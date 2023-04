Itt az igazi vásárlási stop: óriásit esett a magyar boltok forgalma

Portfolio 2023. április 06. 08:30

Februárban a kiskereskedelmi forgalom volumene 10,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az előző hónaphoz képest 2%-os a visszaesés, tehát továbbra is érvényesül a magas infláció vásárlóerőt apasztó hatása a boltokban. A mai adat azért is különösen kedvezőtlennek mondható, mert a jelentős zuhanás már nem fogható rá az árstop alól kiszabaduló üzemanyagforgalom visszaesésére, ahhoz a többi kiskereskedelmi típusok is bőségesen hozzájárultak.