik, hogy a 2011-es szinten befagyasztott, majd 2013-ban 10 százalékkal rezsicsökkentett

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZDÍJAK REÁLÉRTÉKE 2020-BAN MÁR CSAK 54,1 SZÁZALÉK VOLT, MÍG A NEM LAKOSSÁGI SZEGMENS ÁLTAL FIZETETT DÍJTÉTELEK REÁLÉRTÉKE 60,1 SZÁZALÉK VOLT, EMIATT AZ ENERGIAHIVATAL SZERINT A VÍZIKÖZMŰ-ÁGAZAT LASSAN ÉVTIZEDE VESZTESÉGES.



Az Energiahivatal azt jelezte, hogy az ágazati bevételek 2020-ban 262,9 milliárd forintot tettek ki, a ráfordítások pedig 353,6 milliárd forintot tettek ki. Az ivóvíz-ágazatnál 125,6 milliárd forint volt a bevétel, míg a jórészt hozzákapcsolt szennyvíz-ágazat 137,3 milliárd forintos bevétel mellett dolgozott, de előbbinél a ráfordítás 191,2 milliárd forint volt, a csatornánál pedig 162,4 milliárd. A különbséget pedig jellemzően az állam fizette, azonban most az uniós források hiánya, valamint a megemelkedett energiaköltségek miatt itt megtakarítást akarhat elérni a kabinet.

A kormány részben erre reagálhat most azzal, hogy a szerdai kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy felhatalmazást adtak arra Lantos Csaba energetikai miniszternek, hogy mérje fel a hálózat felújítására szükséges intézkedéseket, valamint azok költségét, továbbá intézkedjen arról, hogy a víziközmű-díjakat országosan összehangolják.

A hvg.hu iparági forrásokra hivatkozva már a múlt hónapban arról írt, hogy a változás 2024 januárjától jöhet, de most Gulyás Gergely bejelentése alapján ezt korábbra hozhatta az Orbán Viktor vezette kabinet.

A rezsicsökkentés és ami utána jön

A vízdíjakat technikailag a kormány 2012-ben befagyasztotta, majd 2013-ban az ágazatot is elérte a rezsicsökkentés, ami 10 százalékkal mérsékelte a lakosság befizetését. Viszont szemben az áram- és gázárakkal, szolgáltatónként és ellátási területenként változott a vízdíj (és a hozzákapcsolódó csatornadíj) is.

A vízdíj változásának oka főként földrajzi okokra vezethető vissza: egyrészről az ivóvízkitermelés sokkal egyszerűbb a jobb vízbázisú területeken, mint ahol eleve mélyebb talajrétegekben és kevesebb víz van. Ugyanígy a domborzat meghatározza a szivattyútechnológiát is, amelyet alkalmazni kell: sok magasabban területre fekvő helyre például költségesebb az ivóvizet felpumpálni, ez pedig a hálózatüzemeltetés és karbantartás ráfordítását is növeli.

Ráadásul ilyen adottságbéli eltérések szolgáltatókon belül, ellátási helyenként fennállnak. A Fővárosi Vízművek Zrt. például Budapesten 218,9 forintért biztosította az ellátást, de Biatorbágyon már 423,4 forintot kért ezért köbméterenként. Győrnél a Pannonvíz Zrt. 173,4 forintot, míg a DRV Zrt. Balatonkenesén 453,7 forintos mértéket húzott meg a háztartásoknak az Országgyűlésnek beadott jelentés szerint.

Ha a szélsőségeket nézzük, akkor látszik, hogy valóban vannak három-négyszeres különbségek is, mint ahogy azzal Gulyás Gergely indokolta csütörtökön a lépést. A probléma nem is új, és a már említett MEKH még 2015-ben adott be egy árszabályozási javaslatot a területért felelős minisztériumnak. Ehhez teljes körű adatbekérést végzett (3160 települési önkormányzat), majd kialakította árazási modellét. Ebben már közelíteni akarták a díjtételeket egymáshoz az országon belül, így számítási mód már rendelkezésre is áll a kormánynál.

