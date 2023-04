A technológiai szuverenitás felvilágosult koncepciója

A globális gazdaságok korában a nemzeti és nemzetközi vitákban újra felmerült a rég meghaladottnak hitt technológiai szuverenitás kérdése. Leggyakrabban a digitális szuverenitás igénye hangzik el, olyan áttörő technológiával kapcsolatban, mint az 5G. Újabban más technológiákhoz is kapcsolódik a szuverenitás kérdése, így Európában például az e-mobilitás érdekében történő akkumulátorgyártáshoz és /-fejlesztéshez, a mesterséges intelligenciához.

A technológiai szuverenitás kérdésének ismételt megjelenését nem az áttörő technológiai változások hozták felszínre, hanem az elmúlt viharos két évtizedben a globális gazdaságban, a világrendben bekövetkezett átalakulások és válságok.

A szabad technológiaáramlásnak az első sokkot 2001. szeptember 11. jelentette. Majd megrázta a 2008-as pénzügyi és gazdasági válság is a világgazdaság addig stabilnak tűnő rendjét. A 2010-es évtizedben pedig egyre erősebb kihívások érték a globális rendszert. Az egypólusú világrend fokozatosan alakult át többpólusúvá, Kína új gazdasági nagyhatalomként, az Egyesült Államok jelentős versenytársaként jelent meg és az európai országok, az európai térség lassan lemaradt mögöttük. Ezekkel a politikai változásokkal egyidejűleg erodálódott a multilateralizmusba vetett hit. A világméretű járvány, a Covid19 miatt szakadozó szállítások pedig a multinacionális vállalatokat kényszerítették globális együttműködések, értékláncuk újragondolására. Oroszország Ukrajna elleni háborúja pedig tovább rombolta a járvány következményeként meglazult globális értékláncokat.

A kihívásokra adott válasz kísérletként ismét előkerültek korábbi korok nagy változásaira használt gyógymódok.

Az egyik lehetséges válasz lehet egy új, globális protekcionizmus. Eltérően az 1930-as évektől, ennek új eleme lenne a techno-nacionalizmus, amit viszont korlátozna a jelentős nemzetközi tudományos együttműködés és az emberek (velük a tudás) sokféle áramlása. A protekcionizmus és a beavatkozás a rövid távú gazdasági folyamatokba átmenetileg segíthet bizonyos vállalkozásoknak, de nem járul hozzá tartós nemzeti kapacitások kiépítéséhez. Lehet azonban közvetlen válasz más országok már meglévő vagy nyilvánvalóan tervezett hasonló jellegű, beavatkozásaira.

Eltérően az 1930-as évektől, ennek új eleme lenne a techno-nacionalizmus, amit viszont korlátozna a jelentős nemzetközi tudományos együttműködés és az emberek (velük a tudás) sokféle áramlása. A protekcionizmus és a beavatkozás a rövid távú gazdasági folyamatokba átmenetileg segíthet bizonyos vállalkozásoknak, de nem járul hozzá tartós nemzeti kapacitások kiépítéséhez. Lehet azonban közvetlen válasz más országok már meglévő vagy nyilvánvalóan tervezett hasonló jellegű, beavatkozásaira. Az importhelyettesítés politikája is lehet válasz. Ez a politika szélsőséges esetben fokozott nemzeti autarkiát, de legalábbis technológiai önellátást jelenthet, amikor egy-egy ország lehetőleg szinte minden technológiával önmagát látja el, minimálisra szűkítve a külgazdasági kapcsolatait. Ez a gyakorlat még a nagy a gazdaságok számára sem könnyű, de olyan kis gazdaságok számára, mint Magyarország különösen nehéz. A megvalósításához az ezt választó (vagy embargóval erre kényszerített) országnak nagy erőforrásokat kell befektetnie olyan fejlesztésekbe, amelyekkel csak megismétli a másutt már kész, a piacon megvásárolható technológiák előállítását.

Mind a protekcionista, mind az importhelyettesítő politika esetén fontos tisztában lenni azzal,

ha egy ország kivonul a nemzetközi befektetésekből és saját területére helyezi vissza a technológiai termelést, ez másokat is reakcióra késztet, és új értékláncokat és kereskedelmi mintákat hozhat létre, amelyek viszont hatással lesznek az ország cselekvési képességére a jövőben.

Ehhez hozzátehetjük, hogy a jelen korban az államok a klasszikus értelemben felfogott szuverenitását a technológiai versenyben folyamatosan megkérdőjelezik a gazdasági tevékenység fontos területeit egyre inkább uraló, a társadalmi fejlődés globális internetalapú platform alkalmazásával létrejött üzleti modellek. Bár egy jogilag szuverén ország szuverenitása korlátozott, mert a globalizált gazdasági és technológiai kölcsönös függőségek struktúráiba ágyazódik. Ez akkor jelent fenyegetést az országra nézve, ha ezek a kölcsönös függőségek strukturálisan egyoldalúak.

Koroktól független techno-nacionalizmus létezik a védelemhez kapcsolódó kutatások, fejlesztések és innovációk körében. A technológiai szuverenitás mindig is élen járt az olyan a kizárólagosan állami funkciók biztosításában, mint a védelmi ipar.

