Árstop-razzia: a kormány szerint ezekkel a termékekkel trükköztek a legtöbbet a boltok

A kormány januárban fokozta az élelmiszerboltok ellenőrzését, amelyek célja az árstopok betartásának ellenőrzése volt. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint idén egy olyan bolt volt, amely kétszer is kapott bírságot ugyanazért a szabálytalanságért.

Mint ismert a kormány 2021 októberében fagyasztotta be a búzafinomliszt, a finomított napraforgó-étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég és az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalékos zsírtartalmú tehéntej árát, majd 2022 szeptemberében további két termék, az étkezési burgonya és a tyúktojás árát is maximálták. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió reggeli műsorában jelentette be, hogy a kormány az infláció ütemének vártnál alacsonyabb lassulása miatt fenntartja az árstopokat.

A kormány vizsgálatai szerint több bolt úgy próbálta kijátszani az árstopokat, hogy az előadótérben levő termékkészletet nem töltötték fel újra, a hatósági áras termékeket a raktárakban halmozták fel, amely egyes helyeken áruhiányhoz vezetett.

A kormányszóvivő a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, hogy az ellenőrzések során a hatóságok leggyakrabban a kristálycukor, a 2,8 százalékos UHT tej és a liszt nem megfelelő készletével találkoztak. A kormány egy nagyobb razziát is tartott január 23-a és 29-e között. Ebben a pár napban összesen 468 üzletet vizsgáltak át a fogyasztóvédelemi hatóságok. Az ellenőrzések során 179 ügyben 430 jogsértést állapítottak meg, az összesen kiszabott bírság pedig a 333 millió forint volt.

Korábban mi is írtunk róla, hogy üzleteknek csak 2023-ban 563,65 millió forint bírságot kellett befizetniük, az átlagos büntetési tétel pedig 1,5-2 millió forint volt. Ebből nem nehéz kiszámolni, hogy a renitens üzletek (vagy legalábbis a szabálysértések) száma 300-400 darab közé tehető, ami a közel 2400 ellenőrzésre vetítve azt jelenti, hogy az esetek 12-16 százalékában találtak valami szabálytalanságot.

A hatóság aktivitása nem meglepő, hiszen a kormány gyakran hangoztatja, hogy az európai szinten rekordnak számító inflációért részben a boltok felelősek, amelyek nagyobb mértékben emelték áraikat, mint amennyivel a beszerzési költségeik emelkedtek. Ebbe a kommunikációs sorba tartozik az is, hogy egy online árfigyelő adatbázis létrehozására készülnek. A kormány szerint ugyanis a fogyasztói árak összehasonlíthatósága fokozza a versenyt, ami hosszú távon is mérséklő hatással lehet az árakra.

Címlapkép forrása: Getty Images