Az akkumulátorgyárak is tetézik a gondokat

Azt egyelőre nem tudni, hogy a kormány most milyen elvet érvényesít, de vélhetően az ellátási területek mérete, vízfelhasznalása miatt az tűnik logikusnak - korábban a MEKH is ezt javasolta -, hogy eszerint súlyozzák majd, és próbálják az átlaghoz igazítani a díjtételeket.

Itt pedig fontos megjegyezni, hogy a kormány arra nem tért ki, hogy a vízdíj mellett mely más elemeknél kezdik el összehangolni az országos összehangolást.

A víziközmű-szolgáltatásoknál ugyanis a csatornadíj és a vízterhelési díj és eltér földrajzilag akár szolgáltatókon belül is. A Fővárosi Vízműveknél például Biatorbágyon 526,4 forint a csatornadíj, 4,3 forint a vízterhelési díj köbméterenként a lakossági fogyasztóknál. De Budakeszin például 302,5 forint az előbbi, míg 8 forint az utóbbi háztartásonként és köbméterenként fizetendő díj.

Logikusnak viszont az tűnik, hogy mivel az ország vízfogyasztása folyamatosan nő, valamint egyre dominánsabbá válnak olyan vízigényes ágazatok, mint az akkumulátorgyártás, nem egy egyszerű átlagot vonnak a szolgáltatási díjaknál az egész országra nézve, hanem inkább az átlagfeletti díjtételt határoznak meg, hogy a szükséges hálózatfejlesztések végrehajtása, valamint a karbantartás elvégzése finanszírozható legyen.

Az ország vízigénye pedig akkumulátorgyárak nélkül is folyamatosan nőtt: 2016-ban még csak 447,6 millió köbméternyi vizet értékesítettek a vezetékes hálózatból, míg 2020-ban már 464,7 millió köbmétert.

Ez pedig kiegészül azzal a problémával is, hogy a tavalyi, évszázados aszály várhatóan a következő évtizedben többször is megismétlődhet. Ez pedig a mezőgazdaság öntözési-vízigényét is növelni fogja, melynek egy részét a hálózatos vízből fedezik már most is.

Akár teljes központosítás jöhet

A háztartások nagy része várhatóan díjemelkedéssel számolhat, a fenti példák alapján Győrben és a fővárosban is, míg a szélsőségesen sokat fizető Biatorbágyon talán csökkenhetnek a háztartások által fizetendő tételek.

Az pedig az áram- és gázárak esetében látható volt, hogy a rezsicsökkentés részleges kivezetésekor nem egységes emelést hajtott végre a kormány, hanem az átlagfogyasztásig megtartotta a támogatott árakat, míg afelett bevezette a lakossági piaci árat. A hvg már idézett cikkében hasonló megoldást ismertetett a forrásai alapján, vagyis

a rezsicsökkentett díjtétel csak egy meghatározott mennyiségig jár majd, az a felett fogyasztók, valamint a gazdálkodó szervezetek piaci áron jutnak majd hozzá a vízhez és a csatornaszolgáltatáshoz.

Az is valószínű, hogy az állam központosítja az egész víziközmű-ágazatot, mivel a már ismertetett vízkitermelési és ellátástechnológiai különbségek miatt okkal volt eddig különbség országosan az árak között. A költségvonzat is eltérő így az országi eltérő földrajzi adottságú térségeiben, a különbség kipótlására pedig két megoldás van: a központi költségvetésből eltérő mértékben segítik ki a jelenleg zömében önkormányzatok és/vagy társulásaik kezében lévő víziközmű-szolgáltatókat. Itt viszont a több bevételt termelő szolgáltatók bevételeit kellene átcsoportosítani.

Ezért egyszerűbb megoldás, hogy egy irányítás alá rendelik a szolgáltatókat, majd a magasabb bevételt elérő ellátók nyereségéből keresztfinanszírozzák a veszteségesen működő víziközműves cégeket.

A találgatások még egy ideig eltarthatnak, amíg a Lantos Csaba vezette tárca összeállítja a tervezetét.

