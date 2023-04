Magyarok tömegeit sújthatja az EU új intézkedése

Az EU friss szabályai alapján néhány év múlva a magyarországi háztartásokat is légszennyezési adóval sújtják a Cambridge Econometrics szerint – írja a Népszava . A növekvő terheket az EU támogatásokkal enyhítené, de ezek a Brüsszel és Budapest közötti politikai viták miatt nem elérhetők.

A magyar energiaszegénység jelentősen meghaladja az uniós átlagot, hívja fel a figyelmet a brit Cambridge Econometrics nevű kutatócég - szúrta ki a lap. A Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) Nonprofit Közhasznú Kft. januári tanulmánya szerint a rossz állapotú épületállomány, a nem megfelelő szigetelés és az elavult fűtés miatt a magyar háztartások energiafelhasználásukból fűtésre-hűtésre a 64 százalékos uniós átlagnál jóval többet, nagyjából 72-74 százalékot fordítanak. Emellett kevesebb a megújuló energiaforrások aránya is a fűtésben.

A Cambridge Econometrics szerint emiatt a pazarló épületek korszerűsítésével nálunk a nyugat-európainál is nagyobb megtakarítás érhető el, de az ezekben az épületekben élő alacsony jövedelmű emberek nagy része nem tudja kifizetni a lakásfelújítást.

Az EU forrásokat biztosít az energiaszegénység felszámolására, ezek a források Magyarország számára is elérhetők. Az EU a szén-dioxid-kibocsátás-kereskedelmi rendszert a jövőben kiterjesztik a lakóépületekre is, amelynek értelmében a háztartásokat az általuk kibocsátott szén-dioxid mértékéig megadóztatnák a cél eléréséig.

A kutatóintézet szerint a kelet-közép európai háztartások fűtése 2030-ig akár a 27 százalékkal is drágulhat.

Emellett 2030-ig az épületekre energetikai alapkövetelményeket vezetnének be, illetve energiatanúsítványokon alapuló elvárásrendszert is terveznek. Mindezen terhek ellensúlyozására Kőműves Zsófia, a Cambridge Econometrics szenior elemzője azt javasolja, hogy a pazarló épületek hitelképes, átlagos jövedelmű lakói esetében nagy segítséget jelenthetnek az adókönnyítések, a kedvezményes hitelek vagy az – akár önerőt is igénylő - állagmegóvási, felújítási, vagy fűtéskorszerűsítési támogatás.

Az energiaszegény háztartások esetében hatékonyabbnak véli a szociális alapú, jelképes önerőt igénylő támogatásokat. A legrosszabb állagú ingatlanokat pedig leghatékonyabban alacsony fogyasztású szociális bérlakásokkal lehetne kiváltani. Itt különösen fontos az önkormányzatok és a szociális intézmények bevonása – hívja fel a figyelmet.

