Jelentős változások lehetnek Paks II. körül egy belsős vállalati magazin szerint

A Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója azután nyilatkozott az Atomszféra című magazinnak, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója elismerte: átgondolják a Paks II. projekt szerződéses kereteit, tekintettel az egyre szigorúbb nyugati szankciókra, illetve az ország várható áramigényére is, amely nem teszi lehetővé, hogy egy teljesen új atomerőművi projektbe fogjon az ország, mert azzal több évet bukna a tervezés és engedélyezés során.

Erre, az idősürgetés által jelentett feszítő keretre Jákli Gergely is utalt az interjúban, miszerint a mostani 6000 MW körüli napi áramigény 2030-ra napi 10000 MW körülre emelkedhet, így ha Paks I. és Paks II. párhuzamosan termelne addigra, akkor a várható áramigényből akkor is a napi igény 40-45%-át teljesítené a két erőmű. Ezért megállapította:

Szükség van az új blokkokra a lehető leggyorsabban.

Azt is rögzítette, hogy a tavaly szeptemberi vezetőváltás Paks II. Zrt. élén nem hozott irányváltást, mert nem is volt rá szükség, de azzal, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumon belül megszűnt a projektet felügyelő államtitkárság, „a struktúraváltás révén a döntéshozatali lánc lerövidült. A Paks II. Zrt. mint projektcég felelőssége ezzel egyenesen arányosan nőtt”. A döntéshozatali lánc rövidülésének előnyei kapcsán utalt rá: „Van gyorsítási lehetőség abban, ha az adminisztrációt egyszerűsítjük, ha azonosítjuk azokat a pontokat, amelyek túlzott fékeket jelentenek, ha tanulunk a nemzetközi példákból.”

Ezután tért rá a 2014-ben kötött magyar-orosz kormányközi szerződésre, illetve az annak alapján a Roszatommal kötött fővállalkozói szerződésre, amely kulcsrakész Paks II. projektet ígért 12,5 milliárd eurós építési költséggel, ebből 10 milliárd eurós orosz hitelkerettel. Ezen feszes szerződéses keretre, illetve az azóta szigorodó szankciós környezetre utalva jelentette ki az interjúban azt, hogy

A szigorúan bebetonozott cölöpök látszólag stabilitást biztosítanak, de meg is kötik a kezünket és előbb-utóbb megnehezítik a projekt előrehaladását. Úgy gondolom, hogy a szerződéses környezet is tele van ilyen pillérekkel, amelyek inkább akadályozó, lassító tényezők.

Az elnök-vezérigazgató meggyőződése az, hogy meg lehet teremteni azt a fajta jogi hátteret, ami egyszerre biztosít stabilitást és kellő rugalmasságot a Paks II. projekt körül. Azt vetette fel, hogy a túl szigorúan definiált keretek helyett az lehet a megfelelő út, ha „tágabb mozgásteret hagyunk, amiben a megrendelő és fővállalkozó mozgását a szakmaiságra bízzuk”. Hangsúlyozta: „a szervezet pedig a jelenlegi irányítási modellben, a jelenlegi tulajdonosi joggyakorlási rendszerben kapott kellő felhatalmazást arra, hogy ezeket a kérdéseket ma feltegye, és módosítási javaslatait a döntéshozók elé tárja. A projekt sorsa a mi kezünkben van.”

Ezután vázolta Jákli a jelentősnek tűnő változásokat, ugyanis így fogalmazott:

Ha minden területen egy kis változást el tudunk érni, akkor ezek nem egyszerűen összeadódnak, hanem összeszorzódnak és exponenciálisan tudjuk egyszerűsíteni, gyorsítani a folyamatainkat. Egy tényezőt viszont nem lehet ennek során figyelmen kívül hagyni, ez pedig a nukleáris biztonság kérdésköre.

A fentiek jelentős változást vázolnak a Paks II. projekt körül, amelyek a Portfolio háttárinformációival összhangban valószínűleg „csak” az orosz fővállalkozói státuszt érintik, nem pedig az orosz Roszatom teljes lecserélését a projektben.

A Jákli által elmondottak ugyanis azt is rögzítik, hogy a Paks II. Zrt. továbbra is számít a Roszatomra a primer kör kiépítésénél, így tehát arra a nemzetközi szinten már jól bevált munkamegosztásra építene továbbra is a konstrukció, hogy az orosz primer körhöz nyugat-európai cégek csatlakoznak különböző területeken. Ezzel a megoldással azt az Orbán Balázs által is vázolt célt igyekezne elérni a projekt, hogy ne kelljen újratervezni az atomerőművet és ne kelljen sok évet bukni az engedélyeztetéssel.

Mindezt Jákli az interjúban az alábbiak rögzítésével üzente meg: "Jól bevált konstrukció, hogy a világ vezető technológiájával rendelkező Roszatom primer köri technológiájához hozzáilleszt különböző komponenseket nyugat-európai és amerikai beszállítóktól. Az orosz primer kör és az európai irányítástechnika már kipróbált technológia." Ezután úgy folytatta:

Mi elkötelezettek vagyunk emellett, a projektet továbbra is a Roszatommal tervezzük megvalósítani, a beszállítóink – mind a Framatome, mind a Siemens – szintén elkötelezettek a projekt megvalósításában.

Ezután a tervezett átalakítások végrehajthatóságáról is pozitívan nyilatkozott: "Különböző szinteken zajlanak egyeztetések annak érdekében, hogy a megoldás megszülessen. Én optimista vagyok, hogy ezt meg tudjuk oldani, ki tudjuk alakítani azt a mechanizmust, ami a szankciós környezetnek is megfelel.”

Az interjú végén még egy, jelentősnek tűnő, változtatást sugallt Jákli a Paks I. és a Paks II. projektcégek kapcsán üzemeltetésbiztonsági kérdéseket feszegetve. Úgy vezette fel mindezt, hogy „Paks I.-ben van negyven év üzemeltetési gyakorlat, nálunk rengeteg tapasztalat koncentrálódik a tervezés, engedélyezés terén, s várhatóan az építkezésszervezésben is hasonló kompetenciákra teszünk szert. Ezeket a tapasztalatokat meg kell osztanunk egymással. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb az üzemeltetés tekintetében célszerű lenne megvizsgálni, hogy az uniós döntésnek milyen felülvizsgálati lehetősége van." Ezután azzal zárta ezt a témát, hogy

Az eredeti döntés gazdasági alapokon külön társaságba delegálta az új blokkok építését, azonban véleményem szerint a nemzetközi ajánlásokat figyelembe véve, érdemes üzemeltetésbiztonsági kérdésként is vizsgálni.

Címlapkép forrása: Portfolio