Nagy Márton: összhangban van a kormány várakozásaival a friss inflációs adat

Jó úton haladunk, hiszen ahogy azt a kormányzat várta és előzetesen jelezte, az év elején, azaz januárban már tetőzött az infláció, ezt követően pedig elindult egy mérséklődés – reagált a Világgazdaságnak Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a KSH legújabb márciusi adataira. A statisztikai hivatal által közölt 25,2 százalékos adat ugyan alacsonyabb a februárinál, de a csökkenés mértéke elmaradt az elemzők által várttól.

Teljes összhangban van a kormány várakozásaival a friss, márciusi inflációs adat – mondta a VG-nek Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy az áruházláncok ma már egymásra licitálva jelentik be az árcsökkentéseket, amely szerinte egyre inkább meg fog jelenni az adatokban is. Részben ennek, részben pedig a kínálati oldal korrekciójának köszönhetően márciusban tovább mérséklődött az élelmiszerárak növekedése. Ugyanakkor talán az üzletekben látott akciók egyelőre kevésbé jelentek meg az adatban, az élelmiszerek havi 1,5%-os áremelkedése alig maradt el a februáritól, elsősorban ez okozhatott meglepetést az elemzőknek is.

Nagy Márton szerint az árfigyelő rendszerek már korábban bejelentett bevezetése tovább szorítja majd lefelé az inflációt, illetve hamarosan a kiskereskedelmi szektor képviselőivel is egyeztetnek annak érdekében, hogy az év végére egyszámjegyű legyen az áremelkedési ütem.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 12. Kellemetlen meglepetés: nem csökkent a lélektani határ alá a magyar infláció

Címlapkép: Portfolio