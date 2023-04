Százezrek kerülnek utcára – Egy korszak zárul le a kijózanodással?

Míg az elmúlt 10 évben az volt a jellemző, hogy az informatikai szakemberekért sorban állnak a legnagyobb cégek, akik egymásra licitálnak a fizetésekkel, jobbnál jobb munkahelyi körülményeket kínálva, addig az elmúlt pár hónapban a tömeges leépítésektől volt hangos a sajtó. A közelmúltban csak a legnagyobb vállalatok közel 100 ezer embert bocsátottak el a nemzetközi trendeket meghatározó USA-ban, és a Silicon Valley Bank bedőlése további hullámokat indíthat a tech munkaerőpiacon. Vajon átmeneti visszaesés, vagy egy tartós trendforduló kezdete zajlik a szemünk előtt?

Digital Transformation 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation c. konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!

Kezdjük egy kis történelmi visszatekintéssel. Ha az elmúlt 10-15 évet nézzük, nem igazán látunk olyan szektort, ami olyan növekedést mutatott mutatott, mint az informatika. A digitalizáció mindenünket behálózza, az internet pedig szinte annyira alapvető szükséglet, mint az ivóvíz. Ezt a brutális tempóban zajló fejlődést a piaci szereplők nehezen tudták lekövetni, hiszen alapvetően a munkaerőpiacon kevesebb ember rendelkezett a szükséges tudással, mint amennyire szükség lett volna.

Megváltoztak a szabályok, olyat láttunk, mint amilyet (legalábbis ekkora méretben) még soha: a szakemberekért ádáz harc indult a piacon, a nagy cégek a világ minden pontján elkezdtek vadászni a megfelelő képességekkel rendelkezőkre, nemzetközi szinten versenyképes fizetést és relokációs támogatást, valamint szinte mesébe illő munkahelyi körülményeket kínálva. Ennek a több éves, kicsit önhergelő trendnek adott extra lendületet a koronavírus, aminek egyértelműen az IT cégek voltak üzletileg a nyertesei.

Majd megérkeztünk 2023-ba, amikor még az Silicon Valley Bank (SVB) csődje előtt a Facebook, Microsoft, Google, Disney, Amazon és Netflix is óriási leépítésekbe kezdett, és közel 100 ezer olyan munkavállalótól vált meg, akiket a korábbi években, évtizedben kínkeservesen, méregdrágán szerzett meg. Jogosan merül fel a kérdés: mi történik most?

Vége az IT aranykorának, vagy csak azt látjuk, hogy épp egy akkora pofont kap a szektor, mint a Blöffben Mickey, hogy aztán a padlóról hirtelen visszapattanva kiütéssel nyerje meg a meccset?

Ahhoz, hogy a helyzetet reálisan tudjuk értékelni, először meg kell értenünk, hogy mi történik a világban most. A válasz nagyon egyszerű (legalábbis az IT sztektort illetően): egyrészt a válság árnyéka a teljes gazdaságra rávetül, másrészt bár valóban minden digitalizálódik, de akik ezen a piacon dolgoznak, hajlamosak ezt egy kicsit túlgondolni. A koronavírust már nagyjából magunk mögött tudjuk, visszatért az élet abba a kerékvágásba, amiről sokan azt mondták, hogy már soha nem tér vissza.

Míg 2020-ban az derült ki, hogy kis túlzással azok is tudnak online vásárolni, akik korábban még egy emailt sem írtak, addig 2022-ben az lett világos, hogy azok is szeretnek fizikailag bemenni egy boltba, akik amúgy feketeöves e-shopperek. És, hogy bármennyire jó ötletnek (?) is tűnhetett a Metaverzum, ha tehetjük, inkább egy teraszon iszunk meg egy igazi sört a barátiankkal, semmint a virtuális térben, vagy, hogy az esti közös sorozatnézésen kívül is van élet, ha tehetjük, nem töltjük minden szabad percünket a tévé előtt.

Röviden megfogalmazva: mostanra józanodtunk ki a koronasokkból.

Erre jön még rá az általános globális gazdasági pesszimizmus. Ezek együttes hatása pedig azt eredményezi, hogy nincs szükség annyi fejlesztésre, és ezzel összefüggésben annyi szakemberre, mint amit a piac legnagyobbjai 2020-2022 között vizionáltak.

Ettől függetlenül a digitalizáció tovább pörög, csak nem olyan meredeken, mint korábban. A LENSA adataiból azt látjuk, hogy nagyjából 2022 szeptemberében lehetett a trendforduló: eddig brutális munkaerőéhség jellemezte az amerikai IT munkaerőpiacot, ezt követően viszont elkezdett drasztikusan csökkenni a meghirdetett pozíciók száma - ez ma 30 százalékkal kevesebb, mint szűk fél éve. Arányaiban mégis csak csepp a tengerben: az USA-ban az IT piacon jelen pillanatban is nagyságrendileg 6 millióan dolgoznak. És bár nagy valószínűséggel köztük is bőven akad olyan pozíció, amire épp most nincs szükség, de pont a korábbi hatalmas energiabefektetés miatt sokan kivárásra játszanak, és a lehető legtöbb értékes szakember megtartására.

A leépítési hullámok azonban a legritkább esetben egylépcsősek, azaz még várható jópár negatív hír a tengerentúlról.

Ennek extra löketet adott az SVB csődje: a befektetői oldal techszektorba vetett bizalma le fog csökkenni, ami miatt lassulni fog az innováció sebessége, kevesebb cég fog mostanában elindulni, azaz kisebb lesz a munkaerő iránti kereslet.

Összességében úgy gondolom, hogy a feltétel nélküli tech-optimizmus végnapjait láthatjuk – a 2001-es dotkomlufival sok hasonlóságot mutat a mostani válság, legalábbis az IT szektor kijózanodása szempontjából. Ami most zajlik, az egy bizonyos fajta önkorrekció, a piac valós igények alapján történő átrendeződése. Ebben a most induló új korszakban változatlanul az IT lesz az úr - hiszen a digitalizáció iránya már nagy valószínűséggel soha nem fog megfordulni, és egyre több embert fog foglalkoztatni még akkor is, ha az elkövetkezendő hónapok nem fognak ennyire derűs képet festeni.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Digital Transformation 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation c. konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!

Címlapkép: Getty Images