Ennek a technológiai körnek a meghatározásában nehézségét jelent a hadi és a kereskedelmi célú fejlesztések közötti határvonal megtalálása. Az sem mindegy, hogy a védelmi célú kutatási eredmények, fejlesztések biztonsága érdekében történő korlátozás milyen időtávra vonatkozik. Ha tartósan elmarad a védelmi kutatás-fejlesztési eredmények átszivárgása a polgári szférába, akkor számos kereskedelmi célú innovációtól fosztjuk meg magunkat. (Ilyen hadiipari kutatási melléktermékként keletkeztek például a mikrohullámú sütők.)

Ezek után mit jelenthet a 21. század harmadik évtizedében a technológiai szuverenitás a nemzetközi üzleti politikában?

A technológiai szuverenitás német társadalomkutatók szerint a 21. században nem cél, hanem eszköz, éspedig egy államnak vagy államszövetségnek (például EU-nak) az a képessége, hogy fejleszteni vagy beszerezni tudja másoktól a társadalom jóléte, a gazdaság versenyképessége és az állam cselekvőképessége szempontjából kritikusnak tartott technológiákat anélkül, hogy más gazdasági térségekkel egyoldalú strukturális függőségbe kerülne[1].

A gazdasági jóléten alapuló technológiai szuverenitás tehát egy nemzet azon képessége, hogy a cégeinek lehetővé teszi a globális technológiai rendszerben való szabad és sikeres versenyzést, valamint megoldja a lakosság kellően magas szintű jólétének hosszú távú biztosítását.

A technológiai szuverenitás megvalósítása a nemzetközi rendszeren belüli állami feladat, azaz a kormányzati cselekvés szuverenitása, nem pedig valamilyen terület (ország, régió) szuverenitása. Ennek megfelelően a technológiai szuverenitás az innovációs politika központi célkitűzéseinek eléréséhez - a nemzeti versenyképesség fenntartásához és a változásokra reagálni képes szakpolitikák kapacitásépítéséhez - szükséges eszköz. Nem célja más nemzetek függőségbe kényszerítése, de feladata egy adott ország saját kapacitásainak építése, amivel elősegíti, hogy az ország részt tudjon venni azokon a fórumokon, ahol megtárgyalják és meghatározzák a globális innovációs rendszer releváns jövőbeli intézményeit.

A technológiai szuverenitás fogalma nem zárja ki a nemzetközi együttműködést a tudományban, a tudás szabad áramlását bizonyos gazdasági területeken és a stratégiai kooperációt a multinacionális technológiai szövetségekben. Természetesen a más országokkal történő együttműködés képességének vannak kockázatai, akárcsak a kölcsönös függőségek csökkentésének is léteznek elkerülhetetlen költségei.

A technológia szuverenitás, mint eszköz használatakor nem hagyható figyelmen kívül a gazdaságok mérete. A fejlett nagy gazdaságok rendelkeznek azzal a kapacitással, hogy legalábbis néhány területen az élbolyversenyében legyenek, ami lehetővé tesz bizonyos kölcsönös függőségeket más, hasonló méretű gazdaságokkal. A kölcsönös függőség elősegíti, hogy egyoldalú strukturális függőség nélkül tudja beszerezni másoktól a céljai szempontjából kritikusnak tartott technológiákat. Azonban a mégoly fejlett kisebb országoknak kevesebb lehetőségük van arra, hogy vezető szerepet töltsenek be kiválasztott technológiákban, elkerüljék az egyoldalú függőség csapdáját, ezért más módot kell találniuk a biztonságuk, a technológiai szuverenitásuk érdekében.

A vállalatok szabad versenyképessége leginkább olyan, részben a kormányzat hatáskörébe tartozó tényezőktől függ, mint[2]

a tehetségek rendelkezésre állása; az elérhető tudás (beleértve a kifejlesztett technológiákat); a működő értékláncok, ahol az állam feladata ezek nyitottságának és megbízhatóságának megőrzése a megfelelő intézményi keretek létrehozásával (pl. kereskedelmi megállapodások); a megfelelő, modern infrastruktúra, különösen a digitális területen; a szabályozás és a szabványosítás alakulásától, amelyek vagy közvetlenül az állam (rendelet) hatásköre alatt állnak, vagy a kormányzati szervek ellenőrizhetik, ösztönözhetik (szabványosítás).

A jövő innováció politikájának feladata, hogy hozzájáruljon a kompetenciák, a kapacitások, a rendszerszintű feltételek alakításához, és a nemzetközi tudományos együttműködéshez. Ez az innovációpolitika nagyobb mértékben fog együttműködni a kereskedelmi, a beruházási és a versenypolitikával és így gyorsabban tud reagálni más országok vagy tömbök innováció politikáira.

Mindezek a magyar innováció politika átalakításának is feladják a leckét, a technológiai szuverenitásról történő felvilágosult gondolkodásra a jövő technológiai szuverenitásának hosszú távú, rendszerszintű biztosítása érdekében.

[1] Edler J, Blind, K, Kroll, H, Schubert T, 2023 Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. Defining rationales, ends and means, Research Policy Vol. 52, no 6 104765, https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104765Get rights and content

[2]Edquist, 1997. Systems of innovation: technologies, institutions, and organizations, Psychology Press; Kuhlmann és Arnold, 2001 RCN in the Norwegian research and innovation system, https://ris.utwente.nl/ws/files/15070352/RCN_in_the_Norwegian_Research_and_Innovation_Syste_1_.pdf

Dr. Inzelt Annamária